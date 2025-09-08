Chóng mặt chưa chắc là do rối loạn tiền đình

Triệu chứng này có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu não, các rối loạn thần kinh hiếm gặp; rối loạn chuyển hóa... Vì vậy, khi có các dấu hiệu chóng mặt kéo dài, tê bì tay chân, yếu cơ, nhìn mờ…, người bệnh cần đi khám sớm để điều trị kịp thời...

Mới đây, một bệnh nhân nữ 63 tuổi ở Hà Nội đã đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn với các triệu chứng chóng mặt, tê bì chân tay, đi lại mất thăng bằng kéo dài 2 ngày. Qua các biểu hiện ban đầu, bệnh nhân có chẩn đoán sơ bộ: theo dõi hội chứng tiền đình - một bệnh lý phổ biến gây ra các triệu chứng tương tự.

Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị theo phác đồ tiền đình, tình trạng của bệnh nhân không cải thiện. Ngày thứ ba trong đợt điều trị, bệnh nhân bị tê bì tăng dần ở cả tay và chân, yếu không thể tự ngồi dậy, kèm theo các dấu hiệu nói khó và nhìn mờ. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện những dấu hiệu tổn thương thần kinh kín đáo: liệt vận nhãn, sụp mi và yếu cơ đối xứng cả hai bên cơ thể.

Sau hội chẩn, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị hội chứng Guillain-Barré. Đây là một bệnh lý thần kinh tự miễn hiếm gặp, xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm vào các dây thần kinh ngoại biên. Bệnh có đặc điểm là yếu liệt cơ tiến triển nhanh, có thể lan đến các cơ hô hấp và gây tử vong nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Từ dấu hiệu chóng mặt, bệnh nhân được điều trị hội chứng Guillain-Barré tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Theo bác sĩ Phạm Thị Trà Giang, Trưởng khoa Cấp cứu nội - nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn, với hội chứng Guillain-Barré, việc điều trị bằng các loại thuốc thông thường gần như không có tác dụng. Phương pháp điều trị hiệu quả nhất là các liệu pháp miễn dịch, trong đó có thay huyết tương (plasmapheresis) nhằm loại bỏ các kháng thể bất thường đang tấn công hệ thần kinh.

Với phác đồ điều trị thay huyết tương sớm, sau 10 ngày, người bệnh đã có thể đi lại, các triệu chứng thần kinh như yếu cơ, tê bì, nhìn mờ đều cải thiện một cách rõ rệt. Qua đó, các bác sĩ lưu ý, không phải cứ chóng mặt là do tiền đình. Có những nguyên nhân nguy hiểm hơn, thậm chí đe dọa tính mạng, nếu chẩn đoán muộn có thể để lại hậu quả nặng nề.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận điều trị một trường hợp rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh thể hiếm gặp. Người bệnh nữ, 37 tuổi, trú tại Xuân Ái, Lào Cai, nhập viện trong tình trạng chóng mặt kéo dài, nôn kéo dài, yếu tứ chi không đi lại được. Người bệnh đến cơ sở y tế tại địa phương khám thì được điều trị theo hướng rối loạn tiền đình nhưng không đỡ.

Được gia đình đưa đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ kiểm tra, người bệnh được các bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm máu, chọc dịch não tuỷ, chụp cộng hưởng từ sọ não,... Sau hội chẩn lâm sàng, người bệnh được kết luận bị rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh thể tổn thương thần kinh thị, sàn não thất IV, hành tuỷ lưng bên.

Hành trình thoát khỏi căn bệnh rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh thể hiếm gặp của người phụ nữ đến từ Lào Cai.

Người bệnh được điều trị theo phác đồ tấn công ức chế miễn dịch, sau đó điều trị ức chế miễn dịch dự phòng kết hợp với các thuốc điều trị triệu chứng khác. Sau 14 ngày điều trị, người bệnh cải thiện hoàn toàn các triệu chứng, hết chóng mặt, không còn bị nôn, đi lại bình thường, hết táo bón, chướng bụng và được ra viện.

