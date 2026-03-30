Dòng tiền đổ vào nhóm Midcap, nên ưu tiên lướt sóng nhỏ?

Thu Minh

30/03/2026, 09:39

VN-Index có khả năng bị chốt lời trong bối cảnh dòng tiền đang ở mức thấp và tâm lý trading T+ (lướt sóng nhỏ) là chủ đạo khi yếu tố tác động bên ngoài vẫn bất định và rủi ro cao...

Ảnh minh họa.

Thị trường cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu đang trải qua đợt bán tháo đồng thời mạnh nhất kể từ năm 2022, khi cú sốc năng lượng từ cuộc chiến Iran khiến nhà đầu tư “không còn nơi trú ẩn”. Chỉ số MSCI All Country World – theo dõi cổ phiếu tại cả thị trường phát triển và mới nổi giảm khoảng 9% trong tháng 3, khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát và eo biển Hormuz quan trọng gần như bị phong tỏa, đẩy giá năng lượng tăng vọt.

Ngay cả vàng cũng giảm mạnh (-14%) khi nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời các tài sản từng sinh lợi tốt, cho thấy sự thiếu vắng nơi trú ẩn an toàn trên thị trường tài chính. 

Khối ngoại rút vốn kỷ lục khỏi thị trường mới nổi châu Á. Kể từ khi chiến sự tại Iran bùng nổ, nhà đầu tư nước ngoài đã bán khoảng 52 tỉ USD cổ phiếu châu Á. Theo dữ liệu Bloomberg tổng hợp từ năm 2009, khu vực này đang tiến gần mức rút vốn theo tháng lớn nhất từ trước đến nay.

Trong làn sóng bán tháo, các thị trường phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Đài Loan, Hàn Quốc và Ấn Độ dẫn đầu. Đà rút vốn này phản ánh tác động trực tiếp từ giá dầu cao lên các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng ròng, phần lớn nằm tại châu Á. Quy mô rút vốn trong tháng đã vượt mức tháo chạy hồi tháng 3/2020 khi đại dịch bùng phát, đồng thời cao hơn gấp đôi so với tháng 6/2022 sau khi chiến sự Ukraine nổ ra.

Thị trường trong nước phục hồi sau nhịp giảm -336 điểm (-17,5%) kể từ đỉnh, trong đó nhịp giảm kể từ thời điểm diễn ra xung đột Trung Đông, chỉ số VN-Index đã mất -11% giá trị, đây là mức thiệt hại lớn so với các thị trường ở khu vực Châu Á được đánh giá là nhóm dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz như: Hàn Quốc (-12,9%), Ấn độ (-9,4%), Đài Loan (-5,9%), Nhật Bản (-9,3%), …

Nhịp phục hồi của Vn-Index diễn ra trên nền thanh khoản thấp (26.000 tỷ đồng, mức thấp nhất 5 tuần gần đây), tuy vậy độ rộng thị trường lại rất tích cực nhờ dòng tiền bắt đáy nhóm cổ phiếu Midcap đã giảm sâu như: Bất động sản dân cư, Viettel, Chứng khoán, … bên cạnh nhóm cổ phiếu phòng thủ như: Sản xuất điện, Bảo hiểm, …

MBS cho rằng, thanh khoản trong tuần tới tiếp tục duy trì ở mức thấp (22.000 – 25.00 tỷ đồng), việc chỉ số VN-Index lấy lại ngưỡng trung bình MA200, một mốc hỗ trợ kỹ thuật hay được quan sát sẽ tạo nền củng cố cho thị trường xây nền ở vùng hỗ trợ mạnh 1.600 điểm.

Do vậy, nhịp phục hồi của thị trường sẽ gặp thử thách ở vùng 1.700 điểm trong kịch bản cơ sở và 1.730 điểm trong kịch bản tích cực nhất. Theo đó, dòng tiền cũng sẽ tìm kiếm cơ hội ở nhóm Midcap thay vì nhóm Bluechips bất chấp có hoạt động chốt NAV quý 1.

Trong tuần này, các nhóm cổ phiếu đang có mức tăng từ 2 đến 3 tuần vừa qua, cũng là các nhóm cổ phiếu tạo đáy trước và có sự phân kỳ với chỉ số VN-Index có khả năng bị chốt lời trong bối cảnh dòng tiền đang ở mức thấp và tâm lý trading T+ (lướt sóng nhỏ) là chủ đạo khi yếu tố tác động bên ngoài vẫn bất định và rủi ro cao. Viettel, Bảo hiểm, Sản xuất điện, đã tăng 2 tuần liên tiếp, trong khi Bất động sản dân cư cũng đang có chuỗi tăng 3 tuần liền.

Mặc dù thị trường đã có sự phục hồi nhưng đây là giai đoạn nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, giải ngân hoặc trading với tỷ trọng thấp, không mua đuổi trong các phiên tăng, lựa chọn các cổ phiếu đang có sự phân kỳ hoặc tạo đáy sau cao hơn hoặc đang có nền tích lũy rõ ràng. Nhóm cổ phiếu Midcap khả năng vẫn là địa chỉ của dòng tiền như: Bất động sản dân cư, phân bón, sản xuất điện, bán lẻ, bảo hiểm, Ngân hàng,…

Chứng khoán Yuanta nhận định chỉ số có phiên tăng điểm với thanh khoản cải thiện cho thấy thị trường đang chuyển biến tích cực hơn. Tâm lý thị trường cũng ổn định hơn trong phiên cuối tuần mặc cho những diễn biến từ bên ngoài. Nhiều khả năng diễn biến rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên đầu tuần nhưng chỉ số VN-Index có thể hướng lên 2 mức kháng cự là 1700 điểm và 1740 điểm ở nhịp hồi phục hiện tại.

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp, tránh mua đuổi vùng giá cao và chỉ xem xét mua thăm dò ở nhịp điều chỉnh", Chứng khoán Yuanta nhấn mạnh.

Tự doanh đẩy mạnh mua ròng tuần qua, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?

Blog chứng khoán: Tự tin nâng giá mua

Ba kịch bản cho thị trường chứng khoán trước tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tự doanh tuần qua mua ròng 1672.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1039.1 tỷ đồng. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Bất động sản.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán và hoán đổi khoảng 60 tấn vàng, trị giá hơn 8 tỷ USD, chỉ trong vòng hai tuần sau khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu...

Trong tuần này, diễn biến giá vàng có thể chịu sự chi phối của các số liệu kinh tế quan trọng đến từ Mỹ...

Thị trường có tuần phục hồi khá tích cực giữa bối cảnh xung đột vẫn rất căng thẳng và giá dầu neo cao trên mức 100 USD/thùng. Hai trong 5 phiên của tuần VN-Index có mức tăng trưởng thuộc nhóm mạnh nhất thế giới, làm nổi lên hi vọng yếu tố nội tại thời điểm tháng 4 có thể giúp thị trường “đề kháng” trước những tác động ngoại biên.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 30/3-3/4/2026.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm "Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động"

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Bài toán đầu tư hấp dẫn tại Hòa Lạc với căn hộ cao cấp chuẩn Nhật Legacy Hinoiri

Thanh Phú Centre Point: Đô thị giao thương mới tại Tây TP.HCM

Hải Phòng sẽ miễn phí hạ tầng đối với xăng dầu, khí hoá lỏng

Chiến tranh có thể khiến các ngân hàng trung ương bán vàng?

Dấu hiệu tích cực của giá vàng: Hồi phục dù giá dầu vẫn tăng

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy