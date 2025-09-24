Bài 1: Thêm nhiều hạng mục khi nâng cấp đường ven biển thành cao tốc

Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình được nâng cấp thành cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình sẽ phải đầu tư thêm nhiều hạng mục…

Ngày 23/9, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cơ quan chức năng của thành phố đã xác định khi nâng cấp dự án đường bộ ven biển thành cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình đoạn tuyến qua địa phận Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ) sẽ phát sinh thêm nhiều hàng mục quan trọng như xây dựng thêm đoạn tuyến từ nút giao với đường tỉnh 353 tới cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cầu Văn Úc 2.

NÂNG CẤP ĐƯỜNG VEN BIỂN THÀNH CAO TỐC

Năm 2018, Hải Phòng phê duyệt, triển khai dự án xây dựng 29,7 km đường bộ ven biển tổng mức đầu tư 3.750 tỷ đồng được đầu tư theo hình thức BOT. Trong đó, đoạn qua địa phận Hải Phòng dài 20,7 km và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Trên tuyến có 2 cây cầu là cầu Văn Úc và cầu Thái Bình có chiều rộng 12m đảm bảo cho 2 làn xe cơ giới vận hành.

Ngay sau đó, Hải Phòng tiếp tục đầu tư gần 950 tỷ đồng vốn ngân sách để đầu tư dự án mở rộng đường ven biển đoạn trên địa bàn Hải Phòng. Đoạn tuyến đường bộ ven biển hơn 20,7 km trên địa phận Hải Phòng được mở rộng thành tuyến đường 4 làn xe.

Đường bộ ven biển Hải. Phòng - Thái Bình (cũ) đầu tư theo hình thức BOT đang thi công dở dang phải dừng kéo dài.

Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư dự án BOT gặp vướng mắc về tài chính về nguồn vốn vay tín dụng. Lãi suất vốn vay thực tế trong thời gian thực hiện xây dựng dự án cao hơn (từ hơn 4,4% đến hơn 5,5%) so với phương án lãi suất vay theo hợp đồng BOT. Chênh lệch lãi suất này khiến chủ đầu tư phát sinh khoảng 1.900 tỷ đồng không được tính vào tổng mức đầu tư dự án.

Do đó, năm 2023, khi dự án tuyến đường BOT thi công đạt khối lượng khoảng 72,3% giá trị hợp đồng (khoảng 1.866 tỷ đồng) đã phải dừng thi công. Dự án mở rộng tuyến đường đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách (có sử dụng chung một phần nền móng của tuyến đường BOT) mới đạt 53,34% giá trị hợp đồng cũng phải tạm dừng thi công.

Năm 2025, TAND TP. Hải Phòng ra bản án chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn. Hải Phòng sẽ hoàn trả nhà đầu tư dự án BOT 1.670 đồng, sau đó, tiếp tục dùng ngân sách hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (trước đây).

Tháng 7/2025, Chính phủ có văn bản đồng ý giao UBND TP. Hải Phòng làm chủ dự án đầu tư xây dựng tuyến đượng bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT 08), đoạn qua địa phận Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) với tổng chiều dài khoảng 31,8 km.

NHIỀU HẠNG MỤC CẦN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP

Tuy nhiên, đoạn tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 24,33 km trùng với tuyến đường bộ ven biển đang được Hải Phòng đầu tư. Tuyến đường cao tốc sẽ kéo dài hơn tuyến đường bộ ven biển 7km, từ điểm nối với đường tỉnh 353 (điểm đầu tuyến đường bộ ven biển) đến nút giao đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, kết nối với đường vành đai 2 đang được thành phố Hải Phòng đầu tư. Đoạn kéo dài thêm 7km kết nối 2 tuyến cao tốc này sẽ giúp nâng cao năng lực vận tải của các tuyến cao tốc phía Bắc.

Tuyến đường ven biển đang thi công dở dang có thiết kế đường cấp 2 đồng bằng. Đoạn qua địa phận Hải Phòng có chiều rộng nền đường 24,7m với 4 làn xe. Đoạn 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) cũng được quy hoạch chiều rộng nền đường 24,7m. Tuy nhiên, giai đoạn đầu đoạn 9km trên địa bàn Hưng Yên và các cầu Văn Úc, Thái Bình trên tuyến mới triển khai thi công chiều rộng nền đường 12m.

Khi được nâng cấp thành cao tốc, tại khu vực sông Văn Úc sẽ được xây dựng thêm đơn nguyên cầu Văn Úc 2

Trong khi đó, đường cao tốc yêu cầu có nền đường, cầu đồng nhất về chiều rộng nền đường là 24,7 m. Cầu của đường cao tốc còn có thiết kế 2 làn xe thô sơ. Ngoài ra, trên tuyến đường cao tốc có thiết kế 5 nút giao với hệ thống giao thông khu vực, hệ thống nút giao thông này cũng có quy mô lớn hơn nút giao của thiết kế đường ven biển đang thi công dở dang.

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc nâng cấp đường ven biển thành đường cao tốc đỏi hỏi phải điều chỉnh một phần các quy hoạch có liên quan, thay đổi thiết kế, thực hiện ít nhất 7 hạng mục đầu tư lớn. Đó là xây dựng đồng bộ đường có chiều rộng hơn 24,7 m. Xây dựng hoàn thiện đoạn 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (trước đây) đảm bảo 4 làn xe.

Đồng thời, xây dựng cầu Văn Úc 2 có bề mặt rộng 22,7 m. Xây dựng cầu Thái Bình 2 có bề rộng 12,25m. Xây dựng, hoàn thiện 5 nút giao thông trên tuyến. Và xây dựng 2 đường gom dọc tuyến cao tốc trên địa phận Hải Phòng.