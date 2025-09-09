Hai quỹ ETF ngoại quy mô 25.000 tỷ sắp mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 3/2025 trong tháng này. Trong đó, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF mô phỏng chỉ số MarketVector Vietnam Local Index dự kiến hoàn thành tái cơ cấu vào ngày 19/9/2025.

Dựa theo dữ liệu tại ngày 29/8/2025, SSI Research đưa ra dự báo đối với MarketVector Vietnam Local Index, ước tính FPT có thể được thêm vào rổ chỉ số kỳ này do hệ số free float điều chỉnh lớn hơn ngưỡng yêu cầu là 10%, và cổ phiếu nằm trong Top 85% Vốn hóa free float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện.

Không có cổ phiếu nào bị loại.

FPT chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại kể từ cuối tháng 7/2025, với room ngoại còn lại ở mức 12% vào ngày 29/8. Do đó, hệ số free float điều chỉnh của FPT tăng từ 8% trong kỳ xem xét trước lên 12% vào kỳ này, thỏa mãn điều kiện.

Trong khi đó, STB và BSR có tiềm năng được thêm vào rổ chỉ số. STB và BSR đều nằm trong Top 85% Vốn hóa free float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện. Hệ số free float điều chỉnh của cả hai cổ phiếu này chỉ thỏa mãn ở ngưỡng tối thiểu, cụ thể là 10,3% đối với STB và 10% đối với BSR.

Mặc dù MarketVector không có quy định về thời gian niêm yết tối thiểu, cổ phiếu cần có đủ dữ liệu giao dịch trung bình 3 tháng cho kỳ hiện tại và 2 kỳ liền trước. Đối với BSR, cổ phiếu này niêm yết trên HOSE từ ngày 17/1/2025, và hiện đã thỏa mãn thời gian yêu cầu để lọc tiêu chí thanh khoản.

Tỷ trọng cổ phiếu MSN trong rổ chỉ số tăng. Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với MSN từ 49% lên 100%, có hiệu lực từ ngày 20/6/2025. Theo quy định của MarketVector, hệ số free float điều chỉnh của MSN đã tăng từ 26% lên 55%, giúp tăng vốn hóa free float và tăng tỷ trọng của cổ phiếu trong danh mục.

Tại thời điểm viết bài, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, có tổng giá trị tài sản ròng ở mức 593 triệu USD. Kể từ đầu năm, tổng giá trị tài sản ròng tăng 42,16%, số lượng chứng chỉ quỹ ước tính đã giảm 9,2% xuống còn 32,5 triệu đơn vị, do đó NAV/đơn vị quỹ tăng +56,5%. Giá trị rút vốn ròng của quỹ từ đầu năm ở mức -31 triệu USD.

Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số mới như sau: Kịch bản 1, FPT được thêm vào rổ chỉ số, không loại cổ phiếu nào. Rổ chỉ số mới có 48 cổ phiếu thành phần. Cổ phiếu được mua nhiều nhất: MSN (5,5 triệu cổ phiếu), FPT (3,7 triệu cổ phiếu) và POW (2,1 triệu cổ phiếu). Cổ phiếu bị bán nhiều nhất: SSI, SHB, VIX và NVL.

Kịch bản 2: FPT, STB và BSR được thêm vào rổ chỉ số, không loại cổ phiếu nào. Rổ chỉ số mới có 50 cổ phiếu thành phần. Cổ phiếu được mua nhiều nhất: BSR (5,7 triệu cổ phiếu), MSN (5,5 triệu cổ phiếu), FPT (3,4 triệu cổ phiếu) and STB (3,4 triệu cổ phiếu). Cổ phiếu bị bán nhiều nhất: SSI, SHB, VIX và NVL.

Với FTSE Vietnam Index và STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, ngày 16/6/2025, Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF đã gửi Thông báo cho nhà đầu tư về chỉ số tham chiếu của quỹ ETF thay đổi từ FTSE Vietnam Index sang STOXX Vietnam Total Market Liquid Index.

Quỹ đổi tên từ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sang Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF (sau “Ngày có hiệu lực”).

SSI Research dự báo chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index như sau: FPT ước tính được thêm vào rổ chỉ số do thỏa mãn tất cả điều kiện của chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index. GAS có thể bị loại khỏi rổ chỉ số do giá trị giao dịch trung bình 6 tháng tích lũy ở mức 92,53%, nằm ngoài Top 90% theo yêu cầu.

Tại thời điểm viết bài, quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, có tổng giá trị tài sản ròng ở mức 352 triệu USD. Kể từ đầu năm, tổng giá trị tài sản ròng tăng 39%, số lượng chứng chỉ quỹ ước tính đã giảm 10% xuống còn 9,2 triệu đơn vị, do đó NAV/đơn vị quỹ tăng +55%. Giá trị rút vốn ròng của quỹ từ đầu năm ở mức -28 triệu USD.

Ngày 5/9/2025, FTSE Russell đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới cho kỳ rà soát Q3/2025. Theo đó FTSE Vietnam All-share Index thêm vào rổ BID, HAG và loại NAB, PVT, SBT. FTSE Vietnam Index thêm vào rổ: BID, FPT, STB và loại khỏi rổ FRT, VTP.

Đáng chú ý, BID, FPT và STB đã nằm trong chỉ số Stoxx Vietnam Total Market Liquid Index, trong khi đó FRT, VTP không nằm trong chỉ số này. Kết quả này phù hợp với danh mục chỉ số của STOXX.

Ước tính thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF. Cần lưu ý rằng tính toán áp dụng cho toàn bộ giai đoạn chuyển đổi, trong đó không loại trừ khả năng quỹ đã thực hiện một phần kể từ ngày 17/7/2025.

Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số mới như sau: