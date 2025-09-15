Nhiều địa phương chậm trễ trong việc cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

Trước tình hình này, Bộ Nội vụ đã có chỉ đạo gỡ vướng trong cấp, gia hạn giấy
phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Trước đó, Bộ Nội vụ nhận được phản ánh của người lao động về việc Nghị
định số 219/2025/NĐ-CP quy
định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 7/8/2025, nhưng hiện tại Sở Nội vụ địa
phương nơi người lao động làm
việc vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người
nước ngoài của doanh nghiệp. Lý
do là hệ thống chưa cập
nhật thủ tục tương ứng.
Theo phản ánh, việc chậm trễ này dẫn
đến doanh nghiệp không thể gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài kịp
thời hạn, phát sinh các chi phí và thủ tục phức tạp khác. Vì vậy, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm
có biện pháp giải quyết.
Về vấn đề này, Bộ Nội vụ thông tin, Nghị định 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã phân cấp,
phân quyền cho Ủy ban nhân dân
cấp có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác
nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động (khoản 1 Điều 4).
Tuy nhiên, qua tổng hợp các ý kiến,
theo dõi tình hình thực hiện, Bộ
Nội vụ ghi nhận nhiều địa phương chậm tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp đề nghị giải quyết thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép
lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Việc này đã dẫn đến các khó
khăn trong việc đề nghị cấp, gia hạn thị thực và thực hiện các kế hoạch sản xuất
kinh doanh.
Để bảo đảm thực hiện đúng quy định
của pháp luật, ngày 29/8/2025, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 7285/BNV-CVL gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai, thực hiện Nghị định số
219/2025/NĐ-CP.
Trong đó, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo phổ biến, quán triệt
và tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định số 219/2025/NĐ-CP đến cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp, và
người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam để nắm rõ các quy định của Nghị
định và thực hiện đúng.
Đồng thời, khẩn trương tổ chức triển
khai thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận
không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo đúng quy định của Nghị định số
219/2025/NĐ-CP.
Các địa phương cũng cần chủ động ban
hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định
phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; kịp thời tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong thực hiện.
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị định
trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chủ động nắm bắt những khó
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tổng hợp và báo cáo về Bộ Nội vụ để
được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tính đến cuối năm 2024, cả nước có gần 162.000
lao động nước ngoài đang làm việc. Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam chủ yếu đến từ
Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan...