Bốn giải pháp số của Vietcombank được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026
Thu Hà
03/06/2026, 15:21
Giải pháp số VCB GovPay của Vietcombank được đánh giá xuất sắc, xếp hạng 5 sao tại Giải thưởng Sao Khuê 2026.
Ngày 28/5/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ vinh danh & trao giải thưởng Sao Khuê 2026, chính thức công bố “Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 (Sao Khuê Tech Map)”. Tại Lễ vinh danh năm nay, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình chuyển đổi số với 4 giải pháp công nghệ xuất sắc được vinh danh, trong đó giải pháp thanh toán dịch vụ công của Vietcombank - VCB GovPay vinh dự đạt chứng nhận xếp hạng 5 sao.
Tiếp nối thành công của năm 2025 khi vinh dự có 5 giải pháp xuất sắc đạt giải (bao gồm VCB Digibank, VCB iCare, VCB Online Lending, VCB CashUp Mobile và VCB Tablet), năm nay, sự hiện diện của 4 giải pháp số mới của Vietcombank trên Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong việc đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số quốc gia.
Giải pháp Thanh toán dịch vụ công của Vietcombank - VCB GovPay là một trong số ít đề cử được Hội đồng giám khảo đánh giá cao nhất trong số 123 đề cử đạt “Giải thưởng Sao Khuê 2026” tại từng nhóm lĩnh vực để xuất sắc nhận xếp hạng 5 sao - Lĩnh vực Công nghệ Chính phủ (GovTech).
VCB GovPay gắn kết thanh toán với quy trình xử lý thủ tục hành chính theo thời gian thực, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu lực vận hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, qua đó, từng bước khẳng định vai trò của ngân hàng trong hệ sinh thái Chính phủ số.
Nền tảng VCB Connect hỗ trợ công tác bán hàng đạt giải thưởng Sao Khuê 2026 lĩnh vực quản trị nghiệp vụ. VCB Connect là nền tảng số do Vietcombank phát triển, nhằm nâng cao hiệu quả bán sản phẩm dịch vụ cho khách hàng bán buôn. Giải pháp mang lại trải nghiệm số hóa vượt trội, giúp cán bộ kinh doanh nhanh chóng tiếp cận thông tin sản phẩm, nhận hỗ trợ nghiệp vụ kịp thời, linh hoạt trình ưu đãi và xây dựng bản chào chuyên nghiệp. Với VCB Connect, Vietcombank khẳng định năng lực làm chủ công nghệ tiên tiến, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đặc thù trong hoạt động ngân hàng.
Giải pháp thanh toán VCB OneQR vinh dự đạt giải thưởng Sao Khuê 2026 lĩnh vực công nghệ tài chính - Fintech. VCB OneQR là giải pháp thanh toán mã QR hợp nhất, cho phép tích hợp thanh toán nội địa và quốc tế trên một chuẩn QR duy nhất do Vietcombank cung cấp cho đơn vị chấp nhận thanh toán. Giải pháp mở ra một hệ sinh thái thanh toán thống nhất, nơi khách hàng tại Việt Nam hoặc ở các thị trường đã kết nối thanh toán xuyên biên giới với Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử trong/ngoài nước để quét và thanh toán nhanh chóng tại tất cả các điểm chấp nhận của VCB OneQR.
Bộ giải pháp kết nối hệ thống qua API dành cho Khách hàng doanh nghiệp - VCB Open Banking xuất sắc nhận giải thưởng Sao Khuê lĩnh vực công nghệ tài chính - Fintech. VCB Open Banking là bộ API mới của Vietcombank, được phát triển trên nền tảng nâng cấp các giải pháp kết nối hiện có, tạo kết nối linh hoạt giữa doanh nghiệp và ngân hàng, hỗ trợ tự động hóa giao dịch, quản lý dòng tiền theo thời gian thực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên số.
Việc 4 giải pháp số của Vietcombank được vinh danh tại Sao Khuê 2026 và chính thức ghi danh trên Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam không chỉ là thành quả của đổi mới sáng tạo, mà còn là minh chứng cho chiến lược chuyển đổi số toàn diện và bền vững của Vietcombank cũng như năng lực làm chủ hoàn toàn tầng ứng dụng, giao dịch và hạ tầng số của ngân hàng.
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