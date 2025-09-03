Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh ra "tối hậu thư" cho dự án cầu, đường gần 800 tỷ đồng

Về tái định cư cho các hộ dân, từ nay đến ngày 20/9/2025, Ban Quản lý dự án khu vực (tỉnh Bắc Ninh) phải bàn giao được mặt bằng gồm hạ tầng và tất cả các điều kiện kỹ hạ tầng kỹ thuật kèm theo từ trạm điện, nguồn điện, nước… sau đó bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để bàn giao cho các hộ dân...

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có buổi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án cầu đường sắt Cẩm Lý Km24+134 tuyến đường sắt Kép - Hạ Long.

Đây là dự án được phê duyệt từ tháng 4/2024 với tổng mức đầu tư 796,57 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư xây dựng.

Dự án gồm: Thi công xây dựng tuyến, công trình trên tuyến, cầu đường bộ vượt đường sắt và cầu đường bộ Cẩm Lý vượt sông Lục Nam. Trong đó, điểm đầu dự án giao với quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Cẩm Lý; điểm cuối thuộc địa phận xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 3,267km, trong đó cầu vượt đường sắt dài 287,95m, cầu đường bộ Cẩm Lý dài 631,1m, đường đầu cầu dài 2,347km.

Quy mô đường đầu cầu là đường cấp III - đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Cầu vượt đường sắt Kép - Hạ Long được xây mới tại lý trình đường sắt Km25+633, quy mô cầu 12m. Cầu vượt sông Lục Nam (cầu Cẩm Lý) được xây mới với quy mô 12m.

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đường sắt Bộ Xây dựng đã phối hợp, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án. Đến nay, đã bàn giao 9,52ha/11,6ha, chủ yếu là đất nông nghiệp do xã quản lý. Còn lại khoảng 1,5ha đất chưa bàn giao để thi công (trong đó, phần diện tích đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng hộ gia đình chưa nhất trí bàn giao là 0,41ha).

Toàn bộ phạm vi đã được bàn giao giải phóng mặt bằng đã được nhà thầu huy động đủ nhân lực, trang thiết bị triển khai thi công để hoàn thành dự án trong năm 2025.

Sau khi kiểm tra thực tế tại công trường dự án và trao đổi, lắng nghe ý kiến của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đặt ra yêu cầu phải hoàn thành tiến độ giải ngân vốn, cố gắng nỗ lực nhất để hoàn tất các hạng mục dự án trong năm 2025.

Chỉ ra nguyên nhân dự án đang chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng, còn khoảng 2ha ở 02 đầu cầu thuộc địa bàn xã Cẩm Lý và xã Bắc Lũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng, diện tích không còn nhiều nhưng nếu không khẩn trương bàn giao mặt bằng sẽ ảnh hưởng chung tiến độ dự án.

Vì vậy, ông Vương Quốc Tuấn chỉ đạo các đơn vị, chính quyền cần tập trung từ nay đến ngày 30/9 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng nốt diện tích còn lại với quan điểm chung là tập trung vận dụng tối đa theo quy định của pháp luật để vừa làm đúng, vừa tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Cùng với đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Bắc Ninh cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các địa phương để bàn giao mặt bằng luôn cho chủ đầu tư đối với những vị trí đã tiếp cận được mặt bằng.

Đối với 03 hộ có tài sản trên đất đã tiếp cận vị trí tái định cư, thống nhất phê duyệt phương án sớm nhất để đến ngày 30/9, bàn giao mặt bằng sạch.

Ông Vương Quốc Tuấn đề nghị chính quyền địa phương tập trung động viên nhân dân ủng hộ, đồng hành cùng tỉnh vì tính chất cấp bách của dự án, áp lực về mặt thời gian, thực hiện tháo dỡ tài sản trên đất trong ngày 30/9/2025. Địa phương phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh và trước thời điểm bàn giao cho nhà đầu tư.

Về tái định cư cho các hộ dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu từ nay đến ngày 20/9/2025, Ban Quản lý dự án khu vực phải bàn giao được mặt bằng gồm hạ tầng và tất cả các điều kiện kỹ hạ tầng kỹ thuật kèm theo từ trạm điện, nguồn điện, nước… sau đó bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Bắc Ninh để bàn giao cho các hộ dân