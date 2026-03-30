Bảng điện rực lửa, cổ phiếu điện ngược chiều phát sáng, triển vọng còn dài hơi?

Xung đột tại khu vực Trung Đông tiếp tục gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán thế giới đang tiếp tục phản ánh những rủi ro về lạm phát, giá dầu...VN-Index mở cửa phiên giao dịch hôm nay cũng bay màu theo chứng khoán châu Á, đóng cửa phiên sáng giảm 22,65 điểm lùi về vùng giá 1.650,15. Trong đó có tới 247 mã giảm điểm, chỉ còn lại 66 mã tăng.

Đáng lưu ý là trong nhóm tăng trưởng, cổ phiếu điện chiếm phần nhiều với hàng loạt mã rất mạnh bất chấp thị trường rực lửa như GEE, PC1, TV2, NT2, GEG.

Dòng tiền đã chảy vào cổ phiếu điện từ tuần trước do nhóm này mang tính phòng thủ cao trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, tiền mặt đang chiếm lợi thế so với các kênh đầu tư khác nhờ lãi suất huy động duy trì ở mức cao khoảng 7%/năm thậm chí vượt 8% ở một số ngân hàng với các chương trình ưu đãi.

Bên cạnh đó, xung đột tại khu vực Trung Đông khiến giá năng lượng tăng cao cũng ảnh hưởng đến đầu vào sản xuất các nhà máy điện.

Trong cập nhật ngành điện vừa đưa ra, Chứng khoán BSC đánh giá nhiệt điện than được tăng cường huy động do giá than tăng chậm hơn các loại nhiên liệu khí đốt nội địa và LNG nhập khẩu. Than dùng trong phát điện có cơ cấu 70% là khai thác trong nước với giá than được kiểm soát chặt chẽ thường thấp hơn 30-40% so với giá thế giới.

Nhiệt điện khí nội địa vẫn nằm trong nhóm ưu tiên huy động để đảm bảo an toàn hệ thống điện và nguồn cung khí trong nước vẫn tương đối ổn định trong giai đoạn 2026 – 2027.

Nhiệt điện LNG với hai nhà máy đầu tiên là Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ hoạt động ổn định đến hết khoảng tháng 5-6 nhờ nguồn LNG đã nhập khẩu từ trước. Nếu giá LNG vẫn cao hơn mức 13 USD/MMBTU, hai nhà máy này có thể chuyển sang sử dụng khí nội địa với mức giá thấp hơn 35-40% so với LNG nhập khẩu.

Nhóm thủy điện luôn được ưu tiên huy động trong mọi trường hợp, với tình hình giá nhiên liệu tăng cao sẽ khiến giá điện trên thị trường điện cạnh tranh tăng cao và cải thiện lợi nhuận của nhóm này. Tuy nhiên, tỷ lệ bán điện trên thị trường điện cạnh tranh của thủy điện chỉ ở mức 2%, do đó, mức hưởng lợi từ giá nhiên liệu tăng cần phải xem xét.

Trong ngắn hạn năm 2026, BSC cho rằng nhóm nhiệt điện sẽ được huy động ở mức cao hơn so với năm 2025, với thứ tự lần lượt là nhiệt điện than và điện khí sử dụng khí nội địa, nhờ ba yếu tố hỗ trợ chính: Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo tăng trưởng 7,8-13,4%, theo Bộ Công Thương; Điều kiện thời tiết bất lợi cho thủy điện làm gia tăng vai trò nguồn nền của nhiệt điện. Giá nhiên liệu đầu vào than, khí nội địa có mức tăng chậm hơn giá nhiên liệu LNG.

Chứng khoán Vietcap ước tính tổng công suất lắp đặt toàn quốc sẽ tăng 6%-14% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, cao hơn đáng kể so với mức tăng khoảng 5% của 5 năm vừa qua. Trong đó, riêng điện gió trên bờ được dự báo tăng thêm khoảng 20.000 MW, tương ứng tổng mức đầu tư khoảng 26 tỷ USD.

Bên cạnh đó, kỳ vọng các chính sách mới và các nghị định hướng dẫn sắp ban hành sẽ tiếp tục tạo thêm động lực cho toàn ngành, bao gồm khả năng bỏ bước đàm phán giá PPA trong quy trình đấu thầu/đấu giá năng lượng tái tạo, khung giá mới cho điện tái tạo, cơ chế sản lượng cam kết (Qc) cao hơn cho điện khí LNG và điện gió ngoài khơi.

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng cấp thiết, cùng tác động từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu, Vietcap cho rằng các chính sách hỗ trợ có thể sớm được ban hành theo hướng hấp dẫn hơn nhằm thúc đẩy dòng vốn đầu tư.

Đối với riêng từng nhóm cổ phiếu, BSC ưu tiên các cổ phiếu nhiệt điện với dự báo chu kỳ El Nino sẽ quay lại trong năm 2026 – 2027, nhiệt độ có thể phá đỉnh kỷ lục. Các cổ phiếu ưu tiên POW và NT2.

Nhóm xây lắp điện gồm PC1 và TV2, hiện tại mức P/E của các cổ phiếu xây lắp đang ở mức tương đối cao, tuy nhiên, nếu doanh nghiệp công bố trúng thầu thêm dự án lớn, mức P/E forward 2026 có thể giảm đáng kể và có thể điều chỉnh nâng giá mục tiêu.