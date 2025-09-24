Bài 1: Thêm nhiều hạng mục khi nâng cấp đường ven biển thành cao tốc
Nam Khánh - Đỗ Hoàng
24/09/2025, 08:36
Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình được nâng cấp thành cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình sẽ phải đầu tư thêm nhiều hạng mục…
Ngày 23/9, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cơ quan chức năng của thành phố đã xác định khi nâng cấp dự án đường bộ ven biển thành cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình đoạn tuyến qua địa phận Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ) sẽ phát sinh thêm nhiều hàng mục quan trọng như xây dựng thêm đoạn tuyến từ nút giao với đường tỉnh 353 tới cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cầu Văn Úc 2.
NÂNG CẤP ĐƯỜNG VEN BIỂN THÀNH CAO TỐC
Năm 2018, Hải Phòng phê duyệt, triển khai dự án xây dựng 29,7 km đường bộ ven biển tổng mức đầu tư 3.750 tỷ đồng được đầu tư theo hình thức BOT. Trong đó, đoạn qua địa phận Hải Phòng dài 20,7 km và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Trên tuyến có 2 cây cầu là cầu Văn Úc và cầu Thái Bình có chiều rộng 12m đảm bảo cho 2 làn xe cơ giới vận hành.
Ngay sau đó, Hải Phòng tiếp tục đầu tư gần 950 tỷ đồng vốn ngân sách để đầu tư dự án mở rộng đường ven biển đoạn trên địa bàn Hải Phòng. Đoạn tuyến đường bộ ven biển hơn 20,7 km trên địa phận Hải Phòng được mở rộng thành tuyến đường 4 làn xe.
Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư dự án BOT gặp vướng mắc về tài chính về nguồn vốn vay tín dụng. Lãi suất vốn vay thực tế trong thời gian thực hiện xây dựng dự án cao hơn (từ hơn 4,4% đến hơn 5,5%) so với phương án lãi suất vay theo hợp đồng BOT. Chênh lệch lãi suất này khiến chủ đầu tư phát sinh khoảng 1.900 tỷ đồng không được tính vào tổng mức đầu tư dự án.
Do đó, năm 2023, khi dự án tuyến đường BOT thi công đạt khối lượng khoảng 72,3% giá trị hợp đồng (khoảng 1.866 tỷ đồng) đã phải dừng thi công. Dự án mở rộng tuyến đường đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách (có sử dụng chung một phần nền móng của tuyến đường BOT) mới đạt 53,34% giá trị hợp đồng cũng phải tạm dừng thi công.
Năm 2025, TAND TP. Hải Phòng ra bản án chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn. Hải Phòng sẽ hoàn trả nhà đầu tư dự án BOT 1.670 đồng, sau đó, tiếp tục dùng ngân sách hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (trước đây).
Tháng 7/2025, Chính phủ có văn bản đồng ý giao UBND TP. Hải Phòng làm chủ dự án đầu tư xây dựng tuyến đượng bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT 08), đoạn qua địa phận Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) với tổng chiều dài khoảng 31,8 km.
NHIỀU HẠNG MỤC CẦN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP
Tuy nhiên, đoạn tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 24,33 km trùng với tuyến đường bộ ven biển đang được Hải Phòng đầu tư. Tuyến đường cao tốc sẽ kéo dài hơn tuyến đường bộ ven biển 7km, từ điểm nối với đường tỉnh 353 (điểm đầu tuyến đường bộ ven biển) đến nút giao đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, kết nối với đường vành đai 2 đang được thành phố Hải Phòng đầu tư. Đoạn kéo dài thêm 7km kết nối 2 tuyến cao tốc này sẽ giúp nâng cao năng lực vận tải của các tuyến cao tốc phía Bắc.
Tuyến đường ven biển đang thi công dở dang có thiết kế đường cấp 2 đồng bằng. Đoạn qua địa phận Hải Phòng có chiều rộng nền đường 24,7m với 4 làn xe. Đoạn 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) cũng được quy hoạch chiều rộng nền đường 24,7m. Tuy nhiên, giai đoạn đầu đoạn 9km trên địa bàn Hưng Yên và các cầu Văn Úc, Thái Bình trên tuyến mới triển khai thi công chiều rộng nền đường 12m.
Trong khi đó, đường cao tốc yêu cầu có nền đường, cầu đồng nhất về chiều rộng nền đường là 24,7 m. Cầu của đường cao tốc còn có thiết kế 2 làn xe thô sơ. Ngoài ra, trên tuyến đường cao tốc có thiết kế 5 nút giao với hệ thống giao thông khu vực, hệ thống nút giao thông này cũng có quy mô lớn hơn nút giao của thiết kế đường ven biển đang thi công dở dang.
Theo UBND TP. Hải Phòng, việc nâng cấp đường ven biển thành đường cao tốc đỏi hỏi phải điều chỉnh một phần các quy hoạch có liên quan, thay đổi thiết kế, thực hiện ít nhất 7 hạng mục đầu tư lớn. Đó là xây dựng đồng bộ đường có chiều rộng hơn 24,7 m. Xây dựng hoàn thiện đoạn 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (trước đây) đảm bảo 4 làn xe.
Đồng thời, xây dựng cầu Văn Úc 2 có bề mặt rộng 22,7 m. Xây dựng cầu Thái Bình 2 có bề rộng 12,25m. Xây dựng, hoàn thiện 5 nút giao thông trên tuyến. Và xây dựng 2 đường gom dọc tuyến cao tốc trên địa phận Hải Phòng.
Hải Phòng hoàn trả dự án BOT đường bộ ven biển hơn 1.670 tỷ đồng
10:18, 05/08/2025
Hải Phòng đề xuất đầu tư hơn 11.500 tỷ đồng nâng cấp đường bộ ven biển thành đường cao tốc
14:14, 17/06/2025
Dự án đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình “đắp chiếu” chờ giải cứu
Chủ tịch nước Lương Cường dự toạ đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ
Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nắm bắt thời cơ, mở rộng hiện diện và đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam, để cùng kiến tạo một kỷ nguyên hợp tác mới, giàu triển vọng và bền vững…
Cầu Phong Châu mới sẽ khánh thành vào ngày 28/9
Hiện nay, các hạng mục cuối cùng của Cầu Phong Châu mới đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ khánh thành và thông xe sắp tới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình khôi phục tuyến quốc lộ 32C...
Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng
Dòng vốn dài hạn cho phát triển tại Việt Nam đang bị tắc nghẽn bởi những rào cản pháp lý và cấu trúc thị trường chưa hoàn thiện…
Năm nội dung chính trong hợp tác phát triển TOD giữa TP.HCM và Vương quốc Anh
Bản ghi nhớ hợp tác là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM và Hà Nội…
Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha
Với diện tích hơn 92 ha và tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng, Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội chính thức được khởi công tại xã Đan Hải, mở ra kỳ vọng đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm du lịch biển mới ở Bắc Trung Bộ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: