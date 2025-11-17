Bắc Ninh thiết lập đường dây nóng cấp xã, kịp thời xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

Theo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, UBND cấp xã thiết lập đường dây nóng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý hoặc phối hợp xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, kể cả khu vực giáp ranh địa phận giữa 2 xã, 2 tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2025, quy chế quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp và các nội dung, phương thức phối hợp cụ thể.

Theo Quy chế, nội dung phối hợp công tác lập, điều chỉnh, bổ sung phương án quản lý về địa chất, khoáng sản; thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương dự án khai thác, chế biến khoáng sản; thẩm định, cho ý kiến về thiết kế cơ sở của dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; thẩm định đề án thăm dò khoáng sản; thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản;

Cùng với đó phối hợp trong việc lấy ý kiến Nhân dân nơi có khoáng sản đề nghị cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản; thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; phối hợp trong quản lý, bảo vệ tài nguyên địa chất chưa khai thác, sử dụng và khoáng sản chưa khai thác; phối hợp trong quản lý cát, sỏi lòng sông lòng hồ tại khu vực giáp ranh địa phận hành chính cấp tỉnh.…

Về phối hợp trong quản lý, bảo vệ tài nguyên địa chất chưa khai thác, sử dụng và khoáng sản chưa khai thác; phối hợp trong quản lý cát, sỏi lòng sông lòng hồ tại khu vực giáp ranh địa phận hành chính cấp tỉnh, quy chế nêu rõ: UBND cấp xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã, thôn và Nhân dân trên địa bàn quản lý.

Bắc Ninh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. Ảnh minh họa

Chủ trì thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn và khu vực giáp ranh địa phận hành chính giữa 2 xã, 2 tỉnh. Thiết lập đường dây nóng, phân công lãnh đạo hoặc thành lập lực lượng thường trực và giao cán bộ phụ trách cụ thể theo từng địa bàn nhằm đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý hoặc phối hợp xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, kể cả khu vực giáp ranh địa phận hành chính giữa 2 xã, 2 tỉnh.

Khi phát hiện hoặc ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của nhân dân, cơ quan báo chí và khi nhận được thông tin chỉ đạo từ cơ quan cấp trên về việc thăm dò, khai thác, chế biến, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản sai phép, không phép (trái phép) xảy ra trên địa bàn quản lý, UBND cấp xã chỉ đạo ngay lực lượng chức năng giám sát, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật (nếu vượt quá thẩm quyền).

Trường hợp vụ việc xảy ra phức tạp, vượt quá thẩm quyền giải quyết thì báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh để có phương án xử lý (các trường hợp khẩn cấp có thể báo cáo qua điện thoại, nhưng sau đó phải có văn bản báo cáo kèm theo phương án đề xuất, kiến nghị cụ thể).

Đặc biệt, trong quá trình quản lý, giám sát, trường hợp không có lực lượng cơ quan chức năng của tỉnh, lực lượng công an tham gia phối hợp mà các đối tượng, phương tiện sử dụng để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép từ địa phương này sang địa phương khác trên địa bàn tỉnh thì lực lượng chức năng kiểm tra của UBND cấp xã có trách nhiệm thông tin cho UBND cấp xã liên quan để phối hợp xử lý. UBND cấp xã được đề nghị phối hợp có trách nhiệm cử thành phần tham gia phối hợp với lực lượng kiểm tra để xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không phát hiện, không xử lý hoặc nhận được thông tin phản ánh đề nghị giám sát, xử lý các vi phạm đang diễn ra nhưng chậm trễ, không kịp thời triển khai nhiệm vụ hoặc để diễn ra kéo dài, tái diễn, đến mức phải xử lý hình sự.