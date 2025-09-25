Thứ Năm, 25/09/2025

Bài 2: Đề xuất tách làm 3 dự án để đẩy nhanh tiến độ

Nam Khánh - Đỗ Hoàng

25/09/2025, 14:00

Để đảm bảo đoạn tuyến cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình hoàn thành vào năm 2028, Hải Phòng đề xuất đầu tư thành 3 dự án…

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Đảng uỷ UBND thành phố đã có văn bản đề xuất Thành uỷ cho phép điều chỉnh đầu tư tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) thành 3 dự án độc lập để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, kịp đưa tuyến đường cao tốc này vào khai thác năm 2028.

PHẢI CHỜ THANH TOÁN XONG CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Tuyến cao tốc CT.08 đoạn qua địa phận các tỉnh Ninh Bình, Nam Định (cũ) và Thái Bình (cũ) đã được khởi công đầu tư xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2028. Vì thế, Hải Phòng cũng cần kịp thời đầu tư hoàn thành, đưa vào khai thác đường cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình đoạn tuyến trên địa bàn Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (cũ) trong năm 2028 nhằm đảm bảo thông suốt toàn tuyến.

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc lập, phê duyệt chủ trương cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình đoạn tuyến trên địa bàn Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) là một dự án sẽ thống nhất với chỉ đạo tại văn bản số 6947/VPCP – CN ngày 25/7/2015 của Văn phòng Chính phủ. Phương án này thì chỉ cần phê duyệt chủ trương đầu tư một dự án, sau đó phê duyệt các dự án thành phần.

Tuyến đường bộ ven biển đang đầu tư dở dang tại khu vực nút giao với đường Lạng Am (xã Trấn Dương, Hải Phòng).
Tuyến đường bộ ven biển đang đầu tư dở dang tại khu vực nút giao với đường Lạng Am (xã Trấn Dương, Hải Phòng).

Tuy nhiên, phương án này lại có nhược điểm là phải xử lý dứt điểm việc quyết toán với nhà đầu tư dự án BOT mới triển khai được dự án cao tốc. Trong khi đó, thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, phải tới quý 2/2026, Hải Phòng mới thanh toán dự án BOT.

Thực hiện phương án này, việc triển khai dự án có thể kéo dài, không đảm bảo tiến độ đến năm 2028 đưa dự án vào hoạt động. Hơn nữa, do phê duyệt chung một dự án, trong trường hợp có tình huống phát sinh, cần phải điều chỉnh các hạng mục đầu tư thì các hạng mục đầu tư khác có thể bị ảnh hưởng tiến độ triển khai.

Từ thực tế này, để đảm bảo dự án cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình đoạn qua địa phận Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) sớm khởi động và hoàn thành vào năm 2028, UBND TP. Hải Phòng đề xuất Thành uỷ Hải Phòng cho phép thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đoạn tuyến này thành 3 dự án độc lập. Đó là các dự án cầu Văn Úc, dự án đường nối từ nút giao đường bộ ven biển – đường 353 đến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và dự án hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển đang dở dang thành đường cao tốc.

TÁCH 3 DỰ ÁN ĐỂ KỊP TIẾN ĐỘ TOÀN TUYẾN

Theo đó, dự án 1 là dự án cầu Văn Úc 2 có tổng mức đầu tư 2.058 tỷ đồng. Dự án 2 là dự án từ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến nút giao đường bộ ven biển có tổng mức đầu tư hơn 4.482 tỷ đồng, bao gồm xây dựng mới 7,9km đường cao tốc và hai nút giao khác mức liên thông với 2 tuyến cao tốc.

Dự án 3 là hoàn thiện tuyến cao tốc và đoạn kết nối với đường tỉnh 353 (dự án trên đoạn tuyến đường bộ ven biển trước đây) có tổng mức đầu tư khoảng 5.764 tỷ đồng. Dự án này có các hạng mục chính như nâng cấp, hoàn thiện tuyến đường BOT ven biển và mở rộng đoạn từ nút giao đường ven biển đến cầu Thái Bình, xây dựng cầu Thái Bình 2.

Bên cạnh đó là các hạng mục xây dựng hoàn thiện đoạn đường từ cầu Thái Bình 2 đến nút giao quốc lộ 37 (bao gồm cả nút giao quốc lộ 37), đoạn tuyến ven biển kết nối từ nút giao đường bộ ven biển đến đường tỉnh 353. Ngoài ra, dự án cũng xây dựng, hoàn thiện 3 nút giao gồm nút giao với Nam Đồ Sơn, với đường tỉnh 212 và với đường Lạng Am.

Cầu Thái Bình trên tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) sẽ được đầu tư thêm một đơn nguyên khi nâng cấp thành cao tốc. 
Cầu Thái Bình trên tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) sẽ được đầu tư thêm một đơn nguyên khi nâng cấp thành cao tốc. 

Theo UBND TP. Hải Phòng, ưu điểm của việc chia tách dự án thành 3 dự án độc lập thì có thể thực hiện ngay được dự án 1 và dự án 2, không lệ thuộc vào thời gian xử lý hợp đồng BOT (thanh toán cho nhà đầu tư BOT) của dự án 3. Việc triển khai ngay các dự án 1, dự án 2 là những công trình lớn cần thời gian thi công dài sẽ đảm bảo tiến độ toàn tuyến. Các dự án được quản lý, thi công độc lập sẽ không ảnh hưởng đến các hạng mục khác trong trường hợp có các tình huống phát sinh cần điều chỉnh.

Tuy nhiên, việc chia làm 3 dự án độc lập cần phải thống nhất về tên gọi so với văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ (văn bản 6947/VPCP – CN ngày 25/7/2025) mà không làm thay đổi nội dung hạng mục, công việc cần thực hiện. Hơn nữa, do chia tách ra nên cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền phải lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 3 dự án.

Báo cáo của UBND TP. Hải Phòng cho rằng việc chia dự án đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng đoạn qua địa bàn Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) thành 3 dự án độc lập sẽ đảm bảo đến năm 2028 các dự án này hoàn thành, thông suốt toàn tuyến.

Bài 1: Thêm nhiều hạng mục khi nâng cấp đường ven biển thành cao tốc

08:36, 24/09/2025

Bài 1: Thêm nhiều hạng mục khi nâng cấp đường ven biển thành cao tốc

