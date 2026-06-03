Hơn 790 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giải ngân
Hoàng Sơn
03/06/2026, 15:16
Dù các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được giao kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công hơn 1,01 triệu tỷ đồng nhưng tỷ lệ giải ngân trong 5 tháng chỉ đạt 21,6% kế hoạch. Như vậy, còn hơn 790 nghìn tỷ đồng vẫn chưa được đưa vào nền kinh tế, cho thấy tiến độ thực hiện còn chậm và nhiều điểm nghẽn trong tổ chức triển khai vẫn chưa được tháo gỡ...
Theo báo
cáo của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công trong
những tháng đầu năm 2026, tiến độ thực hiện vẫn chưa đạt kỳ vọng dù quy mô dòng
vốn đưa vào nền kinh tế đã có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, tính từ
đầu năm đến hết ngày 31/5/2026, tổng số vốn giải ngân đạt 219.358,8 tỷ đồng,
tương đương 21,6% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.
Tổng kế hoạch vốn đầu tư trong năm nay được Quốc hội thông qua đạt mức kỷ lục 1,08 triệu tỷ đồng, cao hơn khoảng 175 nghìn tỷ đồng so với năm trước. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ chi tiết 1,01 triệu tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Phần còn lại chưa phân bổ chiếm 7,4% tổng kế hoạch.
(Bộ Tài chính)
Trong đó, phần vốn
thuộc ngân sách trung ương đạt 70.643,8 tỷ đồng, tương đương 19,4%, còn ngân
sách địa phương đạt 148.715,1 tỷ đồng, tương ứng 22,9%. So với cùng kỳ năm
2025, tỷ lệ thực hiện gần như không thay đổi, tuy nhiên quy mô vốn giải ngân đã
tăng thêm 34.816,6 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết đến cuối
tháng 5 năm 2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết
kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ và dự án với tổng số 1.004.037,1 tỷ đồng.
Nếu
không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương tăng thêm, tổng số vốn đã phân
bổ đạt 990.711,2 tỷ đồng, tương ứng 97,8% kế hoạch được giao.
Dù vậy, vẫn
còn 22.732,2 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết tại 12 bộ, cơ quan trung ương
và 12 địa phương, chiếm 2,2% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nhiều
dự án chưa hoàn tất thủ tục đầu tư hoặc đang được đề xuất điều chỉnh giảm kế
hoạch để điều chuyển sang nơi có nhu cầu cao hơn, Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Bộ Tài chính chỉ rõ 4 vướng mắc
tại các bộ,
cơ quan và địa phương trong quá trình triển khai giải ngân vốn đầu tư công.
Thứ nhất, tình trạng thiếu
hụt nguồn cung vật liệu xây dựng, chưa đáp ứng kịp nhu cầu gia tăng trong bối
cảnh nhu cầu tăng mạnh, kéo theo giá cả leo thang vượt dự toán ban đầu, buộc
các dự án phải điều chỉnh chi phí và hợp đồng.
Thứ hai, công
tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn kéo dài, đặc biệt trong các khâu liên
quan đến xác minh nguồn gốc đất, xác định đơn giá và xây dựng phương án bồi
thường, khiến nhiều dự án chậm triển khai.
Thứ ba, ở góc độ tổ chức thực hiện, giai
đoạn đầu năm thường tập trung vào công tác chuẩn bị như hoàn thiện thiết kế, dự
toán và lựa chọn nhà thầu, do đó khối lượng nghiệm thu và thanh toán chưa lớn.
Bên cạnh đó, việc xây dựng kế
hoạch ở một số đơn vị chưa sát thực tế, chất lượng chuẩn bị đầu tư chưa cao,
dẫn đến phải điều chỉnh hoặc thu hồi vốn, làm ảnh hưởng tiến độ chung, Bộ Tài chính
cho biết.
Thứ tư, năng lực thực thi của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu
còn hạn chế, thiếu tính chủ động. Ở cấp cơ sở, đặc biệt là tại xã và phường,
tình trạng thiếu nhân lực chuyên trách vẫn diễn ra, nhiều cán bộ phải kiêm
nhiệm nhiều lĩnh vực.
Trước thực trạng
trên, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường trách nhiệm
trong chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc
tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện.
