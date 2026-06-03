Nhà sáng lập Ecopark lập cú đúp tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2

Tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2, DB Group - Nhà sáng lập Ecopark tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường khi cùng lúc được vinh danh với hai dự án tiêu biểu: Eco Central Park (Nghệ An) - Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam và Eco Retreat (Tây Ninh) - Dự án phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam.

Sự kiện diễn ra tối ngày 2/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Hà Nội do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng. Lần thứ hai tổ chức, giải thưởng thu hút hơn 200 hồ sơ tham dự. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản thẩm định qua nhiều vòng đánh giá, khảo sát thực tế và phản biện chuyên môn.

Một góc thành phố xanh Ecopark Hưng Yên. Ảnh: Ecopark.

Ở lần tổ chức đầu tiên năm 2018, thương hiệu Ecopark với đại đô thị Ecopark (Hưng Yên) dành giải thưởng Dự án khu đô thị tốt nhất Việt Nam. Được biết đến với tên gọi thành phố triệu cây xanh, Ecopark hội tụ hàng loạt các ưu điểm vượt trội về cảnh quan, kiến trúc và lối quy hoạch thông minh, đề cao sự sáng tạo, hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ - tiện ích phong phú và hiện đại cho cư dân.

Toàn bộ quy hoạch tổng thể gần 500ha và thiết kế chi tiết từng hạng mục dự án, nhà ở tại Ecopark đều được thực hiện chặt chẽ và khoa học, với sự tham gia cố vấn và hợp tác của các hội đồng chuyên gia uy tín, đầu ngành trong nước và quốc tế.

Không gian sống xanh tại khu rừng Eco Retreat. Ảnh dự án.

Tiếp nối thành công của đại đô thị Ecopark, DB Group - Nhà sáng lập Ecopark tiếp tục kiến tạo những vùng đất xanh, hạnh phúc mới tại Eco Central Park (Trường Vinh, Nghệ An) và Eco Retreat (Bến Lức, Tây Ninh).

Nhà nằm giữa khu rừng trị liệu, phục hồi, tái tạo tiên phong miền Nam. Ảnh dự án.

Tại Eco Retreat, với quy mô 220ha, dự án được phát triển từ khát vọng kiến tạo một môi trường sống nơi con người có thể sống gần thiên nhiên hơn, vận động nhiều hơn và chăm sóc sức khỏe ngay từ chính không gian sống mỗi ngày.

Tại đây, mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi để trở về, mà còn là điểm khởi đầu của một lối sống cân bằng hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Một cộng đồng được nuôi dưỡng bởi thiên nhiên, kết nối bởi những giá trị sống tích cực và phát triển hài hòa cùng thiên nhiên, môi trường. Sau hơn một năm kể từ ngày khởi công, Eco Retreat đang bước vào giai đoạn chuẩn bị bàn giao những căn nhà đầu tiên, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị trị liệu, phục hồi, tái tạo tiên phong tại Việt Nam.

Trong khi đó, tại dự án Eco Central Park, rộng gần 200ha, từ một vùng đất còn nhiều tiềm năng, sau hơn 3 năm khởi công, xây dựng, Eco Central Park đã bàn giao 2 toà tháp cao tầng, hơn 1000 căn thấp tầng, đón hàng nghìn cư dân về sinh sống trong môi trường xanh, trong lành, khoáng đạt bậc nhất miền Trung.

Eco Central Park mang đến không gian sống lý tưởng cho người Nghệ. Ảnh dự án.

Tại Nghệ An, Eco Central Park không đơn thuần là một khu đô thị quy mô lớn mà được phát triển như một “lá phổi xanh” của tỉnh. Với công viên trung tâm rộng lớn, mật độ cây xanh và mặt nước vượt trội, dự án góp phần kiến tạo chuẩn sống mới cho khu vực Bắc Trung Bộ. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, Eco Central Park mang đến lời giải cân bằng giữa phát triển kinh tế và chất lượng môi trường sống, giữa nhịp sống hiện đại và nhu cầu gắn kết với thiên nhiên.

Ông Nguyễn Đức Cảnh – Tổng giám đốc DB Group – Nhà sáng lập Ecopark cho biết: Giải thưởng Dự án phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam hay Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam không đơn thuần ghi nhận thành công của các dự án mà còn là minh chứng cho một niềm tin đã được theo đuổi suốt nhiều năm qua: Một môi trường sống tốt hơn có thể góp phần tạo nên những con người khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và một tương lai bền vững hơn cho cộng đồng.

Một góc không gian sống tại đại đô thị Eco Central Park. Ảnh dự án.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, việc Eco Central Park và Eco Retreat cùng được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2 mang ý nghĩa vượt xa khuôn khổ của một giải thưởng. Đây là sự ghi nhận dành cho một triết lý phát triển xuyên suốt của Ecopark: Lấy con người làm trung tâm, lấy thiên nhiên làm nền tảng và lấy chất lượng sống làm giá trị cốt lõi.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, những dự án có khả năng tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng ngày càng được đánh giá cao. Cú đúp giải thưởng lần này không chỉ khẳng định chất lượng của hai dự án tiêu biểu mà còn tiếp tục củng cố vị thế của DB Group – Nhà sáng lập Ecopark như một nhà kiến tạo xu hướng, một thương hiệu luôn đi trước nhu cầu của thị trường và góp phần định hình tương lai của bất động sản Việt Nam.