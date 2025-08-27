Thứ Tư, 27/08/2025

80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Multimedia

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Phương Thảo

27/08/2025, 18:43

Lễ sơ duyệt là lần luyện tập thứ 3 tại Quảng trường Ba Đình, trước khi diễn ra lễ Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6h30 ngày 30/8. Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 sáng ngày Quốc khánh 2/9…

VnEconomy

Chương trình sơ duyệt gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành. Nội dung diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, quân đội nước ngoài, Công an; hệ thống vũ khí, khí tài của Quân đội, các khối xe đặc chủng của Công an.

Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang; Lực lượng xếp hình, xếp chữ...

Hiện các lực lượng diễu binh, diễu hành cùng dàn khí tài quân sự đã di chuyển về khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Trên các tuyến phố nơi các khối diễu binh, diễu hành đi qua, đông đảo người dân chào đón, reo mừng. Tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), rất đông người dân có thẻ đại biểu đã kiểm tra an ninh và vào ổn định vị trí ở các khán đài. Lễ sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lúc 20h tối nay (27/8).

VnEconomy
Chiều nay, đoàn xe bánh xích, thiết giáp đã đi qua đường Cửa Bắc trước khi tập kết tại đường Thanh Niên.
Chiều nay, đoàn xe bánh xích, thiết giáp đã đi qua đường Cửa Bắc trước khi tập kết tại đường Thanh Niên.
VnEconomy
Thời tiết Hà Nội chiều nay rất đẹp, trời khô ráo và hửng nắng. Người dân tập trung ngồi gần như kín hai bên vỉa hè đường. 
Thời tiết Hà Nội chiều nay rất đẹp, trời khô ráo và hửng nắng. Người dân tập trung ngồi gần như kín hai bên vỉa hè đường. 
VnEconomy
Đông đảo các bạn trẻ và nhiều gia đình chuẩn bị đầy đủ đồ ăn để giữ sức theo dõi buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đông đảo các bạn trẻ và nhiều gia đình chuẩn bị đầy đủ đồ ăn để giữ sức theo dõi buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
VnEconomy
Các chiến sĩ diễu binh cũng đã đến điểm tập kết.
Các chiến sĩ diễu binh cũng đã đến điểm tập kết.
VnEconomy
Khối Quân đội, Dân quân tự vệ, Công an, Quân đội nước ngoài... đã tập kết tại khu vực đầu đường Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng.
Khối Quân đội, Dân quân tự vệ, Công an, Quân đội nước ngoài... đã tập kết tại khu vực đầu đường Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng.
VnEconomy
Không khí tại quảng trường đã khá náo nhiệt với các khối đứng, khối đồng diễn, múa rồng, múa trống... 
Không khí tại quảng trường đã khá náo nhiệt với các khối đứng, khối đồng diễn, múa rồng, múa trống... 
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Cũng tại quảng trường Ba Đình, các khối đứng đã vào vị trí chuẩn bị. Rất đông người dân có thẻ đại biểu đã kiểm tra an ninh và vào ổn định vị trí ở các khán đài. Lực lượng biểu diễn trống hội cũng tập kết vào vị trí, tập dượt chuẩn bị cho buổi sơ duyệt.
Cũng tại quảng trường Ba Đình, các khối đứng đã vào vị trí chuẩn bị. Rất đông người dân có thẻ đại biểu đã kiểm tra an ninh và vào ổn định vị trí ở các khán đài. Lực lượng biểu diễn trống hội cũng tập kết vào vị trí, tập dượt chuẩn bị cho buổi sơ duyệt.

Theo TTXVN, trưa 27/8, UBND phường Ba Đình (Hà Nội) đã xử phạt nghiêm các đối tượng cho thuê ghế nhựa với giá 50.000 đồng để chờ xe lễ diễu binh, duyệt binh A80; kiên quyết xử lý các trường hợp bán hàng rong và dựng lều bạt trái quy định.

VnEconomy

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: