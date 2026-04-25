Bán dẫn được Bắc Ninh đặc biệt quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hồng Thái nhấn mạnh khi đến thăm và làm việc với Tập đoàn Amkor tại thành phố Incheon (Hàn Quốc) hôm 24/4, theo cổng thông tin tỉnh Bắc Ninh.

Amkor là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đóng gói và kiểm thử bán dẫn. Đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn toàn cầu, nhất là trong bối cảnh các quốc gia, địa phương và doanh nghiệp đang đẩy mạnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng, mở rộng mạng lưới sản xuất theo hướng an toàn, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Tại Bắc Ninh, nhà máy bán dẫn đầu tiên của Amkor tại Việt Nam được khánh thành vào tháng 10 năm 2023 với vốn đầu tư ban đầu 529 triệu USD.

Đến tháng 7/2024, tỉnh Bắc Ninh đã trao Giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư lên 1,6 tỷ USD.

Tại buổi làm việc, ông Lee Jin An, Tổng Giám đốc Tập đoàn Amkor, cho biết dự án của Amkor tại Việt Nam đang vận hành ổn định, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn.

Ông Lee Jin An đánh giá cao môi trường đầu tư, nguồn nhân lực và sự đồng hành của tỉnh Bắc Ninh trong quá trình triển khai dự án; đồng thời khẳng định Amkor sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết Bắc Ninh hiện đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, nhất là công nghiệp bán dẫn, với vị trí địa lý chiến lược, hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghiệp phát triển nhanh, môi trường đầu tư thông thoáng, cùng quyết tâm đồng hành với doanh nghiệp.

Sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh có diện tích hơn 4.700 km², dân số trên 3,6 triệu người, nằm trong vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Tỉnh có vị trí kết nối thuận lợi tới sân bay Nội Bài, cảng biển Hải Phòng, các hành lang kinh tế trọng điểm phía Bắc và trục động lực kinh tế Bắc - Nam. Đây là những lợi thế quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục phát triển thành trung tâm công nghiệp lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và bán dẫn.

“Trong định hướng phát triển nhiệm kỳ 2025 - 2030, công nghiệp bán dẫn là một trong những lĩnh vực được tỉnh đặc biệt quan tâm”, Bí thư Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh. Ông cho biết dự án của Amkor tại Bắc Ninh không chỉ là một dự án đầu tư quy mô lớn, mà còn được kỳ vọng trở thành “thỏi nam châm” thu hút các doanh nghiệp phụ trợ, từng bước hình thành hệ sinh thái bán dẫn tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Amkor phát triển sản xuất tại Bắc Ninh; đồng thời mong muốn tập đoàn Amkor tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Bắc Ninh nói riêng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.