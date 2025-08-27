[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt
Phương Thảo
27/08/2025, 18:43
Lễ sơ duyệt là lần luyện tập thứ 3 tại Quảng trường Ba Đình, trước khi diễn ra lễ Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6h30 ngày 30/8. Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 sáng ngày Quốc khánh 2/9…
Chương trình sơ duyệt gồm hai phần: Thực hiện các nội dung
nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành. Nội dung diễu
binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, quân đội nước ngoài, Công an; hệ thống
vũ khí, khí tài của Quân đội, các khối xe đặc chủng của Công an.
Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Lực lượng
rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không
quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43
khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối
Công an); 4 khối quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; Lực
lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12
khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng
(18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng
hai bên các khối lực lượng vũ trang; Lực lượng xếp hình, xếp chữ...
Hiện các lực lượng diễu binh, diễu hành cùng dàn khí tài
quân sự đã di chuyển về khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Trên các tuyến
phố nơi các khối diễu binh, diễu hành đi qua, đông đảo người dân chào đón, reo
mừng. Tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), rất đông người dân có thẻ đại biểu
đã kiểm tra an ninh và vào ổn định vị trí ở các khán đài. Lễ sơ duyệt cấp Nhà
nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường
Ba Đình lúc 20h tối nay (27/8).
Theo TTXVN, trưa 27/8, UBND phường Ba Đình (Hà Nội) đã xử phạt nghiêm các đối tượng cho thuê ghế nhựa với giá 50.000 đồng để chờ xe lễ diễu binh, duyệt binh A80; kiên quyết xử lý các trường hợp bán hàng rong và dựng lều bạt trái quy định.