Đối với các vấn
đề liên quan đến vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng, các đơn vị cần bám
sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chủ động theo dõi diễn biến thị
trường để kịp thời có giải pháp điều hành phù hợp, đặc biệt là trong bối cảnh
biến động từ tình hình địa chính trị tại Trung Đông.
Theo đó, Bộ Xây dựng chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương theo dõi sát diễn
biến thị trường vật liệu xây dựng, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, bình
ổn giá vật liệu xây dựng, dự báo biến động giá cả để kịp thời xử lý theo thẩm
quyền và hạn chế rủi ro phát sinh.
Song song, yêu cầu siết
chặt kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc gây
ách tắc trong triển khai dự án. Công tác bố trí, sắp xếp nhân sự cần được rà
soát lại, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, đặc biệt tại các khu vực còn khó khăn.
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị
phải thực hiện đầy đủ việc cập nhật dữ liệu giải ngân trên hệ thống thông tin
của Bộ Tài chính theo đúng quy định, phục vụ việc theo dõi, đánh giá thông qua
bộ chỉ số hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.
Liên quan đến cơ
chế giám sát, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết từ tháng 7 đến tháng 9
năm 2026 sẽ triển khai thí điểm việc chấm điểm kết quả giải ngân trước khi áp
dụng trên phạm vi cả nước.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, hệ thống chấm điểm đang được
thiết kế theo hai cấp độ.
Ở cấp độ hàng tháng, tổng điểm tối đa là 100, trong đó (i)
tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn so với mức bình quân chung cả nước (45 điểm), (ii)
khối lượng vốn thực tế giải ngân so với kế hoạch đăng ký trong tháng (45
điểm) và (iii) việc chấp hành chế độ báo cáo trên hệ thống cơ sở dữ liệu tổng
hợp về tài chính (10 điểm).
Ở cấp độ đánh giá cả năm, tổng điểm cũng là 100, trong đó tiêu chí tỷ lệ giải ngân
so với mục tiêu chung cả nước chiếm tỷ trọng chủ yếu là 90 điểm, phần còn lại
dành cho việc thực hiện chế độ báo cáo.
Triển khai thí điểm KPI đánh giá giải ngân vốn đầu tư công trong quý III
08:38, 03/06/2026
Bộ Tài chính sốt ruột trước 13 đơn vị trung ương giải ngân “giậm chân tại chỗ”
09:44, 29/05/2026
Bộ Tài chính “điểm mặt” 14 đơn vị trung ương giải ngân ì ạch
Mức chênh lệch rất thấp (dưới 10 đồng) giữa giá USD tự do và ngân hàng thương mại đã được duy trì từ tháng 5 tới nay tạo dư địa kiểm soát tỷ giá ổn định trong lúc cán cân thương mại thâm hụt 6 tháng liên tiếp…
Ngân sách nhà nước thặng dư hơn 495.000 tỷ đồng sau 5 tháng
Luỹ kế 5 tháng 2026, ngân sách nhà nước thặng dư hơn 495 nghìn tỷ đồng khi tổng thu ước đạt khoảng 1,34 triệu tỷ đồng, vượt đáng kể so với mức chi khoảng 845 nghìn tỷ đồng. Tuy vậy, ngân sách nhà nước vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức khi nguồn thu chịu tác động từ các chính sách giảm thuế hỗ trợ nền kinh tế, trong khi tiến độ giải ngân đầu tư công mới đạt hơn 20% kế hoạch…
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh 3 phiên liên tiếp
Trong ba phiên gần nhất từ 1-3/6, tổng mức giảm giá mua, bán vàng miếng SJC khoảng 2 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức giảm này dao động từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…
Lạm phát ở eurozone cao nhất gần 3 năm, củng cố khả năng ECB tăng lãi suất
Theo một nhà kinh tế, dữ liệu lạm phát này "sẽ đủ để đảm bảo một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm của ECB vào tuần tới"...
Triển khai thí điểm KPI đánh giá giải ngân vốn đầu tư công trong quý III
Cơ chế đánh giá giải ngân vốn đầu tư công bằng chỉ số KPI dự kiến được thí điểm trong quý III, với việc chấm điểm định kỳ hằng tháng và tổng hợp cả năm, nhằm tăng cường theo dõi tiến độ, nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và thúc đẩy hiệu quả sử dụng vốn…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: