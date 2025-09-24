Bắc Ninh: Công chức, viên chức có thể mua thêm nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện

Theo
Quyết định, các đối tượng áp dụng gồm: Người có công với cách mạng, thân nhân
liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh
Ưu đãi người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực
nông thôn; hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường
xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu...
Bên cạnh đó, còn có các đối tượng được hưởng ưu đãi nhà ở xã hội là các hộ gia đình nghèo, cận
nghèo tại khu vực đô thị; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân,
người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của
pháp luật; đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định; hộ gia đình, cá
nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định
của pháp luật mà chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
Ngoài
ra, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân
dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục
vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ
yếu hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đang công tác chưa được hưởng chính sách
hỗ trợ về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.
Theo
Quy định, các đối tượng nêu trên đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách
xa địa điểm làm việc được mua, thuê mua nhà ở xã hội khi đáp ứng đồng thời
các điều kiện: Khoảng cách giữa vị trí nhà ở hiện tại với địa điểm làm việc của
cá nhân đăng ký mua, thuê mua nhỏ nhất là 20 km; khoảng cách giữa địa điểm
làm việc với địa điểm dự án nhà ở xã hội mà đối tượng đăng ký mua, thuê mua
lớn nhất là 10 km.
Khoảng cách quy định này được xác định theo chiều dài
quãng đường di chuyển thực tế bằng đường giao thông đường bộ, tính theo lộ
trình ngắn nhất kết nối giữa các địa điểm có liên quan.
Quyết
định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/5/2030.
Bên cạnh những ưu đãi về nhà ở xã hội, UBND tỉnh Bắc Ninh đang trình HĐND tỉnh thông qua
chính sách hỗ trợ đặc thù cho những cán bộ phải di chuyển xa hoặc lưu trú do
thay đổi nơi công tác. Cụ thể: hỗ trợ đi lại từ 1,86 - 4,1 triệu đồng/người/tháng,
hỗ trợ lưu trú 1,1 triệu đồng/người/tháng, đồng thời ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm
cán bộ biệt phái sau khi hoàn thành nhiệm vụ.