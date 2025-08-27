Ngắn hạn VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.670 - 1.700 điểm khi lực bán chốt lời vẫn còn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 28/8/2025

Kết phiên VN-Index tăng 5,15 điểm, tương đương 0,31% lên mốc 1.672,78 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,59 điểm, tương đương 0,21% lên 276,38 điểm.

VN-Index có khả năng thử thách đỉnh gần quanh 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Chúng tôi vẫn giữ quan điểm đà tăng ngắn hạn của thị trường chưa kết thúc, VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì đà tăng trong các phiên còn lại của tuần với sự hỗ trợ từ đường xu hướng tăng từ tháng 04 đến nay. VN-Index có khả năng thử thách đỉnh gần quanh 1.700 điểm, thậm chí có thể tiếp cận vùng kháng cự mạnh hơn nằm tại 1.735-1.745 điểm.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và tiếp tục quản trị rủi ro danh mục bằng việc nâng dần các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có.

Đối với các hoạt động mua T+, nhà đầu tư ưu tiên thực hiện đối với các vị thế có sẵn trong các nhịp thị trường rung lắc trong phiên”.

Trong những phiên tới, VN-Index sẽ tiếp tục đi tìm điểm cân bằng trong vùng 1.600 – 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index cố vượt qua ngưỡng 1.700 trong ngày hôm nay nhưng không thành công. Áp lực chốt lời đẩy chỉ số xuống giằng co trong vùng 1.665 – 1.683 trước khi đóng cửa tại mốc 1.672,78 điểm, tăng hơn 5 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dịch vụ tài chính, Bán lẻ, Ngân hàng,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Thị trường đang cho thấy tâm lý e dè sau những phiên có biên dộ dao động lớn. Trong những phiên tới, VN-Index sẽ tiếp tục đi tìm điểm cân bằng trong vùng 1.600 – 1.700. Chỉ số cần thu hẹp biên độ dần để hình thành nền giá vững chắc hơn.”.

VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.650 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.600 điểm. VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn, cơ cấu ở nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh. VN30 tương tự với mức độ phân hóa cao, chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.880 điểm.

Ngắn hạn thị trường sắp kết thúc tháng 8/2025, bắt đầu tháng cuối của quí III/2025. Sau giai đoạn tăng mạnh thị trường có thể sẽ phân hóa trong giai đoạn đến, phụ thuộc nhiều vào triển vọng kinh doanh của từng nhóm ngành, định giá doanh nghiệp. Hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 365 tỷ USD, tương đương với 77%/GDP năm 2024. Định giá P/E toàn thị trường ở mức 15,x, mức P/E Forward 12,5 vẫn được xem là tương đối hợp lý, nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng hiện nay. Mức P/B tương ứng 2,1x thấp hơn so với thời điểm đỉnh năm 2022, tương ứng P/B 2,8. Nhà đầu tư nên quan tâm tới những cổ phiếu đầu ngành ở các ngành chiến lược của nền kinh tế, có các mức định giá hấp dẫn hơn mức trung bình thị trường chung, hiệu quả kinh doanh vượt trội so với thị trường chung để có hiệu quả đầu tư tốt nhất.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.670 - 1.700 trong ngắn hạn khi lực bán chốt lời vẫn còn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index đóng cửa tăng 5 điểm, đạt mức 1.673. VN-Index tiếp tục tăng điểm chủ yếu nhờ đóng góp từ cổ phiếu VCB tăng trần trong phiên hôm nay.

VN-Index đã tiến sát mức 1.700 trong phiên và quay đầu do lực bán chốt lời gia tăng quanh mức này. Mặc dù vậy, chỉ số vẫn đóng cửa tăng nhẹ nhờ sự dẫn dắt của các nhóm vốn hóa lớn là Tài chính và Bất động sản cùng thanh khoản thị trường được cải thiện (tương đương mức bình quân 20 phiên gần nhất).

Với diễn biến thị trường phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.670 - 1.700 trong ngắn hạn khi lực bán chốt lời vẫn còn. Chúng tôi cũng cho rằng khả năng NHNN có thể tiếp tục can thiệp do tỷ giá USD/VND tăng mạnh trở lại sẽ là rủi ro cần theo dõi đối với VN-Index. Do đó, chúng tôi khuyến nghị NĐT nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại, chưa nên mở mua mới và cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường trong các phiên tới”.

Thị trường đang trong giai đoạn tích lũy cho nên chỉ số VN-Index sẽ vẫn biến động trong vùng 1.604 – 1.694 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1.604 điểm trong những phiên tới, nhưng thị trường đang trong giai đoạn tích lũy cho nên chỉ số VN-Index sẽ vẫn biến động trong vùng 1.604 – 1.694 điểm. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tăng nhẹ và vẫn trong vùng bi quan, đặc biệt dòng tiền vẫn ở mức thấp điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn rất thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này để tránh các rủi ro T+”.

VN-Index cần siết lại biên độ vận động để tích lũy thêm sức mạnh

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN Index liên tục rung lắc quanh ngưỡng 1,670 điểm với áp lực từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, đóng cửa tại 1672.78 điểm, tăng 5.15 điểm, tương đương 0,31%.

Ở khung 1H, chỉ báo MACD đã hình thành đáy đầu tiên và tiếp tục hướng lên, bên cạnh chỉ báo ADX đồng thuận xu hướng.

Tuy nhiên chỉ báo RSI và CMF bắt đầu quay xuống vào cuối phiên cho thấy xác suất cao thị trường sẽ có vận động rung lắc biên độ lớn trong phiên tới.

Ở khung 1D, VN Index tạo cây nến inverted hammer cùng khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì ở ngưỡng thấp so với trung bình 20 ngày, đồng thời chỉ báo MACD bẻ ngang, thể hiện vận động giằng co giữa 2 bên mua – bán và tâm lý thị trường thận trọng hơn dần về cuối phiên.

VN Index sau khi ghi nhận hai phiên giảm điểm mạnh và phiên hồi phục tăng gần 54 điểm, đã có phần chững lại về mặt điểm số, dù vận động trong phiên ghi nhận biên độ lớn trên 20 điểm. Thanh khoản giao dịch tăng hơn 30% và lực cung xuất hiện cuối phiên, cho thấy sự giằng co giữa hai bên mua - bán. Trong phiên tới, chỉ số chung cần siết lại biên độ vận động để tích lũy thêm sức mạnh hoặc ghi nhận các phiên bứt phá điểm số để duy trì xung lực tăng điểm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi vào đà tăng trong phiên mà nên đợi các khoảng rung lắc để giải ngân vào các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như Ngân hàng, Bất động sản, Bán lẻ”.

Chỉ số VN-Index tiếp tục quán tính tích cực dù có sự giảm tốc khi tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.690 – 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.672,78 điểm, tăng 5,15 điểm (+0,31%). KLGD khớp lệnh 1,5 tỷ đơn vị.

Chỉ số VN-Index tiếp tục quán tính tích cực dù có sự giảm tốc khi tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.690 – 1.700. Chỉ số vẫn duy trì trạng thái kỹ thuật ổn định; trong khi vận động giằng co có thể tiếp diễn nhằm kiểm định mức độ hấp thụ lực cung và khả năng mở rộng đà tăng ngắn hạn.

Hỗ trợ gần của chỉ số được xác định quanh vùng 1.600 – 1.630”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.