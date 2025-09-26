Ba trụ cột thúc đẩy phát triển nhân lực trong kỷ nguyên xanh và số
Vân Nguyễn
26/09/2025, 09:20
Kỷ nguyên “xanh và số” đang mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn trong xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Sự phối hợp chặt chẽ giữa “nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp” chính là nền tảng vững chắc để đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực đủ khả năng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của một nền kinh tế đang chuyển đổi...
Kỷ nguyên “xanh và số” đang mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp là yếu tố then chốt để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang chuyển đổi.
Theo ông Đào Trọng Độ, Trưởng phòng Giáo dục chính quy, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi để tránh tụt hậu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh.
Chính phủ đã có những động thái quyết liệt nhằm tạo ra “cú hích” cho công tác đào tạo nhân lực, với Nghị quyết số 71/NQ-TW tập trung vào giáo dục nghề nghiệp và đại học. Nghị quyết này nhấn mạnh việc đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao và trình độ cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường đại học, đã chủ động đổi mới chương trình đào tạo, tích hợp các yếu tố “xanh và số” vào giảng dạy.
Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với ba thách thức lớn: chi phí đầu tư cho công nghệ xanh cao, khung chính sách chưa hoàn thiện và thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao.
Để giải quyết bài toán nhân lực phức tạp này, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên liên quan, từ nhà trường đến doanh nghiệp và nhà nước, nhằm tạo ra một tương lai phát triển bền vững cho Việt Nam.
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025 phát hành ngày 22/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tạiđây:
Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu chặn tín dụng đen lộng hành
Tình hình tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” tại Lào Cai được cho là tiềm ẩn phức tạp. Nguyên nhân chính là nhu cầu vay vốn nhỏ lẻ, ngắn hạn của người dân lớn trong khi không đáp ứng đủ điều kiện vay tại các tổ chức tín dụng chính thống; cùng với đó là sự thiếu cảnh giác, thậm chí hám lợi của một số cá nhân tham gia cho vay, chơi hụi, phường...
Lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội giảm mạnh trong tháng 8
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn trong tháng 8/2025 đã giảm mạnh so với tháng 7, cho thấy người lao động đang thận trọng hơn trong việc thay đổi công việc trong giai đoạn còn lại của năm 2025…
Nghiên cứu của Google: 90% lao động ngành IT sử dụng AI để làm việc
Tuy nhiên, không phải tất cả các chuyên gia công nghệ đều hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của mã do AI tạo ra...
Italy cân nhắc đóng băng tuổi nghỉ hưu ở 67 dù lo khủng hoảng lương hưu
Italy đang đối mặt với một tình huống khó khăn trong việc quản lý hệ thống lương hưu của của nước này, khi Chính phủ cân nhắc việc đóng băng tuổi nghỉ hưu ở mức 67 tuổi nhưng đồng thời cũng lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng lương hưu...
Việt Nam sắp bước vào "giai đoạn vàng" của nền kinh tế bạc
Sự già hóa dân số đang diễn ra tại Việt Nam và nhu cầu đặc thù của người cao tuổi là cơ sở nền tảng của nền kinh tế bạc, thúc đẩy hình thành trụ cột mới phát triển kinh tế chất lượng cao nhằm duy trì, giảm bớt gánh nặng kinh tế dành cho người cao tuổi, thúc đẩy sự hài hòa và ổn định xã hội...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: