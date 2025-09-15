Nhiều địa phương chậm trễ trong việc cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

Qua nắm bắt thông tin, Bộ Nội vụ ghi nhận nhiều địa phương chậm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép. Việc này đã dẫn đến các khó khăn trong việc đề nghị cấp, gia hạn thị thực và thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh...

Trước tình hình này, Bộ Nội vụ đã có chỉ đạo gỡ vướng trong cấp, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trước đó, Bộ Nội vụ nhận được phản ánh của người lao động về việc Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 7/8/2025, nhưng hiện tại Sở Nội vụ địa phương nơi người lao động làm việc vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài của doanh nghiệp. Lý do là hệ thống chưa cập nhật thủ tục tương ứng.

Theo phản ánh, việc chậm trễ này dẫn đến doanh nghiệp không thể gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài kịp thời hạn, phát sinh các chi phí và thủ tục phức tạp khác. Vì vậy, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có biện pháp giải quyết.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ thông tin, Nghị định 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã phân cấp, phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động (khoản 1 Điều 4).

Tuy nhiên, qua tổng hợp các ý kiến, theo dõi tình hình thực hiện, Bộ Nội vụ ghi nhận nhiều địa phương chậm tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị giải quyết thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Việc này đã dẫn đến các khó khăn trong việc đề nghị cấp, gia hạn thị thực và thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, ngày 29/8/2025, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 7285/BNV-CVL gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai, thực hiện Nghị định số 219/2025/NĐ-CP.

Trong đó, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định số 219/2025/NĐ-CP đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam để nắm rõ các quy định của Nghị định và thực hiện đúng.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo đúng quy định của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP.

Các địa phương cũng cần chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị định trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tổng hợp và báo cáo về Bộ Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tính đến cuối năm 2024, cả nước có gần 162.000 lao động nước ngoài đang làm việc. Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan...