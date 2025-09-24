Thứ Tư, 24/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Bắc Ninh: Công chức, viên chức có thể mua thêm nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện

Song Hoàng

24/09/2025, 19:06

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND quy định chi tiết về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh...

Công chức, viên chức đi làm xa của tỉnh Bắc Ninh có thể nhận thêm ưu đãi về nhà ở xã hội (ảnh minh họa)
Công chức, viên chức đi làm xa của tỉnh Bắc Ninh có thể nhận thêm ưu đãi về nhà ở xã hội (ảnh minh họa)

Theo Quyết định, các đối tượng áp dụng gồm: Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu...

Bên cạnh đó, còn có các đối tượng được hưởng ưu đãi nhà ở xã hội là các hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định; hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Ngoài ra, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đang công tác chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo Quy định, các đối tượng nêu trên đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được mua, thuê mua nhà ở xã hội khi đáp ứng đồng thời các điều kiện: Khoảng cách giữa vị trí nhà ở hiện tại với địa điểm làm việc của cá nhân đăng ký mua, thuê mua nhỏ nhất là 20 km; khoảng cách giữa địa điểm làm việc với địa điểm dự án nhà ở xã hội mà đối tượng đăng ký mua, thuê mua lớn nhất là 10 km.

Khoảng cách quy định này được xác định theo chiều dài quãng đường di chuyển thực tế bằng đường giao thông đường bộ, tính theo lộ trình ngắn nhất kết nối giữa các địa điểm có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/5/2030.

Bên cạnh những ưu đãi về nhà ở xã hội, UBND tỉnh Bắc Ninh đang trình HĐND tỉnh thông qua chính sách hỗ trợ đặc thù cho những cán bộ phải di chuyển xa hoặc lưu trú do thay đổi nơi công tác. Cụ thể: hỗ trợ đi lại từ 1,86 - 4,1 triệu đồng/người/tháng, hỗ trợ lưu trú 1,1 triệu đồng/người/tháng, đồng thời ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ biệt phái sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bắc Ninh Cán bộ công chức hộ gia đình nghèo hỗ trợ đặc thù nhà ở xã hội