Theo ThS.BS. Tạ Văn Hải, Phó Trưởng khoa Điều trị Thần kinh, đột quỵ bán cấp - viêm tủy thị thần kinh là bệnh tiến triển từng đợt với các triệu chứng về cảm giác, vận động, thị lực, chức năng bàng quang tích lũy theo thời gian.

Triệu chứng đặc trưng là viêm dây thần kinh thị giác, gây đau nhức trong mắt, đau tăng khi cử động mắt. Viêm tủy (hay còn gọi là viêm tủy cắt ngang) là hội chứng đặc trưng khác của bệnh, thường gây ra triệu chứng về vận động. Người bệnh có thể đau lưng, liệt 2 chân hoặc liệt tứ chi, kèm tê bì, giảm cảm giác hoặc đau các chi.

Đầu tháng 6, bà P.T.N. (62 tuổi, ở Đông Triều, Quảng Ninh) cảm thấy thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt nhưng chỉ nghĩ do thiếu máu nên không đi khám và mua thuốc bổ về uống. Tình trạng không cải thiện nên bà tới bệnh viện và làm các xét nghiệm chuyên sâu thì phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3.

Bệnh nhân tầm soát ung thư dạ dày tại bệnh viện K từ dấu hiệu chóng mặt ban đầu.

Bà N. được tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch và đang điều trị theo phác đồ với 8 lần truyền hóa chất. Tương tự, anh C.V.K (26 tuổi, Lạng Sơn) bị ung thư dạ dày giai đoạn 3 cũng có triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, da xanh như thiếu máu và sút cân. Tới lúc đau âm ỉ vùng thượng vị, buồn nôn suốt 1 tuần, anh K. quyết định vào viện khám.

Nội soi tiêu hóa ghi nhận dạ dày có nhiều tổn thương loét, sùi nên anh phải sinh thiết giải phẫu bệnh. Kết quả xác định nam bệnh nhân bị ung thư dạ dày tế bào nhẫn, phải nhập viện điều trị. Hiện, người đàn ông này phải cắt 3/4 dạ dày.

Theo bác sĩ Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K (Hà Nội), triệu chứng lâm sàng của ung thư dạ dày thường không đặc hiệu, dễ nhầm với các bệnh lành tính. Khi triệu chứng lâm sàng điển hình xuất hiện, bệnh đã ở giai đoạn muộn. Một số người thấy các dấu hiệu mờ nhạt như chán ăn, đầy hơi, khó tiêu, đau thượng vị thoảng qua, nôn, mệt mỏi. Nhiều người cảm thấy triệu chứng giống thiếu máu như chóng mặt, không muốn ăn…

Từ đó có thể thấy, tình trạng chóng mặt, đau đầu và mệt mỏi kéo dài có thể là dấu hiệu những căn bệnh nghiêm trọng. Để điều trị hiệu quả, việc chẩn đoán sớm và chính xác nguyên nhân gây ra các triệu chứng này là yếu tố quan trọng nhất.

Không phải cứ chóng mặt là do tiền đình.

Các kỹ thuật hiện đại như điện não đồ, siêu âm xuyên sọ, chụp cộng hưởng từ MRI, chụp MSCT Force VB30, chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) được áp dụng để giúp bác sỹ đánh giá chính xác tình trạng bệnh lý và đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Dựa trên kết quả chẩn đoán, bác sỹ sẽ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, toàn diện và tối ưu hiệu quả, đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân. Ngoài việc điều trị, phòng ngừa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe. Để phòng ngừa tình trạng chóng mặt, đau đầu và mất ngủ, người trẻ cần xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Ngủ đủ 7 - 8 giờ mỗi đêm, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục đều đặn và hạn chế căng thẳng là những yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe. Hạn chế sử dụng chất kích thích như cà phê, rượu bia và thuốc lá cũng là cách để bảo vệ hệ thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thực hành các phương pháp thư giãn như yoga, thiền hay đi bộ cũng giúp giảm bớt căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể.