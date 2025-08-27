Quốc hội cần "đi tắt đón đầu" trong các lĩnh vực đặc thù

Quốc hội cần phải "đi cùng thời đại", thậm chí "đi tắt đón đầu" trong các lĩnh vực đặc thù như khoa học, công nghệ, năng lượng tái tạo và kinh tế số….

Ngày 27/8/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự kiện này không chỉ là dịp để tri ân những đóng góp của các thế hệ đại biểu Quốc hội mà còn là cơ hội để nhìn lại hành trình phát triển của Quốc hội Việt Nam, từ những ngày đầu thành lập cho đến nay.

Đại biểu dự gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các vị tiền bối tiêu biểu, các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã trải qua một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới.

Từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 6/1/1946, Quốc hội đã quyết định những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia, từ việc thông qua Hiến pháp, xác lập nền tảng pháp lý cho một nhà nước độc lập, đến việc giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước. Quốc hội không chỉ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất mà còn là "Ngôi nhà chung" của những người đại biểu nhân dân, nơi lắng nghe và bảo vệ lợi ích chính đáng của dân.

Trong bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư đã kêu gọi Quốc hội cần phải đi trước một bước về thể chế, dám mở đường và quyết định những vấn đề khó khăn, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ. Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt và biến đổi khí hậu phức tạp, Quốc hội cần phải "đi cùng thời đại", thậm chí "đi tắt đón đầu" trong các lĩnh vực đặc thù như khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo và kinh tế số.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi lễ gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Về những thành tựu và định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, đặc biệt là việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của Đảng là bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển đất nước nhanh và bền vững, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong cuộc gặp mặt, các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ đã chia sẻ những cảm nghĩ và mong muốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Quốc hội; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe ý kiến cử tri, nhân dân và doanh nghiệp, đồng thời khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, lắng nghe ý kiến cử tri, nhân dân và doanh nghiệp để đưa ra những quyết sách phù hợp.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đặc biệt tri ân các vị đại biểu lão thành, những người đã đi qua một phần chiều dài của lịch sử Quốc hội nước ta. Tổng Bí thư cho rằng những câu chuyện đời, những kinh nghiệm quý báu của họ là tài sản vô giá cho các thế hệ đại biểu hôm nay và mai sau. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh mỗi đạo luật ra đời là một bước tiến của Nhà nước pháp quyền, là nền tảng để đất nước vươn lên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh "Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển". Ảnh: TTXVN

Quốc hội Việt Nam đã trải qua nhiều dấu mốc quan trọng, từ Hiến pháp năm 1946 đến các lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp vào năm 2001 và 2025. Mỗi bản Hiến pháp là một bước phát triển tư duy, thể chế, phản ánh trình độ phát triển mới của đất nước. Quốc hội đã không ngừng đổi mới, từ việc thể chế hóa đường lối Đổi mới, tạo hành lang pháp lý cho kinh tế tư nhân phát triển, cho hội nhập quốc tế toàn diện, cho quyền con người, quyền công dân ngày càng được bảo đảm.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã bày tỏ mong muốn các thế hệ đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, góp trí, góp tâm, góp kế, góp công với Quốc hội, với Đảng, với nhân dân, để trí tuệ, uy tín, trải nghiệm của họ được truyền lửa cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư tin tưởng với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh chính trị vững vàng, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục xứng đáng là niềm tin của nhân dân, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Cuộc gặp mặt không chỉ là dịp để tri ân mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của Quốc hội trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng cho đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Quốc hội cần phải dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhìn lại 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, từ một cơ quan lập pháp non trẻ đến một cơ quan quyền lực nhà nước có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tựu đã đạt được, Quốc hội đang đứng trước những thách thức mới, nhưng cũng là những cơ hội lớn để tiếp tục phát triển và khẳng định vị thế của mình trong bối cảnh quốc tế.

Tương lai của Quốc hội Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào những quyết sách của các đại biểu mà còn vào sự đồng hành của nhân dân. Sự gắn bó chặt chẽ giữa Quốc hội và nhân dân sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.