Bắc Ninh: Định vị vùng đất đi đầu trong phát triển kinh tế

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Địa phương

Bắc Ninh: Định vị vùng đất đi đầu trong phát triển kinh tế

Dũng Hiếu

25/08/2025, 17:34

Bắc Ninh cần thực hiện quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị tạo đột phá về chiến lược quy hoạch, định vị Bắc Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong sự phát triển thịnh vượng của cả nước…

UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp triển khai việc lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh (sau hợp nhất).
UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp triển khai việc lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh (sau hợp nhất).

Ngày 25/8/2025, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức cuộc họp quan trọng nhằm triển khai việc lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2025-2035, với tầm nhìn đến năm 2050. Cuộc họp này không chỉ mang tính chất định hướng cho sự phát triển của tỉnh mà còn thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc đưa Bắc Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu trong sự phát triển thịnh vượng của cả nước.

Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau sáp nhập) dự kiến lập mới hoặc điều chỉnh theo yêu cầu tiến độ với phạm vi bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh là 4.718,6 km².

Quy hoạch này không chỉ bao gồm các lĩnh vực kinh tế truyền thống mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực mới như công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn và logistics. Đặc biệt, Bắc Ninh có vị trí chiến lược trong phát triển logistics với các khu logistics lớn và hệ thống cảng liên vận quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và phát triển kinh tế.

Nói về tầm quan trọng của việc lập quy hoạch tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Việt Hùng, cho rằng đây là cơ sở để phát triển bền vững và đồng bộ các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được thực hiện với kinh phí khoảng 92 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công và ngân sách nhà nước. Điều này cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ của tỉnh vào tương lai phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Văn Thịnh, nhấn mạnh đến tiềm năng của tỉnh trong lĩnh vực công nghiệp điện tử và năng lượng tái tạo. Ông cũng đề xuất việc triển khai hệ thống đường sắt đô thị và đường cao tốc nội thị, nhằm nâng cao khả năng kết nối và phát triển hạ tầng giao thông. Đây là những yếu tố quan trọng giúp Bắc Ninh thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng đang chú trọng đến việc phát triển ngành công nghiệp tái chế, nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sẽ tạo ra một mô hình phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành trong việc chuẩn bị cho lập quy hoạch tỉnh mới, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh quy hoạch của Bắc Ninh cần phải kết hợp giữa tầm nhìn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nhằm tạo ra những đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế.

Ông Vương Quốc Tuấn cũng yêu cầu các ngành, đơn vị phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, để đảm bảo sự phát triển đồng bộ và bền vững.

Để thực hiện được những mục tiêu này, Bắc Ninh cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và đơn vị tư vấn trong quá trình lập quy hoạch. Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư cũng là một yếu tố quan trọng, giúp đảm bảo rằng quy hoạch được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của người dân.

Tại cuộc họp, các ý kiến đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế trong tương lai. Sự đồng lòng và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh cùng với sự tham gia tích cực của cộng đồng sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công của quy hoạch này.

Bắc Ninh đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển, với tiềm năng về công nghiệp và logistics. Việc lập quy hoạch tỉnh không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là một bước đi cần thiết để định vị Bắc Ninh trong bản đồ phát triển kinh tế của cả nước. Với những chiến lược và tầm nhìn rõ ràng, Bắc Ninh hoàn toàn có thể trở thành một trong những địa phương đi đầu trong sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển mạnh mẽ, Bắc Ninh cần phải tận dụng tối đa các nguồn lực, từ con người đến tài chính, để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra. Sự quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân sẽ là động lực mạnh mẽ để Bắc Ninh vươn tới những thành công mới trong tương lai.

Với quy hoạch chung đô thị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bắc Ninh cũ có 2 đồ án quy hoạch; tỉnh Bắc Giang cũ có 4 đồ án quy hoạch. Sở Xây dựng đã rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch các khu công nghiệp… nằm trong quy hoạch của 2 tỉnh trước sáp nhập để cung cấp cho đơn vị tư vấn nắm bắt, từ đó triển khai nghiên cứu, thực hiện lập Quy hoạch tỉnh.

công nghiệp điện tử Đầu tư công hạ tầng giao thông logistics năng lượng tái tạo phát triển bền vững Quy hoạch Bắc Ninh

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: