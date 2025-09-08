Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Chóng mặt chưa chắc là do rối loạn tiền đình

Hoài Phương

08/09/2025, 10:30

Triệu chứng này có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu não, các rối loạn thần kinh hiếm gặp; rối loạn chuyển hóa... Vì vậy, khi có các dấu hiệu chóng mặt kéo dài, tê bì tay chân, yếu cơ, nhìn mờ…, người bệnh cần đi khám sớm để điều trị kịp thời...

Chóng mặt, đau đầu và mệt mỏi kéo dài có thể là triệu chứng của bệnh hiếm.
Chóng mặt, đau đầu và mệt mỏi kéo dài có thể là triệu chứng của bệnh hiếm.

Mới đây, một bệnh nhân nữ 63 tuổi ở Hà Nội đã đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn với các triệu chứng chóng mặt, tê bì chân tay, đi lại mất thăng bằng kéo dài 2 ngày. Qua các biểu hiện ban đầu, bệnh nhân có chẩn đoán sơ bộ: theo dõi hội chứng tiền đình - một bệnh lý phổ biến gây ra các triệu chứng tương tự.

Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị theo phác đồ tiền đình, tình trạng của bệnh nhân không cải thiện. Ngày thứ ba trong đợt điều trị, bệnh nhân bị tê bì tăng dần ở cả tay và chân, yếu không thể tự ngồi dậy, kèm theo các dấu hiệu nói khó và nhìn mờ. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện những dấu hiệu tổn thương thần kinh kín đáo: liệt vận nhãn, sụp mi và yếu cơ đối xứng cả hai bên cơ thể.

Sau hội chẩn, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị hội chứng Guillain-Barré. Đây là một bệnh lý thần kinh tự miễn hiếm gặp, xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm vào các dây thần kinh ngoại biên. Bệnh có đặc điểm là yếu liệt cơ tiến triển nhanh, có thể lan đến các cơ hô hấp và gây tử vong nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời. 

Từ dấu hiệu chóng mặt, bệnh nhân được điều trị hội chứng Guillain-Barré tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).
Từ dấu hiệu chóng mặt, bệnh nhân được điều trị hội chứng Guillain-Barré tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Theo bác sĩ Phạm Thị Trà Giang, Trưởng khoa Cấp cứu nội - nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn, với hội chứng Guillain-Barré, việc điều trị bằng các loại thuốc thông thường gần như không có tác dụng. Phương pháp điều trị hiệu quả nhất là các liệu pháp miễn dịch, trong đó có thay huyết tương (plasmapheresis) nhằm loại bỏ các kháng thể bất thường đang tấn công hệ thần kinh.

Với phác đồ điều trị thay huyết tương sớm, sau 10 ngày, người bệnh đã có thể đi lại, các triệu chứng thần kinh như yếu cơ, tê bì, nhìn mờ đều cải thiện một cách rõ rệt. Qua đó, các bác sĩ lưu ý, không phải cứ chóng mặt là do tiền đình. Có những nguyên nhân nguy hiểm hơn, thậm chí đe dọa tính mạng, nếu chẩn đoán muộn có thể để lại hậu quả nặng nề.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận điều trị một trường hợp rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh thể hiếm gặp. Người bệnh nữ, 37 tuổi, trú tại Xuân Ái, Lào Cai, nhập viện trong tình trạng chóng mặt kéo dài, nôn kéo dài, yếu tứ chi không đi lại được. Người bệnh đến cơ sở y tế tại địa phương khám thì được điều trị theo hướng rối loạn tiền đình nhưng không đỡ.

Được gia đình đưa đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ kiểm tra, người bệnh được các bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm máu, chọc dịch não tuỷ, chụp cộng hưởng từ sọ não,... Sau hội chẩn lâm sàng, người bệnh được kết luận bị rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh thể tổn thương thần kinh thị, sàn não thất IV, hành tuỷ lưng bên.

Hành trình thoát khỏi căn bệnh rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh thể hiếm gặp của người phụ nữ đến từ Lào Cai.
Hành trình thoát khỏi căn bệnh rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh thể hiếm gặp của người phụ nữ đến từ Lào Cai.

Người bệnh được điều trị theo phác đồ tấn công ức chế miễn dịch, sau đó điều trị ức chế miễn dịch dự phòng kết hợp với các thuốc điều trị triệu chứng khác. Sau 14 ngày điều trị, người bệnh cải thiện hoàn toàn các triệu chứng, hết chóng mặt, không còn bị nôn, đi lại bình thường, hết táo bón, chướng bụng và được ra viện.

Theo ThS.BS. Tạ Văn Hải, Phó Trưởng khoa Điều trị Thần kinh, đột quỵ bán cấp - viêm tủy thị thần kinh là bệnh tiến triển từng đợt với các triệu chứng về cảm giác, vận động, thị lực, chức năng bàng quang tích lũy theo thời gian.

Triệu chứng đặc trưng là viêm dây thần kinh thị giác, gây đau nhức trong mắt, đau tăng khi cử động mắt. Viêm tủy (hay còn gọi là viêm tủy cắt ngang) là hội chứng đặc trưng khác của bệnh, thường gây ra triệu chứng về vận động. Người bệnh có thể đau lưng, liệt 2 chân hoặc liệt tứ chi, kèm tê bì, giảm cảm giác hoặc đau các chi.

Đầu tháng 6, bà P.T.N. (62 tuổi, ở Đông Triều, Quảng Ninh) cảm thấy thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt nhưng chỉ nghĩ do thiếu máu nên không đi khám và mua thuốc bổ về uống. Tình trạng không cải thiện nên bà tới bệnh viện và làm các xét nghiệm chuyên sâu thì phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3.

Bệnh nhân tầm soát ung thư dạ dày tại bệnh viện K từ dấu hiệu chóng mặt ban đầu.
Bệnh nhân tầm soát ung thư dạ dày tại bệnh viện K từ dấu hiệu chóng mặt ban đầu.

Bà N. được tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch và đang điều trị theo phác đồ với 8 lần truyền hóa chất. Tương tự, anh C.V.K (26 tuổi, Lạng Sơn) bị ung thư dạ dày giai đoạn 3 cũng có triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, da xanh như thiếu máu và sút cân. Tới lúc đau âm ỉ vùng thượng vị, buồn nôn suốt 1 tuần, anh K. quyết định vào viện khám.

Nội soi tiêu hóa ghi nhận dạ dày có nhiều tổn thương loét, sùi nên anh phải sinh thiết giải phẫu bệnh. Kết quả xác định nam bệnh nhân bị ung thư dạ dày tế bào nhẫn, phải nhập viện điều trị. Hiện, người đàn ông này phải cắt 3/4 dạ dày. 

Theo bác sĩ Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K (Hà Nội), triệu chứng lâm sàng của ung thư dạ dày thường không đặc hiệu, dễ nhầm với các bệnh lành tính. Khi triệu chứng lâm sàng điển hình xuất hiện, bệnh đã ở giai đoạn muộn. Một số người thấy các dấu hiệu mờ nhạt như chán ăn, đầy hơi, khó tiêu, đau thượng vị thoảng qua, nôn, mệt mỏi. Nhiều người cảm thấy triệu chứng giống thiếu máu như chóng mặt, không muốn ăn…

Từ đó có thể thấy, tình trạng chóng mặt, đau đầu và mệt mỏi kéo dài có thể là dấu hiệu những căn bệnh nghiêm trọng. Để điều trị hiệu quả, việc chẩn đoán sớm và chính xác nguyên nhân gây ra các triệu chứng này là yếu tố quan trọng nhất.

Không phải cứ chóng mặt là do tiền đình.
Không phải cứ chóng mặt là do tiền đình.

Các kỹ thuật hiện đại như điện não đồ, siêu âm xuyên sọ, chụp cộng hưởng từ MRI, chụp MSCT Force VB30, chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) được áp dụng để giúp bác sỹ đánh giá chính xác tình trạng bệnh lý và đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Dựa trên kết quả chẩn đoán, bác sỹ sẽ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, toàn diện và tối ưu hiệu quả, đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân. Ngoài việc điều trị, phòng ngừa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe. Để phòng ngừa tình trạng chóng mặt, đau đầu và mất ngủ, người trẻ cần xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Ngủ đủ 7 - 8 giờ mỗi đêm, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục đều đặn và hạn chế căng thẳng là những yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe. Hạn chế sử dụng chất kích thích như cà phê, rượu bia và thuốc lá cũng là cách để bảo vệ hệ thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thực hành các phương pháp thư giãn như yoga, thiền hay đi bộ cũng giúp giảm bớt căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Chọn đúng, dùng đúng kính áp tròng để bảo vệ đôi mắt

15:38, 04/09/2025

Chọn đúng, dùng đúng kính áp tròng để bảo vệ đôi mắt

Những thói quen khiến bệnh đái tháo đường báo động ở người trẻ

14:39, 15/07/2025

Những thói quen khiến bệnh đái tháo đường báo động ở người trẻ

Bệnh thận trẻ hóa do lối sống và lỗ hổng tầm soát

14:11, 03/07/2025

Bệnh thận trẻ hóa do lối sống và lỗ hổng tầm soát

Từ khóa:

bệnh hiếm Bệnh viện sức khỏe tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Phát hiện xe khách chở hàng trăm kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Phát hiện xe khách chở hàng trăm kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Trưa 6/9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết vừa tiếp nhận từ Công an tỉnh Thanh Hóa vụ việc hơn 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu, được phát hiện trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành.

Chọn đúng, dùng đúng kính áp tròng để bảo vệ đôi mắt

Chọn đúng, dùng đúng kính áp tròng để bảo vệ đôi mắt

Loét giác mạc là một dạng tổn thương nghiêm trọng tại bề mặt mắt, có thể xảy ra do trầy xước, nhiễm trùng hoặc sử dụng kính áp tròng không đúng cách...

Kem chống nắng một lần nữa gây tranh cãi

Kem chống nắng một lần nữa gây tranh cãi

Gordon Ramsay được biết đến là một trong số đầu bếp sở hữu nhiều ngôi sao Michelin nhất thế giới cùng hàng chục triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Điều gì đã khiến ông phải lên tiếng nhắc nhở mọi người thường xuyên bôi kem chống nắng?...

Hà Nội sẵn sàng công tác y tế phục vụ sự kiện A80

Hà Nội sẵn sàng công tác y tế phục vụ sự kiện A80

Sự kiện A80 có quy mô và số lượng người tham gia lớn, do đó công tác điều phối và phối hợp giữa các đơn vị, các tổ cấp cứu, vận chuyển, địa điểm, phương tiện cấp cứu đều phải tính toán chi tiết…

Công nghệ mở ra “cuộc cách mạng” y tế từ xa

Công nghệ mở ra “cuộc cách mạng” y tế từ xa

VR (Virtual Reality - thực tế ảo) và AR (Augmented Reality - thực tế tăng cường) là những công nghệ mô phỏng, hiển thị thông tin trực quan và tương tác ảo. Trong lĩnh vực y tế, chúng được ứng dụng với nhiều mục đích…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

OPEC+ không ngừng tăng sản lượng để giữ thị phần

Thế giới

2

Tín hiệu vui tháng thấp điểm, du lịch Việt sẽ hoàn thành mục tiêu?

Du lịch

3

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ từ chức

Thế giới

4

Tháo gỡ tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng để phục vụ các dự án hạ tầng

Thị trường

5

Giá vàng bám trụ vùng cao kỷ lục, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang lớn

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: