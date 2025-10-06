Nhật Bản thúc đẩy đầu tư công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường tại Ninh Bình

Trong chuyến thăm và làm việc tại Ninh Bình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định sẽ hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch và thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Ninh Bình trong giai đoạn mới...

Mới đây, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đã tiếp xã giao Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ngài Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, làm Trưởng đoàn. Đây là đoàn công tác quốc tế đầu tiên đến thăm và chúc mừng Đảng bộ Ninh Bình nhân dịp bước vào nhiệm kỳ mới 2025–2030.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Ito Naoki bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đồng thời gửi lời chia sẻ trước những thiệt hại, mất mát của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

Đại sứ cũng chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, đồng thời chúc mừng ông Đặng Xuân Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại sứ cho biết trong cùng ngày đã diễn ra lễ bàn giao thiết bị đào tạo nghề chế biến món ăn cho Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, thuộc chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản. Đây là một trong những hoạt động hợp tác có ý nghĩa thực chất, góp phần nâng cao năng lực đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Ninh Bình và khu vực.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Lam

Việc bàn giao và đưa vào sử dụng các trang thiết bị mới cho nhà trường không chỉ thể hiện mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản, mà còn khẳng định cam kết của Nhật Bản trong việc hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phương pháp đào tạo hiện đại, phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa.

Bên cạnh lĩnh vực giáo dục – đào tạo, nhiều dự án đầu tư của Nhật Bản cũng đang được triển khai trên địa bàn Ninh Bình. Đại sứ Ito Naoki mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án này sớm đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đại sứ Nhật Bản đề xuất một số hướng hợp tác mới giữa Ninh Bình với các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực: đào tạo nguồn nhân lực, bảo tồn di sản, xúc tiến du lịch và đặc biệt là thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường.

Đại sứ Nhật Bản khẳng định sẽ chủ động kết nối, quảng bá hình ảnh Ninh Bình tới các nhà đầu tư Nhật Bản, thúc đẩy xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa các địa phương Nhật Bản và Ninh Bình trong giai đoạn tới.

Hai bên cùng thống nhất tăng cường hợp tác, thúc đẩy, xúc tiến đầu tư công nghiệp thân thiện với môi trường. Ảnh: Đức Lam

Về phía địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ và Đại sứ quán Nhật Bản, đồng thời thông tin tới đoàn những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh sau sáp nhập.

Theo đó, Ninh Bình đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi về không gian phát triển, vị trí chiến lược, là “cửa ngõ phía Nam vùng đồng bằng Bắc Bộ”, kết nối ba vùng kinh tế lớn của cả nước và nằm trên nhiều hành lang kinh tế trọng điểm.

Cả ba địa phương cũ là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình đều có mối quan hệ hợp tác truyền thống với các đối tác Nhật Bản. Vì vậy, trong giai đoạn phát triển mới, Ninh Bình mong muốn tiếp nối và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, đặc biệt là xây dựng khu công nghệ cao kiểu mẫu, thu hút đầu tư công nghiệp xanh, sạch và công nghệ tiên tiến.

Hai bên thống nhất cử đầu mối kết nối, triển khai các bước xúc tiến đầu tư tiếp theo, trong đó chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường. Đây là những lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hài hòa mà Ninh Bình đang hướng tới.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, Ninh Bình sẽ tập trung phát huy tối đa tiềm năng, giá trị riêng có của địa phương, nhất là khi sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao và môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định. Tỉnh xác định thu hút đầu tư công nghệ cao và công nghệ thân thiện môi trường là hướng đi tất yếu, nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng giá trị gia tăng và đảm bảo phát triển bền vững.

“Ở cương vị mới, tôi và ngài Đại sứ đều có trách nhiệm đưa mối quan hệ hợp tác này đạt hiệu quả thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu”, ông Đặng Xuân Phong khẳng định.

Đại sứ Ito Naoki bày tỏ tin tưởng rằng với tầm nhìn phát triển năng động, định hướng rõ ràng, cùng sự quyết tâm của lãnh đạo địa phương, Ninh Bình sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, xanh và sạch, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng bền chặt.