Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Hai quỹ ETF ngoại quy mô 25.000 tỷ sắp mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán

Thu Minh

09/09/2025, 10:53

Hai quỹ ETF quy mô 25.000 tỷ đồng sắp tái cơ cấu danh mục, ước tính nhóm này mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 3/2025 trong tháng này. Trong đó, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF mô phỏng chỉ số MarketVector Vietnam Local Index dự kiến hoàn thành tái cơ cấu vào ngày 19/9/2025.

Dựa theo dữ liệu tại ngày 29/8/2025, SSI Research đưa ra dự báo đối với MarketVector Vietnam Local Index, ước tính FPT có thể được thêm vào rổ chỉ số kỳ này do hệ số free float điều chỉnh lớn hơn ngưỡng yêu cầu là 10%, và cổ phiếu nằm trong Top 85% Vốn hóa free float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện.

Không có cổ phiếu nào bị loại.

FPT chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại kể từ cuối tháng 7/2025, với room ngoại còn lại ở mức 12% vào ngày 29/8. Do đó, hệ số free float điều chỉnh của FPT tăng từ 8% trong kỳ xem xét trước lên 12% vào kỳ này, thỏa mãn điều kiện.

Trong khi đó, STB và BSR có tiềm năng được thêm vào rổ chỉ số. STB và BSR đều nằm trong Top 85% Vốn hóa free float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện. Hệ số free float điều chỉnh của cả hai cổ phiếu này chỉ thỏa mãn ở ngưỡng tối thiểu, cụ thể là 10,3% đối với STB và 10% đối với BSR. 

Mặc dù MarketVector không có quy định về thời gian niêm yết tối thiểu, cổ phiếu cần có đủ dữ liệu giao dịch trung bình 3 tháng cho kỳ hiện tại và 2 kỳ liền trước. Đối với BSR, cổ phiếu này niêm yết trên HOSE từ ngày 17/1/2025, và hiện đã thỏa mãn thời gian yêu cầu để lọc tiêu chí thanh khoản. 

Tỷ trọng cổ phiếu MSN trong rổ chỉ số tăng. Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với MSN từ 49% lên 100%, có hiệu lực từ ngày 20/6/2025. Theo quy định của MarketVector, hệ số free float điều chỉnh của MSN đã tăng từ 26% lên 55%, giúp tăng vốn hóa free float và tăng tỷ trọng của cổ phiếu trong danh mục.

Tại thời điểm viết bài, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, có tổng giá trị tài sản ròng ở mức 593 triệu USD. Kể từ đầu năm, tổng giá trị tài sản ròng tăng 42,16%, số lượng chứng chỉ quỹ ước tính đã giảm 9,2% xuống còn 32,5 triệu đơn vị, do đó NAV/đơn vị quỹ tăng +56,5%. Giá trị rút vốn ròng của quỹ từ đầu năm ở mức -31 triệu USD.

Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số mới như sau: Kịch bản 1, FPT được thêm vào rổ chỉ số, không loại cổ phiếu nào. Rổ chỉ số mới có 48 cổ phiếu thành phần. Cổ phiếu được mua nhiều nhất: MSN (5,5 triệu cổ phiếu), FPT (3,7 triệu cổ phiếu) và POW (2,1 triệu cổ phiếu). Cổ phiếu bị bán nhiều nhất: SSI, SHB, VIX và NVL.

                      Kịch bản 1, FPT được thêm vào rổ chỉ số, không loại cổ phiếu nào.
                      Kịch bản 1, FPT được thêm vào rổ chỉ số, không loại cổ phiếu nào.

Kịch bản 2: FPT, STB và BSR được thêm vào rổ chỉ số, không loại cổ phiếu nào. Rổ chỉ số mới có 50 cổ phiếu thành phần. Cổ phiếu được mua nhiều nhất: BSR (5,7 triệu cổ phiếu), MSN (5,5 triệu cổ phiếu), FPT (3,4 triệu cổ phiếu) and STB (3,4 triệu cổ phiếu). Cổ phiếu bị bán nhiều nhất: SSI, SHB, VIX và NVL.

