Lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước khủng hoảng tại Trung Đông

Châu Anh

05/03/2026, 11:17

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến việc đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 385/QĐ-TTg ngày 04/3/2026 thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông (Tổ công tác).

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm Tổ Trưởng Tổ công tác.

Tổ phó Thường trực là đồng chí Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Các thành viên Tổ công tác gồm: Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn; Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An; Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Ngô Hoàng Ngân; Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Phạm Văn Thanh.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến việc đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác có liên quan đến an ninh năng lượng và theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyền hạn của Tổ công tác: Yêu cầu các bộ, cơ quan, báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan; mời lãnh đạo các bộ, cơ quan tham gia các cuộc họp của Tổ công tác; các quyền hạn khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này.

Tổ công tác làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Tổ công tác, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ - Tổ trưởng sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ khi ký các văn bản chỉ đạo; Tổ phó Thường trực và các thành viên Tổ công tác sử dụng con dấu của bộ, cơ quan mình khi ký các văn bản để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Tổ công tác; sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Tổ công tác; xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ công tác trình Tổ trưởng ký ban hành; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; chuẩn bị tài liệu, báo cáo và dự thảo thông báo kết luận của các cuộc họp của Tổ công tác; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Tổ công tác và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tổ trưởng giao.

Tổ công tác tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (04/3/2026).

Từ khóa:

an ninh năng lượng Bộ Công Thương chính sách năng lượng cung ứng xăng dầu khủng hoảng Trung Đông nhiệm vụ Tổ công tác Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn Thủ tướng Phạm Minh Chính tình hình năng lượng Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 2-2026 Xung đột ở Iran

