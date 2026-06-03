Tập đoàn DOJI đưa thương hiệu The Crest Collection đến Việt Nam
Tiến Hải
03/06/2026, 15:23
Ngày 2/6/2026, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI và Tập đoàn The Ascott Limited đã ký kết hợp đồng quản lý vận hành dự án Diamond Crown Westlake by The Crest Collection.
Được phát triển theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp thuộc hệ sinh thái The Ascott Limited, dự án được định vị là công trình biểu tượng tiên phong mang thương hiệu The Crest Collection, góp phần nâng tầm trải nghiệm lưu trú cao cấp tại Hà Nội.
SỰ KẾT HỢP GIỮA HAI THƯƠNG HIỆU LỚN
Lễ ký kết giữa Tập đoàn DOJI – tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng
đầu tại Việt Nam và The Ascott Limited – tập đoàn quản lý bất động sản dịch vụ
lớn tại châu Á – Thái Bình Dương là sự khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến
lược giữa hai tên tuổi lớn, đồng thời ghi dấu sự hiện diện của thương hiệu The
Crest Collection tại Việt Nam.
Với 32 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn DOJI – Top 5 Doanh nghiệp tư nhân lớn tại Việt Nam – không chỉ khẳng định vị thế đầu trong lĩnh vực vàng bạc đá quý mà còn mở rộng mạnh mẽ sang bất động sản hạng sang và khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp thông qua thương hiệu DOJILAND và Diamond Crown. Theo đuổi tầm nhìn tạo nên những điểm đến đặc sắc, Tập đoàn DOJI chủ trương hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới nhằm mang đến trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt.
The Ascott Limited - một trong những thương hiệu quản lý vận hành khách sạn quốc tế lớn trên thế giới, có trụ sở tại Singapore. Hiện Ascott sở hữu hơn 1.000 cơ sở lưu trú tại hơn 230 thành phố thuộc hơn 40 quốc gia trải khắp các châu lục trên thế giới. Hệ sinh thái thương hiệu của Ascott quy tụ nhiều tên tuổi danh tiếng đạt giải thưởng quốc tế như Ascott, Citadines, lyf, Oakwood Premier, Somerset…
Theo thỏa thuận, The Ascott Limited sẽ quản lý, vận hành Diamond Crown Westlake - khách sạn đẳng cấp quốc tế do Tập đoàn DOJI phát triển. Sự hợp tác này mang đến cho dự án những giá trị khác biệt, nơi mọi dịch vụ, tiện ích đều tuân theo tiêu chuẩn cao cấp nhất, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay tại trung tâm Thủ đô Hà Nội.
Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Thị Hiền – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn DOJI cho biết: “Hợp tác với Tập đoàn The Ascott Limited là quyết định chiến lược của Tập đoàn DOJI trong việc phát triển lĩnh vực dịch vụ khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp. Với danh tiếng và bề dày kinh nghiệm của hai tập đoàn, chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang đến những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng tầm dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng của Việt Nam trên bản đồ thế giới.”
Thương hiệu cao cấp của Tập đoàn The Ascott Limited – The Crest Collection sẽ được triển khai tại Diamond Crown Westlake. Khác với các thương hiệu tiêu chuẩn hóa, The Crest Collection được “đo ni đóng giày” dành riêng cho các dự án bất động sản sở hữu dấu ấn kiến trúc, chiều sâu văn hóa, bản sắc địa phương và đề cao trải nghiệm cá nhân hóa.
Ông David Cumming, Tổng Quản lý Khu vực Đông Dương của The Ascott Limited, phát biểu: “Việc đưa The Crest Collection đến Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Ascott, đồng thời phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các trải nghiệm lưu trú gắn liền với yếu tố bản địa, văn hóa và nghệ thuật kể chuyện. Hồ Tây là một địa điểm nổi tiếng của Hà Nội được biết đến rộng rãi trên trường quốc tế, khiến nơi đây trở thành một điểm nhấn đặc biệt cho The Crest Collection. Hợp tác cùng Tập đoàn DOJI, chúng tôi mong muốn tạo nên một điểm đến biểu tượng, mang lại cả sự sang trọng tinh tế lẫn dấu ấn bản sắc địa phương mạnh mẽ.”
DIAMOND CROWN WESTLAKE BY THE CREST COLLECTION - DẤU ẤN MỚI CỦA THỊ TRƯỜNG LƯU TRÚ CAO CẤP TẠI THỦ ĐÔ
Tọa lạc tại vị trí đắt giá ven Hồ Tây và giữa trung tâm Thủ đô, Diamond Crown Westlake by The Crest Collection sở hữu tầm nhìn ôm trọn Hồ Tây, Chùa Trấn Quốc, đường Thanh Niên và toàn cảnh trung tâm thành phố. Đây là tọa độ độc tôn “kề hồ – trong phố”, nơi giao hòa giữa vẻ đẹp di sản nghìn năm và nhịp sống hiện đại sôi động – một đặc quyền hiếm có giữa lõi trung tâm Hà Nội.
Dự án gồm 178 căn khách sạn hạng sang, gồm các căn Sky Villa và Penthouse xa hoa mang thiết kế độc bản. Công trình là sự giao thoa giữa kiến trúc Tân cổ điển và nghệ thuật kim hoàn đặc trưng của Tập đoàn DOJI, tạo nên một biểu tượng đẳng cấp bên Hồ Tây.
Song hành cùng đó là tổ hợp Spa & Wellness chuẩn Quốc tế, cùng hệ thống nhà hàng cao cấp mang phong cách Việt Nam và Ý… Dự kiến khi đi vào vận hành, Diamond Crown Westlake by The Crest Collection sẽ trở thành tâm điểm mới hàng đầu Thủ đô, mang đến trải nghiệm độc bản cho giới thượng lưu tại Hà Nội.
Sự hợp tác giữa DOJI và The Ascott Limited với thương hiệu The Crest Collection là bước đột phá thúc đẩy thị trường du lịch cao cấp Việt Nam, đồng thời hiện thực hóa cam kết của DOJI trong việc đưa sản phẩm nghỉ dưỡng hạng sang của Việt Nam vươn tầm thế giới.
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