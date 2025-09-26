Thứ Sáu, 26/09/2025

Trang chủ Nhân lực

Ba trụ cột thúc đẩy phát triển nhân lực trong kỷ nguyên xanh và số

Vân Nguyễn

26/09/2025, 09:20

Kỷ nguyên “xanh và số” đang mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn trong xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Sự phối hợp chặt chẽ giữa “nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp” chính là nền tảng vững chắc để đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực đủ khả năng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của một nền kinh tế đang chuyển đổi...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kỷ nguyên “xanh và số” đang mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp là yếu tố then chốt để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang chuyển đổi.

Theo ông Đào Trọng Độ, Trưởng phòng Giáo dục chính quy, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi để tránh tụt hậu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh.

Chính phủ đã có những động thái quyết liệt nhằm tạo ra “cú hích” cho công tác đào tạo nhân lực, với Nghị quyết số 71/NQ-TW tập trung vào giáo dục nghề nghiệp và đại học. Nghị quyết này nhấn mạnh việc đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao và trình độ cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường đại học, đã chủ động đổi mới chương trình đào tạo, tích hợp các yếu tố “xanh và số” vào giảng dạy.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với ba thách thức lớn: chi phí đầu tư cho công nghệ xanh cao, khung chính sách chưa hoàn thiện và thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để giải quyết bài toán nhân lực phức tạp này, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên liên quan, từ nhà trường đến doanh nghiệp và nhà nước, nhằm tạo ra một tương lai phát triển bền vững cho Việt Nam.

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025 phát hành ngày 22/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-38.html

VnEconomy

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy