Khối ngoại bán ròng 4.200 tỷ, cá nhân và tổ chức gom tất

Khối ngoại đã có một phiên bán ròng cực mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tổng giá trị bán ròng lên tới gần 4.200 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3.545, 3 tỷ đồng...

Khối ngoại đã có một phiên bán ròng cực mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tổng giá trị bán ròng lên tới gần 4.200 tỷ đồng, chủ yếu đốn hàng loạt cổ phiếu trụ khiến VN-Index buổi sáng còn tăng rất khá sang đến chiều yếu dần và đóng cửa chỉ tăng 5 điểm tiến về vùng giá 1.672,78.

Top 5 cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất hôm nay vẫn là cái tên quen thuộc cổ phiếu quốc dân HPG 958,23 tỷ đồng; tiếp đến là VPB 535 tỷ; CTG 404,9 tỷ; VCB 386,94 tỷ; SSI 337,76 tỷ. Độ rộng thị trường càng cuối phiên càng xấu đi, 149 mã giảm trên 169 mã tăng.

Ngân hàng được kéo bởi VCB bật tăng kịch trần bất chấp khối ngoại xả kéo 8,63 điểm cho chỉ số chung, BID tăng 2,39%; ACB, SHB và STB tăng trên 1%. Còn lại hầu hết bay màu như TCB, CTG, VPB, MBB, LPB, VIB, TPB...

Tương tự, bất động sản cũng bị bán ra ở nhóm vốn hóa lớn như họ nhà Vin gồm VIC, VHM, VRE hay KBC, BCM. Dòng tiền lại dạt sang nhóm nhỏ DXG và IJC bật tăng kịch trần, DXS, SJS, NLG xông lên mạnh mẽ. Chứng khoán có sự phân hóa theo câu chuyện riêng, SSI, VIX, VND tăng mạnh trong khi MBS, BSI, VCI quay đầu giảm.

Nhìn chung, thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, thép, xây dựng, dầu khí, điện đang gặp áp lực bán ra chốt lời trong khi ngược lại chứng khoán, ngân hàng, cảng biển, công nghệ thông tin, viễn thông đang tiếp tục hút dòng tiền. Đáng lưu ý là sự trở lại của nhóm công nghệ thông tin như FPT và CMG sau một thời gian bị làm ngơ. FPT hôm nay cũng đóp góp tích cực gần 2 điểm cho chỉ số chung.

Thị trường vẫn kỳ vọng FTSE sẽ nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi nhưng thay vì mua vào như dự báo, khối ngoại đang có tháng bán mạnh tính đến phiên hôm nay nhóm này xả ròng 32.000 tỷ đồng hiếm hoi trên lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể thanh khoản ba sàn hôm nay vẫn khớp lệnh 51.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4196.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3983.6 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Y tế. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, GMD, VIX, DXG, NLG, IJC, VND, HCM, PAN, NT2.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VPB, CTG, SSI, VCB, MBB, KDH, GEX, VSC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3545.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 2891.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, VCB, SHB, VPB, VIX, DXG, SSI, CTG, PDR, VND.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: FPT, TPB, GMD, HAG, PAN, STB, TCB, CII, BSR.

Tự doanh bán ròng 1088.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 534.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEX, FUEVFVND, FPT, HAG, SHB, E1VFVN30, HPG, MSN, VNM, TPB.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VCB, GMD, PNJ, ACB, MWG, VPB, VIC, MBB, BID, NLG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1609.9 tý đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1626.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VIX, DXG, SHB, FPT, VND, GEX, PDR, NLG, HDB, IJC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có HPG, VPB, CTG, TPB, STB, SSI, MBB, TCB, CII, BSR.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.241,4 tỷ đồng, giảm -34,1% so với phiên liền trước và đóng góp 6,3% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPB với sự tham gia của tất cả các nhóm nhà đầu tư, cụ thể có hơn 33,6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 1.077,3 tỷ đồng được thỏa thuận sang tay.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Thép, Phần mềm, Kho bãi, Sản xuất & phân phối điện trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Dệt may. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.