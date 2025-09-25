Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, đề nghị FLC tiếp nhận quyền sở hữu

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025, tập trung vào các nội dung quan trọng về nhân sự và hoạt động của Hãng trong thời gian tới...

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Hãng ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới.

Do đó, lãnh đạo Bamboo Airways đề nghị Tập đoàn FLC tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways. Trên cơ sở xem xét, FLC đã đồng ý tiếp quản.

Ông Sâm cho biết sẽ tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và đồng hành trong giai đoạn tái cấu trúc. ĐHĐCĐ cũng đã phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và phương án xử lý dứt điểm đối với các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways.

Ban điều hành Bamboo Airways báo cáo kết quả thực hiện “Kế hoạch tái cấu trúc toàn diện” và “Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không 2024-2028” đã trình Thủ tướng Chính phủ từ năm 2023. Sau hơn 2 năm, Hãng đạt một số kết quả như tiết kiệm 20% chi phí phục vụ mặt đất, duy trì tỷ lệ bay đúng giờ ở mức cao, hệ số sử dụng ghế bình quân đạt 90%.

Tuy nhiên, phần lớn chi phí cắt giảm đến từ việc thu hẹp đội tàu bay, mạng đường bay và nhân sự. Từ quy mô 30 tàu bay với mạng lưới 66 đường bay nội địa và 15 đường bay quốc tế thường lệ, hiện Hãng chỉ còn khai thác 7 tàu Airbus A320/A321, duy trì 12 đường bay nội địa, dừng khai thác quốc tế thường lệ và chỉ còn các chuyến bay thuê chuyến.

ĐHĐCĐ đánh giá hoạt động chưa đạt mục tiêu kỳ vọng, quyết định dừng thực hiện kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2024-2028. FLC, với vai trò tiếp quản, sẽ xây dựng kế hoạch phát triển mới cho giai đoạn 2026-2030.

Trong khuôn khổ sự kiện, ĐHĐCĐ Bamboo Airways đã thông qua các quyết định nhân sự quan trọng, trong đó chấp thuận đơn từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) là ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Vương Công Đức.

Để thay thế các thành viên đã miễn nhiệm, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways đã đề cử bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT là ông Trương Phương Thành, ông Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo. ĐHĐCĐ Bamboo Airways đã thông qua các đề cử này.

Như vậy, HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ bao gồm 6 thành viên là ông Lê Thái Sâm, ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Lê Bá Nguyên, ông Trương Phương Thành, ông Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo.

Đồng thời, ĐHĐCĐ Bamboo Airways thông qua đơn từ nhiệm của 04 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và tiến hành bầu thay thế 03 thành viên mới, bao gồm: ông Đặng Ngải, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Nguyễn Thị Thùy Linh.