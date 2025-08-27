Thứ Năm, 28/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Multimedia

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Phương Thảo

27/08/2025, 22:08

Buổi lễ sơ duyệt bắt đầu lúc 20 giờ, kéo dài khoảng 2 tiếng, với 43 khối đi, 18 khối đứng cùng nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an với sự tham dự của khoảng 40.000 người…

Đội hình diễu binh diễu hành hôm nay tái hiện một hành trình tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Đội hình diễu binh diễu hành hôm nay tái hiện một hành trình tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Hôm nay, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cũng đã thực hiện nội dung trong chương trình sơ duyệt. Đúng 20h, 21 loạt đại bác vang lên để chào mừng Quốc ca Việt Nam.

Buổi sơ duyệt bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia...; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa - Thể thao... Lực lượng đứng làm nền trong buổi sơ duyệt gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng; 11 khối quần chúng.

Đối với lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, gồm: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, với nhiều loại vũ khí, khí tài: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân; các biên đội tàu của Cảnh sát biển; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Nội dung này sẽ được chiếu qua màn hình có thuyết minh tại buổi sơ duyệt.

Trên sân quảng trường trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ chiều, các lực lượng đã tập trung vào vị trí, sẵn sàng thực hiện chương trình sơ duyệt. Đội hình rước đuốc đưa ngọn lửa truyền thống từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình để thắp sáng trên đài; lực lượng xếp hình, xếp chữ trên khán đài vào vị trí, cùng với đó là không khí náo nhiệt của hàng chục nghìn người dân đến cổ vũ, động viên cho các lực lượng.

VnEconomy
Không khí trang nghiêm mà phấn khởi tại Quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt.
Không khí trang nghiêm mà phấn khởi tại Quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt.
<br>

21 phát đại bác khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình để chào mừng Quốc ca Việt Nam.
21 phát đại bác khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình để chào mừng Quốc ca Việt Nam.
VnEconomy
Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành. 
Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành. 
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Lễ sơ duyệt bắt đầu lúc 20h, kéo dài khoảng 2 tiếng, với 43 khối đi, 18 khối đứng cùng nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an, 13 khối quần chúng.
Lễ sơ duyệt bắt đầu lúc 20h, kéo dài khoảng 2 tiếng, với 43 khối đi, 18 khối đứng cùng nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an, 13 khối quần chúng.
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Khối diễu binh, diễu hành bao gồm các lực lượng vũ trang (quân đội, công an), khối quần chúng.
Khối diễu binh, diễu hành bao gồm các lực lượng vũ trang (quân đội, công an), khối quần chúng.
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Diễu binh lực lượng vũ trang và khí tài kéo dài gần 1 tiếng; sau cùng là 13 khối quần chúng gồm cựu chiến binh, trí thức, báo chí...
Diễu binh lực lượng vũ trang và khí tài kéo dài gần 1 tiếng; sau cùng là 13 khối quần chúng gồm cựu chiến binh, trí thức, báo chí...
VnEconomy
Các khối xe, pháo, khí tài sau khi diễu binh, diễu hành qua quảng trường Ba Đình thì bắt đầu tỏa ra các tuyến phố.
Các khối xe, pháo, khí tài sau khi diễu binh, diễu hành qua quảng trường Ba Đình thì bắt đầu tỏa ra các tuyến phố.
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến phố, rất đông người dân đã xúc động đón chào.
Khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến phố, rất đông người dân đã xúc động đón chào.
VnEconomy
Những cảm xúc mừng vui, xúc động của quần chúng nhân dân khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hòa bình.
Những cảm xúc mừng vui, xúc động của quần chúng nhân dân khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hòa bình.

Lần đầu tiên, trong chương trình duyệt binh Quốc khánh 2/9, nhiều khí tài do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo/cải tiến đồng loạt băng qua qảng trường Ba Đình. 

Điển hình, xe chiến đấu bộ binh XCB-01: IFV do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) phát triển, ra mắt tại Triển lãm Quốc phòng 2024; trở thành điểm nhấn trong đội hình hợp luyện phục vụ A80.

Xe thiết giáp chở quân XTC-02 (lội nước): Sản phẩm do Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự phối hợp CNQP phát triển; xe chỉ huy – thông tin cơ động do các cơ quan kỹ thuật trong nước thiết kế/cải tiến, bảo đảm kiểm soát đội hình trên đường diễu và thao trường...

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

18:43, 27/08/2025

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

14:22, 27/08/2025

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

[Phóng sự ảnh] Các lực lượng tổng hợp luyện thành công diễu binh, diễu hành A80 lần thứ nhất

10:22, 22/08/2025

[Phóng sự ảnh] Các lực lượng tổng hợp luyện thành công diễu binh, diễu hành A80 lần thứ nhất

Từ khóa:

Multimedia phóng sự ảnh Quốc khánh 2/9 tiêu dùng

Đọc thêm

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Buổi lễ sơ duyệt bắt đầu lúc 20 giờ, kéo dài khoảng 2 tiếng, với 43 khối đi, 18 khối đứng cùng nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an với sự tham dự của khoảng 40.000 người…

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Lễ sơ duyệt là lần luyện tập thứ 3 tại Quảng trường Ba Đình, trước khi diễn ra lễ Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6h30 ngày 30/8. Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 sáng ngày Quốc khánh 2/9…

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

Dự kiến, sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lúc 20h tối nay (27/8)…

Các chính phủ nắm giữ nhiều bitcoin nhất

Các chính phủ nắm giữ nhiều bitcoin nhất

Đồ thị dưới đây gồm các chính phủ sở hữu nhiều bitcoin nhất tính tới ngày 31/7/2025…

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Mưa lớn kèm gió mạnh do bão số 5 gây ra từ ngày 25 đến sáng ngày 26/8 đã khiến cho nhiều địa phương tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề, nhiều nay hiện nay ngập sâu, nước lũ ập đến gây chia cắt cục bộ. Dưới đây là hình ảnh cập nhật tại một số địa phương.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thanh Hóa: Lũ sông Bưởi dâng cao, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp

Dân sinh

2

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Tiêu điểm

3

Ngắn hạn VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.670 - 1.700 điểm khi lực bán chốt lời vẫn còn

Chứng khoán

4

Khối ngoại bán ròng 4.200 tỷ, cá nhân và tổ chức gom tất

Chứng khoán

5

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Multimedia

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: