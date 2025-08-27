[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Buổi lễ sơ duyệt bắt đầu lúc 20 giờ, kéo dài khoảng 2 tiếng, với 43 khối đi, 18 khối đứng cùng nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an với sự tham dự của khoảng 40.000 người…

Hôm nay, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cũng đã thực hiện nội dung trong chương trình sơ duyệt. Đúng 20h, 21 loạt đại bác vang lên để chào mừng Quốc ca Việt Nam.

Buổi sơ duyệt bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia...; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa - Thể thao... Lực lượng đứng làm nền trong buổi sơ duyệt gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng; 11 khối quần chúng.

Đối với lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, gồm: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, với nhiều loại vũ khí, khí tài: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân; các biên đội tàu của Cảnh sát biển; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Nội dung này sẽ được chiếu qua màn hình có thuyết minh tại buổi sơ duyệt.

Trên sân quảng trường trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ chiều, các lực lượng đã tập trung vào vị trí, sẵn sàng thực hiện chương trình sơ duyệt. Đội hình rước đuốc đưa ngọn lửa truyền thống từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình để thắp sáng trên đài; lực lượng xếp hình, xếp chữ trên khán đài vào vị trí, cùng với đó là không khí náo nhiệt của hàng chục nghìn người dân đến cổ vũ, động viên cho các lực lượng.

Không khí trang nghiêm mà phấn khởi tại Quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt.





21 phát đại bác khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình để chào mừng Quốc ca Việt Nam.

Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành.

Lễ sơ duyệt bắt đầu lúc 20h, kéo dài khoảng 2 tiếng, với 43 khối đi, 18 khối đứng cùng nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an, 13 khối quần chúng.

Khối diễu binh, diễu hành bao gồm các lực lượng vũ trang (quân đội, công an), khối quần chúng.

Diễu binh lực lượng vũ trang và khí tài kéo dài gần 1 tiếng; sau cùng là 13 khối quần chúng gồm cựu chiến binh, trí thức, báo chí...

Các khối xe, pháo, khí tài sau khi diễu binh, diễu hành qua quảng trường Ba Đình thì bắt đầu tỏa ra các tuyến phố.

Khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến phố, rất đông người dân đã xúc động đón chào.

Những cảm xúc mừng vui, xúc động của quần chúng nhân dân khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hòa bình.