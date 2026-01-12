Thứ Hai, 12/01/2026

Năm 2026, Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng 13%

Nguyễn Hiền

12/01/2026, 15:41

Với chủ đề “Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá”, năm 2026, thành phố Hải Phòng phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 13%, giữ vững chuỗi 12 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số…

Cảng Hải Phòng, thành phố Hải Phòng
Cảng Hải Phòng, thành phố Hải Phòng

UBND thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị tổng kết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và công bố quyết định điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng tại hội nghị, năm 2025, thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt và vượt 18/22 chỉ tiêu chủ yếu HĐND Thành phố giao. Cụ thể, tốc độ tăng GRDP năm 2025 tăng 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố tiếp tục giữ vững vị thế là động lực tăng trưởng của Vùng đồng bằng sông Hồng.

Kết thúc năm 2025, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt con số kỷ lục 190.379 tỷ đồng, vượt 33,6% so với dự toán Trung ương giao, vượt 32,6% so với dự toán HĐND thành phố giao; xếp thứ ba toàn quốc về quy mô thu ngân sách.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đến hết ngày 31/12/2025, vốn đầu tư công của thành phố đã giải ngân được 37.751 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 95,4% kế hoạch thành phố giao.

Dự kiến đến hết ngày 31/01/2026, vốn đầu tư công của thành phố ước giải ngân được 38.631 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 107,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt tỷ lệ 97,7% kế hoạch Thành phố giao.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, cho biết năm 2026, với chủ đề “Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá”, thành phố Hải Phòng phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 7.944,5 USD/người; tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong GRDP đạt 31%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt từ 3,8 tỷ USD - 4,3 tỷ USD.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, ông Lê Tiến Châu đề nghị toàn hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, tập trung cải tiến mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Trong công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng, Hải Phòng phải đặt bài toán quy hoạch với tầm nhìn Hải Phòng sẽ trở thành đô thị loại đặc biệt thứ 3 của cả nước; quy hoạch gắn với các trục động lực, hành lang kinh tế, kết nối vùng và liên vùng; quy hoạch giao thông đa phương thức phù hợp với mô hình thành phố đa cực; mở rộng không gian ngầm, không gian lấn biển...

Đối với đầu tư công, cần dứt khoát từ bỏ tư duy manh mún, dàn trải, mỗi địa phương đều có công trình. Thay vào đó, tập trung nguồn lực cho các dự án động lực, có tính dẫn dắt và lan tỏa cao.

Kế hoạch phát triển kinh tế Hải Phòng quy hoạch thành phố Hải Phòng tăng trưởng GRDP năm 2025 thu ngân sách Hải Phòng vốn đầu tư công Hải Phòng

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy