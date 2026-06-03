Cơ hội cho Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu qua thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á

Với sự hỗ trợ từ các nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng giải pháp số, các doanh nghiệp Việt Nam đang có cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, trở thành trung tâm xuất khẩu qua thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á…

Chiều 2/6, Hội nghị xuất khẩu qua thương mại điện tử 2026 với chủ đề “Sẵn sàng cất cánh – Tăng trưởng toàn cầu” do Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức. Hội nghị nhằm tái khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong việc củng cố vị thế là một trong những trung tâm xuất khẩu qua thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á.

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, cho biết: Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ không chỉ được quyết định bởi quy mô sản lượng, mà còn bởi năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra những sản phẩm khác biệt, xây dựng các thương hiệu được người tiêu dùng toàn cầu tin tưởng và cạnh tranh bền vững trên thị trường quốc tế.

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, cam kết triển khai các chiến lược tăng trưởng theo ngành hàng để thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến của Việt Nam.

“Thông qua chương trình phát triển năng lực cho đối tác bán hàng, đơn giản hóa hoạt động vận hành và ứng dụng các công cụ hỗ trợ bởi AI, Amazon cam kết hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh, đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử hàng đầu khu vực”, ông Larry Hu khẳng định.

Theo đánh giá của các MSMEs, xuất khẩu qua thương mại điện tử đang mở ra một động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế số Việt Nam. Họ tin tưởng rằng, với nền tảng sản xuất vững chắc, năng lực logistics ngày càng hoàn thiện cùng sự phát triển mạnh mẽ của thương mại số, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để trở thành một trong những trung tâm xuất khẩu qua thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á.

Đại diện Amazon cũng chia sẻ, một trong những ngành hàng chiến lược được nền tảng thương mại điện tử này tập trung phát triển là nội thất gỗ và quà tặng cá nhân hóa. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu gỗ và nội thất hàng đầu thế giới, với năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng vững mạnh. Xuất khẩu qua thương mại điện tử giúp ngành hàng này bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt xây dựng các thương hiệu tiêu dùng và phong cách sống, đồng thời kết nối trực tiếp với khách hàng trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, quà tặng cá nhân hóa cũng đang nổi lên như một ngành hàng giàu tiềm năng tăng trưởng, được thúc đẩy bởi thế mạnh của Việt Nam trong thiết kế, tùy biến sản phẩm và sản xuất linh hoạt. Với lợi thế về năng lực thiết kế và khả năng sản xuất theo yêu cầu, các nhà bán hàng Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để cạnh tranh trên thị trường quốc tế thông qua việc xây dựng những thương hiệu khác biệt và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng toàn thế giới.

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa cơ hội từ thương mại điện tử, các doanh nghiệp Việt Nam cần vượt qua một số thách thức. Chẳng hạn, vấn đề về logistics và chuỗi cung ứng vì khi vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới đòi hỏi sự chính xác, đơn giản hóa vận hành và đảm bảo sản phẩm Việt có thể đến tay khách hàng nhanh hơn và tin cậy hơn. Nhờ sự hỗ trợ từ các nền tảng lớn và sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình kinh doanh truyền thống sang kinh doanh số, các doanh nghiệp Việt Nam đang có cơ hội lớn để mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.