Khởi tố giám đốc gây ô nhiễm môi trường và để ngoài sổ sách hơn 430 tỷ đồng

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đấu tranh, củng cố, làm rõ hành vi gây ô nhiễm môi trường và để ngoài sổ sách doanh thu trên 430 tỷ đồng xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong…

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 09/9/2025, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, đổ chất thải là bùn thải xuống vị trí khu đất Công ty TNHH thương Mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 ở thôn Đức Hỷ, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường. Ngoài đổ chất thải là bùn thải, các đối tượng còn đổ thải hàng nghìn tấn chất thải là cát cháy (có màu đen) trong một thời gian dài ra môi trường.

Công ty TNHH Tân Thuận Phong là đơn vị có chức năng thu gom, xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 191/GPMT-BTNMT cấp ngày 15/6/2023 cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.

Tuy nhiên, công ty không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp, đổ, thải trái pháp luật ra môi trường.

Bước đầu qua cân khối lượng chất thải xác định, Công ty TNHH Tân Thuận Phong và Công ty TNHH thương Mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 đã chôn, lấp, đổ, thải hơn 2.000 tấn chất thải rắn thông thường ra môi trường.

Ngày 01/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 61/QĐ-VPCQCSĐT đối với vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong, Công ty TNHH thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 và một số cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TP Hải Phòng.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 05 bị can. Trong đó, bị can Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong bị khởi tố về 2 tội danh trên.

Bị can Bùi Đức Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong, Bùi Đình Chung, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 bị khởi tố về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Bị can Phan Thị Hương Giang, Phó trưởng Phòng Kế toán Công ty TNHH Tân Thuận Phong, Phạm Thị Xuân, thủ quỹ về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 04/10/2025, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, bắt tạm giam các đối tượng trên.

Hiện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an và Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định và thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.