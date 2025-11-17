Bắc Ninh thiết lập đường dây nóng cấp xã, kịp thời xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Hằng Anh
17/11/2025, 17:15
Theo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, UBND cấp xã thiết lập đường dây nóng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý hoặc phối hợp xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, kể cả khu vực giáp ranh địa phận giữa 2 xã, 2 tỉnh…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2025, quy chế quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp và các nội dung, phương thức phối hợp cụ thể.
Theo Quy chế, nội dung phối hợp công tác lập, điều chỉnh, bổ sung phương án quản lý về địa chất, khoáng sản; thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương dự án khai thác, chế biến khoáng sản; thẩm định, cho ý kiến về thiết kế cơ sở của dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; thẩm định đề án thăm dò khoáng sản; thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản;
Cùng với đó phối hợp trong việc lấy ý kiến Nhân dân nơi có khoáng sản đề nghị cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản; thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; phối hợp trong quản lý, bảo vệ tài nguyên địa chất chưa khai thác, sử dụng và khoáng sản chưa khai thác; phối hợp trong quản lý cát, sỏi lòng sông lòng hồ tại khu vực giáp ranh địa phận hành chính cấp tỉnh.…
Về phối hợp trong quản lý, bảo vệ tài nguyên địa chất chưa khai thác, sử dụng và khoáng sản chưa khai thác; phối hợp trong quản lý cát, sỏi lòng sông lòng hồ tại khu vực giáp ranh địa phận hành chính cấp tỉnh, quy chế nêu rõ: UBND cấp xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã, thôn và Nhân dân trên địa bàn quản lý.
Chủ trì thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn và khu vực giáp ranh địa phận hành chính giữa 2 xã, 2 tỉnh. Thiết lập đường dây nóng, phân công lãnh đạo hoặc thành lập lực lượng thường trực và giao cán bộ phụ trách cụ thể theo từng địa bàn nhằm đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý hoặc phối hợp xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, kể cả khu vực giáp ranh địa phận hành chính giữa 2 xã, 2 tỉnh.
Khi phát hiện hoặc ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của nhân dân, cơ quan báo chí và khi nhận được thông tin chỉ đạo từ cơ quan cấp trên về việc thăm dò, khai thác, chế biến, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản sai phép, không phép (trái phép) xảy ra trên địa bàn quản lý, UBND cấp xã chỉ đạo ngay lực lượng chức năng giám sát, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật (nếu vượt quá thẩm quyền).
Trường hợp vụ việc xảy ra phức tạp, vượt quá thẩm quyền giải quyết thì báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh để có phương án xử lý (các trường hợp khẩn cấp có thể báo cáo qua điện thoại, nhưng sau đó phải có văn bản báo cáo kèm theo phương án đề xuất, kiến nghị cụ thể).
Đặc biệt, trong quá trình quản lý, giám sát, trường hợp không có lực lượng cơ quan chức năng của tỉnh, lực lượng công an tham gia phối hợp mà các đối tượng, phương tiện sử dụng để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép từ địa phương này sang địa phương khác trên địa bàn tỉnh thì lực lượng chức năng kiểm tra của UBND cấp xã có trách nhiệm thông tin cho UBND cấp xã liên quan để phối hợp xử lý. UBND cấp xã được đề nghị phối hợp có trách nhiệm cử thành phần tham gia phối hợp với lực lượng kiểm tra để xử lý theo quy định.
Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không phát hiện, không xử lý hoặc nhận được thông tin phản ánh đề nghị giám sát, xử lý các vi phạm đang diễn ra nhưng chậm trễ, không kịp thời triển khai nhiệm vụ hoặc để diễn ra kéo dài, tái diễn, đến mức phải xử lý hình sự.
15:32, 06/11/2025
Thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt qua mã QR, không chỉ giúp minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội, mà còn kích thích mạnh mẽ tiêu dùng chính thức bằng cách tăng tốc độ mua sắm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân…
Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, nhất là thời điểm cuối năm, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.
Theo Nghị định 301/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, các vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình tàu cá sẽ bị xử phạt nặng hơn. Cụ thể, tàu cá từ 24m trở lên không về cảng trong 10 ngày khi thiết bị giám sát hỏng sẽ bị phạt từ 300–400 triệu đồng; hành vi tháo gỡ thiết bị giám sát khi tàu đang hoạt động trên biển sẽ bị phạt từ 50–100 triệu đồng…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: