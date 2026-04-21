Thứ Ba, 21/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử, thúc đẩy hoạt động thu hồi nợ theo chuẩn mực

Ngân Hà

21/04/2026, 05:00

Với 11 vòng dự thảo, 400 ý kiến đóng góp, Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ do Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) ban hành đã đưa ra khung chuẩn mực điều chỉnh hành vi ứng xử, giúp các tổ chức tín dụng hạn chế rủi ro, bảo vệ uy tín, thương hiệu và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan…

Ảnh minh hoạ.

Trong bối cảnh áp lực nợ tiềm ẩn rủi ro lớn và những định kiến của dư luận đối với hoạt động thu hồi nợ gia tăng, Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) đã phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ.

Chia sẻ tại Hội nghị triển khai Bộ Quy tắc ứng xử tỏng hoạt động thu hồi nợ ngày 21/4, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA, cho biết mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã có các thông tư quy định hoạt động thu hồi nợ, nhưng mức độ chi tiết hóa các hành vi ứng xử cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, sự ra đời của Bộ Quy tắc nhằm bù đắp khoảng trống này thông qua việc tạo ra khung chuẩn mực điều chỉnh hành vi ứng xử, giúp định hình lại hoạt động thu hồi nợ.

Theo đó, Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ mang đến 4 điểm mới mang tính bước ngoặt.

Thứ nhất, lần đầu tiên Bộ Quy tắc “lượng hóa” và đóng khung các giới hạn hành vi.

Theo Luật sư Nguyễn Hưng Quang, Phó Trưởng ban soạn thảo, Bộ quy tắc được thiết kế cô đọng, súc tích với 3 chương và 11 điều. Trong đó, toàn bộ Chương 2 được dành riêng để thiết lập ranh giới đạo đức và nghiệp vụ cho từng cá nhân cán bộ thu hồi nợ. Bộ quy tắc “đóng khung” các hành vi ứng xử vào 4 nguyên tắc cốt lõi: Tuân thủ pháp luật; Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng; Bảo vệ hình ảnh tổ chức; và Bảo mật thông tin (tuyệt đối không đe dọa, xúc phạm hay sử dụng các biện pháp cực đoan).

Đây là lần đầu tiên các tổ chức tín dụng có một bộ khung chuẩn mực chung để soi chiếu. Mặc dù mang tính chất tự nguyện và không thay thế các quy định pháp luật hiện hành, nhưng Bộ quy tắc đóng vai trò như một “màng lọc” rủi ro.

Theo ông Nguyễn Hưng Quang, đây sẽ là căn cứ chuẩn mực để từng ngân hàng ban hành quy định nội bộ riêng, đảm bảo sự đồng bộ trong toàn hệ thống, xóa bỏ tình trạng áp dụng các biện pháp đòi nợ bộc phát, dễ dẫn đến hiện tượng “xã hội đen hóa” gây bức xúc dư luận.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Bộ Quy tắc ứng xử tỏng hoạt động thu hồi nợ.

Thứ hai, đưa giá trị nhân văn vào Bộ Quy tắc ứng xử.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Vietcombank, thu hồi nợ nhân văn không có nghĩa là nới lỏng hay dễ dãi với khách hàng chây ỳ, mà là sự chuyển dịch từ “đối đầu đôi co” sang “mở đường đối thoại”. Bộ quy tắc hướng cán bộ công nợ đến một cách tiếp cận sâu sát và điềm tĩnh hơn.

Thay vì chỉ nhìn vào hồ sơ pháp lý khô khan, nhân viên thu nợ được khuyến khích tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ dẫn đến nợ xấu. Khách hàng gặp thiên tai, dịch bệnh hay rủi ro biến cố gia đình sẽ được tiếp cận bằng thái độ thấu cảm, linh hoạt giãn hoãn hoặc miễn giảm lãi (tùy quy định) để kích thích sự hợp tác…

Thứ ba, tiệm cận các chuẩn mực toàn cầu.

Việc thu hồi nợ không chỉ là chuyện nội bộ của ngành ngân hàng Việt Nam mà còn có sự đồng hành hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) trong suốt quá trình soạn thảo.

Bà Phạm Liên Anh, chuyên gia của (IFC), khẳng định Bộ quy tắc này là bộ quy tắc ứng xử đầu tiên thuộc loại hình này dành cho các thành viên của VNBA. Việc chắt lọc hơn 370 ý kiến đóng góp qua 11 vòng dự thảo đã giúp việc lồng ghép các thông lệ quốc tế tốt nhất vào bối cảnh đặc thù của Việt Nam. Điều này có ý nghĩa trong việc nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp, giúp bảo vệ người tiêu dùng tài chính và duy trì niềm tin của công chúng – những yếu tố sống còn để các định chế tài chính Việt Nam vươn ra biển lớn.

Thứ tư, thiết lập cách tiếp cận đặc thù cho mảng tài chính tiêu dùng.

Nếu như nợ ngân hàng phần lớn có tài sản đảm bảo (thế chấp), thì điểm mới của Bộ quy tắc là đã bao hàm và giải quyết được cả những đặc thù vô cùng phức tạp của mảng tín dụng tiêu dùng (100% tín chấp).

Đại diện HD SAISON, ông Nguyễn Đình Đức, chỉ ra rằng đối tượng vay tiêu dùng rất dễ tổn thương nhưng cũng dễ có tâm lý né tránh, chây ỳ do không có tài sản thế chấp. Thay vì áp dụng phương pháp đòi nợ cơ học (gọi điện liên tục tần suất dày đặc khiến khách hàng ức chế), Bộ quy tắc định hướng các công ty tài chính phải linh hoạt và cá nhân hóa kịch bản tiếp cận.

Theo đó, nhân viên thu hồi nợ phải biết kiểm soát hành vi trao đổi, điều chỉnh khung giờ liên hệ phù hợp với đặc thù công việc của khách hàng, và đặc biệt là kỹ năng tiếp cận tế nhị khi có sự xuất hiện của người thứ ba (đồng nghiệp, người thân). Chuẩn mực ở đây không chỉ là làm đúng luật, mà còn là cách thức tương tác đó được khách hàng tiếp nhận như thế nào.

Từ khóa:

Bộ Quy tắc ứng xử thu hồi nợ Hiệp hội ngân hàng Việt Nam thu hồi nợ nhân văn tín dụng tiêu dùng Tổ chức tài chính quốc tế

Đọc thêm

“AI sẽ gây thiểu phát, Fed nên chờ xem”

Một nhà quản lý tài sản hàng đầu cho rằng tác động của AI đến nền kinh tế có thể giúp Fed đạt được mục tiêu lạm phát 2% sau nhiều năm giá cả tăng cao...

Đề xuất ưu tiên vốn cho hạ tầng chiến lược và địa phương khó khăn

Tại phiên họp về Kế hoạch tài chính 5 năm 2026–2030, nhiều đại biểu nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược và địa phương khó khăn, đồng thời siết chặt kỷ luật tài khóa và nâng cao hiệu quả đầu tư để bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Trung Quốc nhập khẩu mạnh bạc để đáp ứng nhu cầu phát triển điện mặt trời

Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, đã đẩy mạnh nhập khẩu kim loại này trong tháng 3, với khối lượng đạt mức cao kỷ lục...

Lan tỏa dòng vốn giá rẻ, Agribank tạo động lực mới cho tăng trưởng

Việc Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay, đồng thời vẫn duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi, không chỉ là thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước mà còn khẳng định vai trò tiên phong, luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng của Agribank, tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ có lộ trình giảm hệ số ICOR, nâng hiệu quả đầu tư ngân sách

Giải ngân đầu tư công dù đạt tỷ lệ cao nhưng chậm trễ kéo dài ở nhiều bộ, ngành. Thực tế này không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn mà còn trở thành “nút thắt” dai dẳng, cản trở mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và huy động các nguồn lực...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy