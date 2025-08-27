[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9
Phương Thảo
27/08/2025, 22:08
Buổi lễ sơ duyệt bắt đầu lúc 20 giờ, kéo dài khoảng 2 tiếng, với 43 khối đi, 18 khối đứng cùng nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an với sự tham dự của khoảng 40.000 người…
Hôm nay, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15
khẩu pháo lễ 105mm của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cũng đã thực hiện nội
dung trong chương trình sơ duyệt. Đúng 20h, 21 loạt đại bác vang lên để chào mừng Quốc ca
Việt Nam.
Buổi sơ duyệt bao gồm các khối thuộc quân đội, công an,
quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Lực lượng diễu
binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang
nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia...; lực lượng
xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối
Văn hóa - Thể thao... Lực lượng đứng làm nền trong buổi sơ duyệt gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng;
11 khối quần chúng.
Đối với lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức tại tỉnh
Khánh Hòa, gồm: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân
khu 5, với nhiều loại vũ khí, khí tài: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực
thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm,
tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân; các biên đội tàu của Cảnh
sát biển; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương
tiện, khí tài hiện đại khác. Nội dung này sẽ được chiếu qua màn hình có thuyết
minh tại buổi sơ duyệt.
Trên sân quảng trường trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay
từ chiều, các lực lượng đã tập trung vào vị trí, sẵn sàng thực hiện chương
trình sơ duyệt. Đội hình rước đuốc đưa ngọn lửa truyền thống từ Bảo tàng Hồ Chí
Minh tới Quảng trường Ba Đình để thắp sáng trên đài; lực lượng xếp hình, xếp chữ
trên khán đài vào vị trí, cùng với đó là không khí náo nhiệt của hàng chục
nghìn người dân đến cổ vũ, động viên cho các lực lượng.
Lần đầu tiên, trong chương trình duyệt binh Quốc khánh 2/9, nhiều khí tài do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo/cải tiến đồng loạt băng qua qảng trường Ba Đình.
Điển hình, xe chiến đấu bộ binh XCB-01: IFV do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) phát triển, ra mắt tại Triển lãm Quốc phòng 2024; trở thành điểm nhấn trong đội hình hợp luyện phục vụ A80.
Xe thiết giáp chở quân XTC-02 (lội nước): Sản phẩm do Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự phối hợp CNQP phát triển; xe chỉ huy – thông tin cơ động do các cơ quan kỹ thuật trong nước thiết kế/cải tiến, bảo đảm kiểm soát đội hình trên đường diễu và thao trường...
[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt
18:43, 27/08/2025
[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
14:22, 27/08/2025
[Phóng sự ảnh] Các lực lượng tổng hợp luyện thành công diễu binh, diễu hành A80 lần thứ nhất
[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9
Buổi lễ sơ duyệt bắt đầu lúc 20 giờ, kéo dài khoảng 2 tiếng, với 43 khối đi, 18 khối đứng cùng nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an với sự tham dự của khoảng 40.000 người…
[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt
Lễ sơ duyệt là lần luyện tập thứ 3 tại Quảng trường Ba Đình, trước khi diễn ra lễ Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6h30 ngày 30/8. Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 sáng ngày Quốc khánh 2/9…
[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
Dự kiến, sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lúc 20h tối nay (27/8)…
Các chính phủ nắm giữ nhiều bitcoin nhất
Đồ thị dưới đây gồm các chính phủ sở hữu nhiều bitcoin nhất tính tới ngày 31/7/2025…
Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến
Mưa lớn kèm gió mạnh do bão số 5 gây ra từ ngày 25 đến sáng ngày 26/8 đã khiến cho nhiều địa phương tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề, nhiều nay hiện nay ngập sâu, nước lũ ập đến gây chia cắt cục bộ. Dưới đây là hình ảnh cập nhật tại một số địa phương.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: