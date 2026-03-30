Dòng tiền đổ vào nhóm Midcap, nên ưu tiên lướt sóng nhỏ?

VN-Index có khả năng bị chốt lời trong bối cảnh dòng tiền đang ở mức thấp và tâm lý trading T+ (lướt sóng nhỏ) là chủ đạo khi yếu tố tác động bên ngoài vẫn bất định và rủi ro cao...

Thị trường cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu đang trải qua đợt bán tháo đồng thời mạnh nhất kể từ năm 2022, khi cú sốc năng lượng từ cuộc chiến Iran khiến nhà đầu tư “không còn nơi trú ẩn”. Chỉ số MSCI All Country World – theo dõi cổ phiếu tại cả thị trường phát triển và mới nổi giảm khoảng 9% trong tháng 3, khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát và eo biển Hormuz quan trọng gần như bị phong tỏa, đẩy giá năng lượng tăng vọt.

Ngay cả vàng cũng giảm mạnh (-14%) khi nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời các tài sản từng sinh lợi tốt, cho thấy sự thiếu vắng nơi trú ẩn an toàn trên thị trường tài chính.

Khối ngoại rút vốn kỷ lục khỏi thị trường mới nổi châu Á. Kể từ khi chiến sự tại Iran bùng nổ, nhà đầu tư nước ngoài đã bán khoảng 52 tỉ USD cổ phiếu châu Á. Theo dữ liệu Bloomberg tổng hợp từ năm 2009, khu vực này đang tiến gần mức rút vốn theo tháng lớn nhất từ trước đến nay.

Trong làn sóng bán tháo, các thị trường phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Đài Loan, Hàn Quốc và Ấn Độ dẫn đầu. Đà rút vốn này phản ánh tác động trực tiếp từ giá dầu cao lên các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng ròng, phần lớn nằm tại châu Á. Quy mô rút vốn trong tháng đã vượt mức tháo chạy hồi tháng 3/2020 khi đại dịch bùng phát, đồng thời cao hơn gấp đôi so với tháng 6/2022 sau khi chiến sự Ukraine nổ ra.

Thị trường trong nước phục hồi sau nhịp giảm -336 điểm (-17,5%) kể từ đỉnh, trong đó nhịp giảm kể từ thời điểm diễn ra xung đột Trung Đông, chỉ số VN-Index đã mất -11% giá trị, đây là mức thiệt hại lớn so với các thị trường ở khu vực Châu Á được đánh giá là nhóm dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz như: Hàn Quốc (-12,9%), Ấn độ (-9,4%), Đài Loan (-5,9%), Nhật Bản (-9,3%), …

Nhịp phục hồi của Vn-Index diễn ra trên nền thanh khoản thấp (26.000 tỷ đồng, mức thấp nhất 5 tuần gần đây), tuy vậy độ rộng thị trường lại rất tích cực nhờ dòng tiền bắt đáy nhóm cổ phiếu Midcap đã giảm sâu như: Bất động sản dân cư, Viettel, Chứng khoán, … bên cạnh nhóm cổ phiếu phòng thủ như: Sản xuất điện, Bảo hiểm, …

MBS cho rằng, thanh khoản trong tuần tới tiếp tục duy trì ở mức thấp (22.000 – 25.00 tỷ đồng), việc chỉ số VN-Index lấy lại ngưỡng trung bình MA200, một mốc hỗ trợ kỹ thuật hay được quan sát sẽ tạo nền củng cố cho thị trường xây nền ở vùng hỗ trợ mạnh 1.600 điểm.

Do vậy, nhịp phục hồi của thị trường sẽ gặp thử thách ở vùng 1.700 điểm trong kịch bản cơ sở và 1.730 điểm trong kịch bản tích cực nhất. Theo đó, dòng tiền cũng sẽ tìm kiếm cơ hội ở nhóm Midcap thay vì nhóm Bluechips bất chấp có hoạt động chốt NAV quý 1.

Trong tuần này, các nhóm cổ phiếu đang có mức tăng từ 2 đến 3 tuần vừa qua, cũng là các nhóm cổ phiếu tạo đáy trước và có sự phân kỳ với chỉ số VN-Index có khả năng bị chốt lời trong bối cảnh dòng tiền đang ở mức thấp và tâm lý trading T+ (lướt sóng nhỏ) là chủ đạo khi yếu tố tác động bên ngoài vẫn bất định và rủi ro cao. Viettel, Bảo hiểm, Sản xuất điện, đã tăng 2 tuần liên tiếp, trong khi Bất động sản dân cư cũng đang có chuỗi tăng 3 tuần liền.

Mặc dù thị trường đã có sự phục hồi nhưng đây là giai đoạn nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, giải ngân hoặc trading với tỷ trọng thấp, không mua đuổi trong các phiên tăng, lựa chọn các cổ phiếu đang có sự phân kỳ hoặc tạo đáy sau cao hơn hoặc đang có nền tích lũy rõ ràng. Nhóm cổ phiếu Midcap khả năng vẫn là địa chỉ của dòng tiền như: Bất động sản dân cư, phân bón, sản xuất điện, bán lẻ, bảo hiểm, Ngân hàng,…

Chứng khoán Yuanta nhận định chỉ số có phiên tăng điểm với thanh khoản cải thiện cho thấy thị trường đang chuyển biến tích cực hơn. Tâm lý thị trường cũng ổn định hơn trong phiên cuối tuần mặc cho những diễn biến từ bên ngoài. Nhiều khả năng diễn biến rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên đầu tuần nhưng chỉ số VN-Index có thể hướng lên 2 mức kháng cự là 1700 điểm và 1740 điểm ở nhịp hồi phục hiện tại.

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp, tránh mua đuổi vùng giá cao và chỉ xem xét mua thăm dò ở nhịp điều chỉnh", Chứng khoán Yuanta nhấn mạnh.