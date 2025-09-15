Thứ Hai, 15/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhân lực

Nhiều địa phương chậm trễ trong việc cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

Nhật Dương

15/09/2025, 12:07

Qua nắm bắt thông tin, Bộ Nội vụ ghi nhận nhiều địa phương chậm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép. Việc này đã dẫn đến các khó khăn trong việc đề nghị cấp, gia hạn thị thực và thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước tình hình này, Bộ Nội vụ đã có chỉ đạo gỡ vướng trong cấp, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trước đó, Bộ Nội vụ nhận được phản ánh của người lao động về việc Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 7/8/2025, nhưng hiện tại Sở Nội vụ địa phương nơi người lao động làm việc vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài của doanh nghiệp. Lý do là hệ thống chưa cập nhật thủ tục tương ứng.

Theo phản ánh, việc chậm trễ này dẫn đến doanh nghiệp không thể gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài kịp thời hạn, phát sinh các chi phí và thủ tục phức tạp khác. Vì vậy, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có biện pháp giải quyết.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ thông tin, Nghị định 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã phân cấp, phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động (khoản 1 Điều 4).

Tuy nhiên, qua tổng hợp các ý kiến, theo dõi tình hình thực hiện, Bộ Nội vụ ghi nhận nhiều địa phương chậm tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị giải quyết thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Việc này đã dẫn đến các khó khăn trong việc đề nghị cấp, gia hạn thị thực và thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, ngày 29/8/2025, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 7285/BNV-CVL gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai, thực hiện Nghị định số 219/2025/NĐ-CP.

Trong đó, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định số 219/2025/NĐ-CP đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam để nắm rõ các quy định của Nghị định và thực hiện đúng.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo đúng quy định của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP.

Các địa phương cũng cần chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị định trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tổng hợp và báo cáo về Bộ Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tính đến cuối năm 2024, cả nước có gần 162.000 lao động nước ngoài đang làm việc. Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan...

Hà Nội hướng dẫn xác định trường hợp lao động nước ngoài không cần cấp giấy phép

10:39, 05/09/2025

Hà Nội hướng dẫn xác định trường hợp lao động nước ngoài không cần cấp giấy phép

Lao động nước ngoài lĩnh vực khoa học công nghệ được miễn giấy phép lao động

13:30, 12/08/2025

Lao động nước ngoài lĩnh vực khoa học công nghệ được miễn giấy phép lao động

Quy định mới về cấp giấy phép cho lao động nước ngoài vào Việt Nam

09:25, 08/08/2025

Quy định mới về cấp giấy phép cho lao động nước ngoài vào Việt Nam

Từ khóa:

dân sinh doanh nghiệp giấy phép lao động Lao động nước ngoài Nghị định 219/2025/NĐ-CP Vneconomy

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Hướng dẫn về tinh giản biên chế với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Hướng dẫn về tinh giản biên chế với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Bộ Nội vụ hướng dẫn về xác định đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc diện hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154...

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy hiệu năng xuất khẩu, theo chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)…

Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực tìm kiếm nhân lực chất lượng cao

Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực tìm kiếm nhân lực chất lượng cao

Các doanh nghiệp ngành công nghiệp chủ lực tại Hà Nội đang đứng trước những thách thức không nhỏ với yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa, hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp...

Samsung Việt Nam tiên phong với những cuộc thi đổi mới sáng tạo

Samsung Việt Nam tiên phong với những cuộc thi đổi mới sáng tạo

Nhiều năm qua, Samsung Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo các cấp, trong việc tài trợ nghiên cứu hoạt động nghiên cứu khoa học, các dự án liên kết công nghệ, trao đổi học bổng, tổ chức khóa đào tạo và những cuộc thi đổi mới sáng tạo…

Hơn 12.000 cơ hội việc tại “Ngày hội việc làm bền vững”

Hơn 12.000 cơ hội việc tại “Ngày hội việc làm bền vững”

Sáng 12/9, sân Trường Cao đẳng Huế rộn ràng hơn ngày thường. Hàng trăm học sinh, sinh viên và người lao động tìm đến “Ngày hội việc làm bền vững” năm 2025 để tìm cho mình cơ hội nghề nghiệp và hướng đi tương lai.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

eMagazine

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Ecopark ra mắt những tuyệt phẩm cuối cùng trong bộ sưu tập Sky Premium - Sky Retreat

Bất động sản

2

Bắc Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đầu tư

3

Ngành làm đẹp có cạnh tranh được trong thế giới F1?

Tiêu & Dùng

4

Đề xuất thành lập trung tâm logistics hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đầu tư

5

Ngành xa xỉ làm quen với hộ chiếu số DPP

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: