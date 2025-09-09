Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Ba yếu tố khiến thị trường chịu áp lực điều chỉnh trong tháng 9

Thu Minh

09/09/2025, 19:27

Thống kê cho thấy thị trường thường trải qua các nhịp điều chỉnh trên 7% trong xu hướng tăng, đặc biệt sau khi tăng nhanh trên 20% trong vòng 3 tháng. Hiện VN-Index đã tăng 25% trong 3 tháng qua và chưa ghi nhận nhịp giảm nào trên 4,5% kể từ đáy tháng 4...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đánh dấu lịch sử khi có một khoảng thời gian tăng cao nhất trên toàn cầu với mức tăng 32% tính từ đầu năm, vượt xa mức tăng cả năm 2024 là 12,11% và mức tăng 12,2% của năm 2023.

Chỉ tính riêng tháng 8, VN-Index vượt kỳ vọng tăng 12% lên 1.682,2 điểm – mức tăng mạnh nhất theo tháng kể từ tháng 6/2020. Thị trường tăng trên diện rộng với các ngành tăng trưởng mạnh nhờ thu hút đột biến dòng tiền đã dẫn dắt thị trường trong tháng bao gồm Tài chính (+21,9%), Bất động sản (+16,5%) giúp chỉ số VN30 (+15,5%) tăng vượt trội thị trường chung.

Sau tháng 7 mua ròng, khối ngoại bán ròng trở lại tổng cộng 42,7 nghìn tỷ đồng, riêng khớp lệnh là 36,9 nghìn tỷ đồng – mức cao kỷ lục theo tháng. Dòng vốn ngoại có tín hiệu rút khỏi các nhóm ngành đã tăng mạnh, tạo cơ hội cho dòng tiền nội chiếm lĩnh vị thế dẫn dắt.

Khối trong nước bao gồm nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và tự doanh đồng loạt mua ròng trong tháng 8, tập trung ở các nhóm ngành vốn hóa lớn như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Công nghệ thông tin, Nguyên vật liệu.

Nhận định về triển vọng thị trường tháng 9, SSI Reseach cho rằng VN-Index có thể được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 17/9 và khả năng nâng hạng thị trường vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, áp lực cho thị trường có thể gia tăng đáng kể trong tháng tới sau khi chỉ số đã tăng trưởng ấn tượng trong hai tháng gần nhất.

Trong kịch bản thận trọng hơn, một nhịp điều chỉnh mạnh có thể diễn ra trong giai đoạn tháng 9 – đầu tháng 10, với biên độ có thể lớn hơn các nhịp điều chỉnh kể từ đáy tháng 4.

Nhìn lại quá khứ VN-Index ghi nhận tỷ lệ tăng tương đối khả quan trong tháng 9 với 7 lần tăng trong 10 năm vừa qua. Tuy nhiên, bốn năm gần đây cho thấy sự thay đổi rõ rệt: kể từ khi áp dụng chính sách nghỉ lễ 4 ngày vào tháng 9 (từ 2021), thị trường thường đi ngang hoặc giảm mạnh — cụ thể giảm 6% và 11,6% trong 2022 và 2023, và chỉ tăng dưới 1% trong 2021 và 2024.

Các yếu tố có thể khiến thị trường điều chỉnh: Áp lực tỷ giá gia tăng (VND mất giá trung bình 3% trong giai đoạn tháng 9–tháng 10 từ 2022–2024); Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 thường kém sôi động.

Áp lực chốt lời sau nhịp phục hồi mạnh trong tháng 8, 4 năm gần đây tháng 8 đều tăng, trung bình +2,6%. Thống kê cho thấy thị trường thường trải qua các nhịp điều chỉnh trên 7% trong xu hướng tăng, đặc biệt sau khi tăng nhanh trên 20% trong vòng 3 tháng. Hiện VN-Index đã tăng 25% trong 3 tháng qua và chưa ghi nhận nhịp giảm nào trên 4,5% kể từ đáy tháng 4.

Phân tích hiệu suất cổ phiếu theo quy mô vốn hóa trong 14 năm gần đây cho thấy tăng trưởng bình quân hàng tháng giữa nhóm vốn hóa lớn, trung bình và nhỏ không có sự khác biệt đáng kể.

Tuy nhiên, đáng chú ý trong 5 năm qua, nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ thường xuyên vượt trội so với nhóm vốn hóa lớn trong nửa đầu tháng 9, nhưng lại kém hơn trong nửa cuối tháng. Điều này gợi ý có sự xoay vòng tạm thời của dòng tiền và có thể tham khảo cho các giao dịch ngắn hạn.

Hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam đang mang lại khả năng sinh lời ở mức 7,7%, vượt trội so với các kênh đầu tư chính như gửi ngân hàng lãi suất phổ biến 5– 6%, bất động sản tỷ suất cho thuê 3–4% và vàng sau các đợt tăng giá gần đây.

Do đó, một nhịp điều chỉnh mạnh trong thời gian tới nếu xảy ra có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu cho tầm nhìn đầu tư dài hạn.

Triển vọng này được củng cố bởi: kỳ vọng tăng trưởng GDP hai chữ số trong 5–10 năm tới, được thúc đẩy bởi cải cách thể chế toàn diện và định hướng đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân; triển vọng tăng trưởng lợi nhuận vững chắc trên 14%/năm trong giai đoạn 2025 – 2026,; triển vọng nâng hạng thị trường giúp thu hút thêm dòng vốn quốc tế, và Chính sách tiền tệ hỗ trợ, duy trì môi trường lãi suất thuận lợi cho thị trường chứng khoán.

Chuyên gia: VN-Index có thể rơi về 1.500 điểm, cơ hội cho người "full tiền"

11:02, 09/09/2025

Chuyên gia: VN-Index có thể rơi về 1.500 điểm, cơ hội cho người "full tiền"

Hai quỹ ETF ngoại quy mô 25.000 tỷ sắp mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán

10:53, 09/09/2025

Hai quỹ ETF ngoại quy mô 25.000 tỷ sắp mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán

Giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt, còn 17.000 tỷ đồng trong tháng 9

10:50, 09/09/2025

Giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt, còn 17.000 tỷ đồng trong tháng 9

Từ khóa:

Vn-Index điều chỉnh

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy kém hào hứng

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy kém hào hứng

VNI tăng trở lại 0,79% hôm nay là mức phục hồi yếu, chưa kể thanh khoản giảm đáng kể so với trung bình. Nếu so với phiên ngày 26/8 thì tâm lý hào hứng của nhóm bắt đáy rõ ràng là kém hơn nhiều.

Kéo trụ “chớp nhoáng”, cổ phiếu chứng khoán phục hồi mạnh

Kéo trụ “chớp nhoáng”, cổ phiếu chứng khoán phục hồi mạnh

Nỗ lực phục hồi hôm nay tưởng như thất bại, nhưng chỉ khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, các trụ hoạt động năng nổ đẩy VN-Index tăng 0,79% tương đương 12,79 điểm. Thanh khoản xuống đáy 8 tuần và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 871 tỷ đồng.

Thị trường phục hồi nhẹ, thanh khoản giảm chóng mặt

Thị trường phục hồi nhẹ, thanh khoản giảm chóng mặt

VN-Index đang hồi lại trong khoảng 25 phút cuối phiên sáng nay sau khi áp lực bán có phần hạ nhiệt. Chỉ số đãng “nhú” qua tham chiếu 0,12 điểm dù độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm. Đáng chú ý thanh khoản đã giảm gần một nửa so với sáng hôm qua.

Chuyên gia: VN-Index có thể rơi về 1.500 điểm, cơ hội cho người "full tiền"

Chuyên gia: VN-Index có thể rơi về 1.500 điểm, cơ hội cho người "full tiền"

Vùng hỗ trợ gần có thể tìm kiếm trong khoảng 1.550 đến 1.600 điểm, mốc số hai ở quanh vùng 1.500 điểm. Pha điều chỉnh này cũng là thời điểm để những dòng tiền đến sau, đã lỡ sóng tăng trước, tìm điểm giải ngân.

Hai quỹ ETF ngoại quy mô 25.000 tỷ sắp mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán

Hai quỹ ETF ngoại quy mô 25.000 tỷ sắp mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán

Hai quỹ ETF quy mô 25.000 tỷ đồng sắp tái cơ cấu danh mục, ước tính nhóm này mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đầu tư của Nhật Bản vào Mỹ tăng mạnh

Thế giới

2

Triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong những tháng cuối năm

Thị trường

3

Triển khai khuyến mãi tập trung để kích cầu cuối năm

Thị trường

4

Đề xuất thí điểm Đà Nẵng thành “Thành phố dữ liệu” đầu tiên của cả nước

Kinh tế số

5

“Sôi động” bức tranh hút vốn FDI tại Bắc Ninh

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: