Tự doanh đẩy mạnh mua ròng tuần qua, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?

Thu Minh

30/03/2026, 09:12

Tự doanh tuần qua mua ròng 1672.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1039.1 tỷ đồng. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Bất động sản.

Ảnh minh họa.

VN-Index kết thúc tuần 13/2026 tại 1.672,80 điểm, tăng 24,99 điểm (+1,52%), cho thấy nhịp hồi phục kỹ thuật sau ba tuần điều chỉnh liên tiếp đã lấy đi hơn 232,5 điểm (-12,3%), tuy nhiên mức tăng về điểm số chưa đi kèm với sự cải thiện về thanh khoản. 

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 20.647 tỷ đồng/phiên, giảm mạnh -33,79% so với tuần trước và thấp hơn -25,99% so với trung bình 5 tuần, phản ánh lực cầu vẫn chưa thực sự quay trở lại một cách chủ động.

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 26.050 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 22.723 tỷ đồng, giảm lần lượt -8,36% theo tuần và -26,42% so với trung bình 5 tuần.

Trong tuần 13/2026, lực nâng đỡ cho VN-Index đến từ Ngân hàng (VPB, TCB, ACB, SHB và NAB), Dịch vụ tài chính (VIX, HCM, VCK, EVF, VND) và Xây dựng & Vật liệu, trong khi áp lực giảm vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn ngành Bất động sản (VIC, VRE, VPI, KBC), Thực phẩm và Đồ uống (MCH, MSN), Ngân hàng (VCB, MBB, STB, BID).

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2981.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2851.3 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DCM, VCK, CTG, VIX, ACB, VCI, VNM, TCX, DGW, MSN.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FUEVFVND, STB, VCB, VIC, BID, HDB, MWG, DGC, NVL.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 968.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 1565.8 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, BID, VCB, MWG, VIC, FPT, DXG, VHM, VPI, HCM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: VCK, GEE, CTG, TCH, DCM, DGW, PVT, VCI, BVH.

Tự doanh mua ròng 1672.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1039.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm FUEVFVND, HPG, HAH, VIC, TPB, STB, MWG, VJC, OCB, VCG.

Top bán ròng là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm PNJ, GMD, FPT, REE, TCB, ACB, MBB, VPB, CTR, E1VFVN30.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 340.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 246.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có HCM, VIX, VPI, TCX, MWG, VPB, ACB, VCI, DXG, DCM. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có DGC, HDB, KBC, VCB, GEE, NVL, PVT, TCB, TCH, BID.

Trong tuần 13/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền theo ngành cho thấy xu hướng dòng tiền quay trở lại một số ngành như Bất động sản, Xây dựng, Bán lẻ, Điện; trong khi giảm về đáy 10 tuần ở Sản xuất Dầu khí, Công nghệ thông tin, Thực phẩm, Thiết bị Dầu khí, Vật liệu Xây dựng. Dòng tiền tiếp tục suy yếu ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Vận tải thủy.

Trong tuần 13/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền theo nhóm vốn hóa cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật. Cụ thể, tỷ trọng vào VN30 giảm mạnh xuống 49,0% (từ 52,8% tuần 12), trong khi VNMID tăng lên 40,6% và VNSML nhích lên 5,8%, cho thấy dòng tiền lan tỏa rõ hơn sang midcap.

Xét về quy mô giao dịch, giá trị giao dịch bình quân phiên tiếp tục giảm ở nhóm VN30 (-15,3%, tương ứng -1.828,2 tỷ đồng), trong khi VNMID đảo chiều tăng nhẹ (+1,7%, +136,5 tỷ đồng) và VNSML tăng mạnh hơn (+11,1%, +102,5 tỷ đồng). Diễn biến này đồng thuận với mức tăng của các chỉ số (VN30 +1,31%, VNMID +3,73%, VNSML +2,00%), cho thấy dòng tiền có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi yếu đi ở nhóm bluechips.

Tổng thể, tuần 13/2026 ghi nhận sự cải thiện về độ lan tỏa của dòng tiền, với vai trò dẫn dắt dần chuyển từ nhóm vốn hóa lớn sang midcap và smallcap, phản ánh khẩu vị rủi ro có phần gia tăng trên nền thanh khoản chung vẫn ở mức thấp.

Xu thế dòng tiền: Tăng trong nghi ngờ, hay "bull-trap" lặp lại?

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán và hoán đổi khoảng 60 tấn vàng, trị giá hơn 8 tỷ USD, chỉ trong vòng hai tuần sau khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu...

Trong tuần này, diễn biến giá vàng có thể chịu sự chi phối của các số liệu kinh tế quan trọng đến từ Mỹ...

Thị trường có tuần phục hồi khá tích cực giữa bối cảnh xung đột vẫn rất căng thẳng và giá dầu neo cao trên mức 100 USD/thùng. Hai trong 5 phiên của tuần VN-Index có mức tăng trưởng thuộc nhóm mạnh nhất thế giới, làm nổi lên hi vọng yếu tố nội tại thời điểm tháng 4 có thể giúp thị trường "đề kháng" trước những tác động ngoại biên.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 30/3-3/4/2026.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

