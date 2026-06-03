Cơ hội cho Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu qua thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á
Minh Hà
03/06/2026, 08:16
Với sự hỗ trợ từ các nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng giải pháp số, các doanh nghiệp Việt Nam đang có cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, trở thành trung tâm xuất khẩu qua thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á…
Chiều 2/6, Hội nghị xuất khẩu qua thương mại điện tử 2026 với chủ đề “Sẵn sàng cất cánh – Tăng trưởng toàn cầu” do Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức. Hội nghị nhằm tái khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong việc củng cố vị thế là một trong những trung tâm xuất khẩu qua thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á.
Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, cho biết: Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ không chỉ được quyết định bởi quy mô sản lượng, mà còn bởi năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra những sản phẩm khác biệt, xây dựng các thương hiệu được người tiêu dùng toàn cầu tin tưởng và cạnh tranh bền vững trên thị trường quốc tế.
“Thông qua chương trình phát triển năng lực cho đối tác bán hàng, đơn giản hóa hoạt động vận hành và ứng dụng các công cụ hỗ trợ bởi AI, Amazon cam kết hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh, đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử hàng đầu khu vực”, ông Larry Hu khẳng định.
Theo đánh giá của các MSMEs, xuất khẩu qua thương mại điện tử đang mở ra một động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế số Việt Nam. Họ tin tưởng rằng, với nền tảng sản xuất vững chắc, năng lực logistics ngày càng hoàn thiện cùng sự phát triển mạnh mẽ của thương mại số, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để trở thành một trong những trung tâm xuất khẩu qua thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á.
Đại diện Amazon cũng chia sẻ, một trong những ngành hàng chiến lược được nền tảng thương mại điện tử này tập trung phát triển là nội thất gỗ và quà tặng cá nhân hóa. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu gỗ và nội thất hàng đầu thế giới, với năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng vững mạnh. Xuất khẩu qua thương mại điện tử giúp ngành hàng này bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt xây dựng các thương hiệu tiêu dùng và phong cách sống, đồng thời kết nối trực tiếp với khách hàng trên toàn cầu.
Bên cạnh đó, quà tặng cá nhân hóa cũng đang nổi lên như một ngành hàng giàu tiềm năng tăng trưởng, được thúc đẩy bởi thế mạnh của Việt Nam trong thiết kế, tùy biến sản phẩm và sản xuất linh hoạt. Với lợi thế về năng lực thiết kế và khả năng sản xuất theo yêu cầu, các nhà bán hàng Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để cạnh tranh trên thị trường quốc tế thông qua việc xây dựng những thương hiệu khác biệt và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng toàn thế giới.
Tuy nhiên, để tận dụng tối đa cơ hội từ thương mại điện tử, các doanh nghiệp Việt Nam cần vượt qua một số thách thức. Chẳng hạn, vấn đề về logistics và chuỗi cung ứng vì khi vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới đòi hỏi sự chính xác, đơn giản hóa vận hành và đảm bảo sản phẩm Việt có thể đến tay khách hàng nhanh hơn và tin cậy hơn. Nhờ sự hỗ trợ từ các nền tảng lớn và sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình kinh doanh truyền thống sang kinh doanh số, các doanh nghiệp Việt Nam đang có cơ hội lớn để mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.
Theo nghiên cứu của Access Partnership, 93% doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong lĩnh vực nội thất và thời trang xem xuất khẩu qua thương mại điện tử là yếu tố then chốt, tăng trưởng trong tương lai; 96% MSMEs coi thương mại điện tử góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình kinh doanh truyền thống sang kinh doanh số, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu.
Quy mô thương mại điện tử Đông Nam Á ước đạt gần 290 tỷ USD vào năm 2029
09:54, 15/05/2026
Đằng sau doanh số hàng tỷ đồng: Học cách thương hiệu lớn tối ưu hệ sinh thái thương mại điện tử
Tin tặc lừa Meta AI để hack nhiều tài khoản Instagram
Các tin tặc đã thao túng chatbot hỗ trợ AI của Meta để chiếm quyền kiểm soát nhiều tài khoản Instagram. Meta xác nhận đã khắc phục sự cố, song chưa công bố số lượng người dùng bị ảnh hưởng…
5G vẫn thiếu hệ sinh thái ứng dụng
Bài toán lớn nhất hiện nay với công nghệ 5G có lẽ không còn là triển khai hạ tầng, mà là thiết lập đủ hệ sinh thái ứng dụng để công nghệ này phát huy đúng tiềm năng...
Chuyển đổi giao thông Việt Nam và Đông Nam Á dưới tác động của AI
Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực di chuyển luôn tạo ra những biến chuyển sâu rộng đối với kinh tế - xã hội. Mỗi làn sóng công nghệ mới không chỉ làm thay đổi hệ thống giao thông, mà còn tái định hình thị trường lao động và các mô hình kinh doanh...
CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “công nghệ nóng” trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhưng hiện năng lực quản trị của các tổ chức vẫn đang là một lỗ hổng lớn. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là xây dựng các nền tảng ngân hàng SME đa kênh (omnichannel) hiện đại, mang lại trải nghiệm liền mạch ở kênh kỹ thuật số và kênh truyền thống.
Mở đợt cao điểm xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục mở đợt cao điểm mới về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; nâng số vụ phát hiện, xử lý vi phạm tăng ít nhất 20%, đồng thời hoàn thiện thể chế nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: