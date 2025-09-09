Chuyên gia: VN-Index có thể rơi về 1.500 điểm, cơ hội cho người "full tiền"

Vùng hỗ trợ gần có thể tìm kiếm trong khoảng 1.550 đến 1.600 điểm, mốc số hai ở quanh vùng 1.500 điểm. Pha điều chỉnh này cũng là thời điểm để những dòng tiền đến sau, đã lỡ sóng tăng trước, tìm điểm giải ngân.

Nhận định về diễn biến thị trường ở giai đoạn hiện tại, ông Trần Hoàng Sơn, chuyên gia của Chứng khoán VPBankS, cho rằng xu hướng thị trường hiện tại là rung lắc gần vùng 1.700 điểm, điều đã diễn ra trong nhiều tuần gần đây. Những tín hiệu kỹ thuật gần đây cũng cho thấy sự cảnh báo sau giai đoạn tăng mạnh của chỉ số, như các chỉ báo kỹ thuật RSI, MACD hay phiên cuối tuần trước đã tạo ra một cây nến với áp lực chốt lời lớn.

Về khối lượng, vùng 1.666 - 1.700 điểm cũng đã có tín hiệu phân phối về khối lượng. Do đó, với diễn biến trong phiên 8/9, cũng không quá bất ngờ.

Câu hỏi lúc này là: Thị trường sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Tôi đang nghiêng về kịch bản có phần thận trọng hơn. Nếu VN-Index để gãy các vùng hỗ trợ 1.600 - 1.620 điểm, sẽ có nhịp điều chỉnh theo pha "ziczac" đi xuống.

Nếu nhìn xa hơn, trong nhip uptrend khoảng 2 năm thì chúng ta mới đi được một nửa chặng đường. Trong những nhịp uptrend gần đây, mỗi khi thị trường có pha tăng mạnh 25-30% thì đều có chặng nghỉ, điều chỉnh khoảng 8-10%. Do đó, trường hợp tương tự ở giai đoạn hiện tại cũng là hợp lý, sau khi chúng ta đã có một nhịp tăng rất mạnh.

Thị trường cần chờ đợi thông tin mới để xác lập vùng cân bằng. Vùng hỗ trợ gần có thể tìm kiếm trong khoảng 1.550 đến 1.600 điểm, mốc số hai ở quanh vùng 1.500 điểm. Pha điều chỉnh này cũng là thời điểm để những dòng tiền đến sau, đã lỡ sóng tăng trước, tìm điểm giải ngân.

Về động lực cho thị trường, theo ông Sơn, sẽ có một số thông tin quan trọng như Fed hạ lãi suất. Thời điểm này, chúng ta không bàn về việc Fed có hạ lãi suất không mà sẽ bàn về việc hạ như thế nào và tần suất ra sao. Cuối tuần qua, thị trường đã đón nhận một số thông tin về kinh tế vĩ mô Mỹ như bảng lương nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp. Thị trường lao động của Mỹ đang phát đi những tín hiệu về tốc độ chậm lại và rủi ro suy thoái. Hầu như tất cả nhà đầu tư đều kỳ vọng Fed hạ lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9.

Trong cuộc họp trước đó, giới phân tích dự báo về khả năng hạ lãi suất 2 lần trong năm nay, với mức độ 0,25 điểm phần trăm mỗi lần. Tuy nhiên, trước những thông tin mới, thị trường đang kỳ vọng Fed hạ lãi suất 3 lần, với khả năng hạ lãi suất tháng 9 lên hơn 90%.

Hiện tại cũng là chu kỳ hạ lãi suất của các ngân hàng trung ương, nới lỏng chính sách tiền tệ. Các ngân hàng trung ương như BOE, ECB hay BOC cũng đã hạ lãi suất trước Fed. Nếu trường hợp Fed hạ lãi suất ngay trong tháng 9 và hạ lãi suất hai lần trong năm nay, tín hiệu nới lỏng sẽ được phát đi và với Việt Nam, áp lực tỷ giá cũng phần nào hạ nhiệt. Điều này cũng tác động tích cực đến giá các lớp tài sản, trong đó có chứng khoán.

Tuy nhiên, cũng lưu ý rằng diễn biến tỷ giá gần đây có thể ảnh hưởng tới dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng phần nào tới diễn biến thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Dù vậy, xu hướng này có thể sớm thay đổi. Nhà đầu tư ngoại có thể mua ròng trở lại trong giai đoạn cuối năm nay, đầu năm sau.

So sánh chứng khoán với kênh đầu tư khác như vàng, ông Sơn nhận định: Chứng khoán năm nay sẽ có nhiều câu chuyện tương tự và sẽ tích cực hơn thị trường vàng.

Diễn biến của giá vàng trong nước gần đây bám sát xu hướng giá vàng thế giới. Kể từ khi Fed tạm dừng quá trình tăng lãi suất và chuẩn bị chuyển sang trạng thái hạ, giá vàng cũng tăng khoảng 43%. Nhìn lại lịch sử, các thời điểm Fed hạ lãi suất thì vàng cũng tăng rất mạnh. Chu kỳ 2007-2008, giá vàng tăng gần 200%, chu kỳ hạ lãi suất 2019-2020, vàng cũng tăng khoảng 40%.

Một số lớp tài sản khác là chứng khoán, đôla Mỹ cũng tăng rất tốt trong giai đoạn Fed hạ lãi suất. Nhìn về xu hướng, hai lớp tài sản là chứng khoán và vàng có hiệu suất tốt hơn cả.

Với thị trường vàng, đây cũng là kênh đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, thị trường vàng trong nước, đặc biệt là vàng miếng, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi cơ quan quản lý đang có chính sách siết lại thị trường này, tránh hiện tượng đầu cơ.

Lớp tài sản là chứng khoán trong năm nay còn dư địa tăng trưởng mạnh mẽ. Sự tác động của xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ, cũng như câu chuyện thanh khoản có thể giúp chứng khoán có dư địa tăng trưởng tốt.

Tại sao chứng khoán sẽ là câu chuyện của năm nay? Động lực tăng trưởng đến từ chính sách nới lỏng tài khoá và tiền tệ mạnh mẽ. Dư nợ tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế riêng nửa đầu năm nay là hơn 10% và dự báo cho cả năm có thể đạt trên 20%. Nếu con số này đạt được, năm nay sẽ là một trong những năm có chính sách nới lỏng mạnh mẽ nhất, đặc biệt từ thời Covid. Thời điểm đó thị trường đã tăng rất mạnh.