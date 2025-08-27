Thứ Năm, 28/08/2025

Tiêu điểm

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Việt An

27/08/2025, 23:58

Quy chế, được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 26/8, quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế....

VnEconomy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế vừa ký Quyết định số 124/QĐ-BCĐHNQT ngày 26/8, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Quy chế quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

HỌP ĐỊNH KỲ MỖI 3 THÁNG

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo và các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận công khai, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết. Trưởng Ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Ban thường trực Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Các Ủy viên của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị ý kiến bằng văn bản về các nội dung của cuộc họp; trường hợp do bận công tác quan trọng khác không thể tham dự họp, phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và ủy quyền cho người đại diện có thẩm quyền dự họp; ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo quốc gia họp định kỳ 3 tháng/lần và họp bất thường theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo, theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Ngoài việc họp trực tiếp để thảo luận, Cơ quan thường trực có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các Ủy viên Ban Chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Các Ban Chỉ đạo liên ngành, Ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo theo chế độ định kỳ 6 tháng/lần, mỗi năm/lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai nhiệm vụ, hoạt động được phân công thuộc trách nhiệm, thẩm quyền và lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương mình; đồng thời, chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo của các Ban Chỉ đạo liên ngành, Ủy viên Ban Chỉ đạo được gửi tới Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng thời gửi tới Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để theo dõi, tổng hợp chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Chỉ đạo. Chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ, công nghệ số vào công tác báo cáo để nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian phối hợp liên ngành.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia; định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác hội nhập quốc tế trên phạm vi toàn quốc; thực hiện sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Bộ Ngoại giao là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Cụ thể, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 15 Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ; giúp Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc Ủy viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hoặc phối hợp với các Ban Chỉ đạo liên ngành và các cơ quan liên ngành đề xuất với Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo các chủ trương, định hướng, kiến nghị, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách, giải pháp trong quá trình thực hiện công tác hội nhập quốc tế, trong đó có Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đề xuất, lấy ý kiến Ban Chỉ đạo liên ngành, Ủy viên Ban Chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến triển khai công tác hội nhập quốc tế; tổng hợp, chuẩn bị nội dung các cuộc họp định kỳ và đột xuất; chuẩn bị các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Chỉ đạo; lưu giữ hồ sơ tài liệu và quản lý kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia theo quy định của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Trước đó, ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký ban hành Quyết định số 1812/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế được kiện toàn gồm: Trưởng Ban là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; 3 Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành gồm: ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng Ban Thường trực, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh; ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Ban Chỉ đạo có 22 ủy viên là lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương. Ban Chỉ đạo Quốc gia có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác hội nhập quốc tế, bao gồm Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, bảo đảm đạt được các mục tiêu đề ra. Ban Chỉ đạo Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất./.

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Quy chế, được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 26/8, quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế....

1

Thanh Hóa: Lũ sông Bưởi dâng cao, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp

Dân sinh

2

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Tiêu điểm

3

Ngắn hạn VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.670 - 1.700 điểm khi lực bán chốt lời vẫn còn

Chứng khoán

4

Khối ngoại bán ròng 4.200 tỷ, cá nhân và tổ chức gom tất

Chứng khoán

5

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Multimedia

VnEconomy