Với FTSE Vietnam Index và STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, ngày 16/6/2025, Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF đã gửi Thông báo cho nhà đầu tư về chỉ số tham chiếu của quỹ ETF thay đổi từ FTSE Vietnam Index sang STOXX Vietnam Total Market Liquid Index.

Quỹ đổi tên từ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sang Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF (sau “Ngày có hiệu lực”). 

SSI Research dự báo chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index như sau: FPT ước tính được thêm vào rổ chỉ số do thỏa mãn tất cả điều kiện của chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index. GAS có thể bị loại khỏi rổ chỉ số do giá trị giao dịch trung bình 6 tháng tích lũy ở mức 92,53%, nằm ngoài Top 90% theo yêu cầu.

Tại thời điểm viết bài, quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, có tổng giá trị tài sản ròng ở mức 352 triệu USD. Kể từ đầu năm, tổng giá trị tài sản ròng tăng 39%, số lượng chứng chỉ quỹ ước tính đã giảm 10% xuống còn 9,2 triệu đơn vị, do đó NAV/đơn vị quỹ tăng +55%. Giá trị rút vốn ròng của quỹ từ đầu năm ở mức -28 triệu USD.

Ngày 5/9/2025, FTSE Russell đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới cho kỳ rà soát Q3/2025. Theo đó FTSE Vietnam All-share Index thêm vào rổ BID, HAG và loại NAB, PVT, SBT.  FTSE Vietnam Index thêm vào rổ: BID, FPT, STB và loại khỏi rổ FRT, VTP. 

Đáng chú ý, BID, FPT và STB đã nằm trong chỉ số Stoxx Vietnam Total Market Liquid Index, trong khi đó FRT, VTP không nằm trong chỉ số này. Kết quả này phù hợp với danh mục chỉ số của STOXX. 

Ước tính thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF. Cần lưu ý rằng tính toán áp dụng cho toàn bộ giai đoạn chuyển đổi, trong đó không loại trừ khả năng quỹ đã thực hiện một phần kể từ ngày 17/7/2025.

Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số mới như sau:

VnEconomy

Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh tại Việt Nam

09:16, 09/09/2025

Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh tại Việt Nam

9 cổ phiếu khả năng không lọt rổ chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid, sắp bị ETF Xtrackers bán mạnh

16:44, 08/09/2025

9 cổ phiếu khả năng không lọt rổ chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid, sắp bị ETF Xtrackers bán mạnh

Quy mô rút ròng tại các ETF bất ngờ giảm mạnh

07:44, 05/09/2025

Quy mô rút ròng tại các ETF bất ngờ giảm mạnh

Từ khóa:

ETF cơ cấu

Đọc thêm

Giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt, còn 17.000 tỷ đồng trong tháng 9

Giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt, còn 17.000 tỷ đồng trong tháng 9

Sau đợt đáo hạn tháng 8/2025 cao nhất năm 36 nghìn tỷ, giá trị đáo hạn tháng 9 hạ nhiệt còn khoảng 17 nghìn tỷ đồng.

Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh tại Việt Nam

Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh tại Việt Nam

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng mạnh với hơn 667 tỷ đồng, tăng 31,5% so với tuần trước đó.

Đồng yên và đồng USD cùng giảm giá

Đồng yên và đồng USD cùng giảm giá

Tỷ giá đồng USD tiếp tục xu hướng giảm sau báo cáo việc làm xấu hơn dự báo của Mỹ - điểm dữ liệu khiến thị trường tin chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9...

Giá vàng vượt xa mốc 3.600 USD/oz, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng vượt xa mốc 3.600 USD/oz, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới vượt xa mốc chủ chốt 3.600 USD/oz, thiết lập kỷ lục mọi thời đại trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/9), do niềm tin của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trước thềm báo cáo CPI

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trước thềm báo cáo CPI

Nhà đầu tư đang chờ hai báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này để có một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Tiêu điểm

2

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

Bất động sản

3

Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Kinh tế số

4

Hợp tác FPT và VIMC nâng tầm quản trị tài chính ngành hàng hải Việt Nam

Doanh nghiệp

5

Chi tiêu hạ tầng đám mây toàn cầu vượt 95 tỷ USD trong quý 2/2025

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: