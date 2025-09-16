Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Báo chí đồng hành cùng người khuyết tật trong thực hiện quyền tham chính

Thu Hằng

16/09/2025, 15:58

Đối với cộng đồng người khuyết tật, báo chí không đơn thuần phản ánh thông tin, mà còn là người bạn đồng hành, kết nối, truyền cảm hứng tiếp thêm sức mạnh để họ tự tin khi thực hiện quyền bầu cử và tự ứng cử vào các cơ quan của Nhà nước...

Tập huấn báo chí “Kỹ năng đưa tin về quyền tham chính của người khuyết tật”.
Tập huấn báo chí “Kỹ năng đưa tin về quyền tham chính của người khuyết tật”.

Trong 2 ngày 16 – 17/9/2025, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP – Việt Nam) và Trung tâm Nghiên cứu và Hành động vì sự phát triển hòa nhập tổ chức Tập huấn báo chí “Kỹ năng đưa tin về quyền tham chính của người khuyết tật”.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Người khuyết tật năm 2010, cùng văn bản khác của Đảng và Nhà nước đều ghi nhận các quyền của người khuyết tật, khẳng định họ bình đẳng với những người bình thường.

Đồng thời, có nhiều chính sách để hỗ trợ người khuyết tật bình đẳng tham gia các hoạt động về chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt là quyền tham chính - quyền được tham gia bầu cử, ứng cử, tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội và đóng góp tiếng nói của mình vào quá trình hoạch định chính sách.

Việt Nam cũng là một quốc gia tham gia sớm và chủ động vào các công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật.

Hệ thống pháp luật về quyền của người khuyết tật tương đối đầy đủ, song theo ông Hùng, để người khuyết tật có quyền bình đẳng khi tham gia vào chính trị, các cơ quan quản lý, đại diện dân cử từ Trung ương đến địa phương thì vẫn còn có khoảng cách.

“Rất hiếm những cơ hội mà người khuyết tật được tham gia vào hệ thống chính quyền. Đây là một rào cản cần tập trung giải quyết, hướng tới người khuyết tật Việt Nam có quyền bình đẳng khi tham gia chính trị”, ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Để nâng cao nhận thức của xã hội và thực hiện tốt quyền của người khuyết tật, vai trò của báo chí truyền thông rất quan trọng. Thông qua các sản phẩm báo chí, các phương tiện truyền thông, có thể thúc đẩy nhận thức sâu sắc của xã hội về quyền của người khuyết tật, cũng như tạo ra những hành động thực tế để thúc đẩy vai trò của họ.

Hơn hết, người khuyết tật không chỉ cần được lắng nghe, mà họ có quyền tham gia quyết định những vấn đề của chính mình và của cộng đồng. Với sự tâm huyết, trách nhiệm và đồng hành của báo chí về quyền tham chính của người khuyết tật sẽ không còn là một khái niệm xa vời trên văn bản pháp luật, mà sẽ trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

Báo chí phản ánh tiếng nói, quyền lợi được tham chính, được hòa nhập với đời sống xã hội một cách bình đẳng, thông qua những sản phẩm báo chí cụ thể, mở ra cơ hội để người khuyết tật được thực hiện trọn vẹn quyền tham chính của mình.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ tại chương trình.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ tại chương trình.

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2020, cả nước có 6,2 triệu người khuyết tật, trong đó khoảng 2 triệu người trong độ tuổi lao động, nhưng chỉ hơn 30% có việc làm ổn định. Một nghiên cứu cũng cho thấy chỉ khoảng 30% người khuyết tật ở Việt Nam tham gia bầu cử.

Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng nhấn mạnh báo chí đóng vai trò tuyên truyền giải thích rõ ràng, gần gũi, giúp người khuyết tật hiểu đúng, đầy đủ về quyền và nghĩa vụ công dân; tạo động lực và truyền cảm hứng để họ vượt qua rào cản tâm lý; phản biện và đấu tranh chống định kiến xã hội; liên kết các tổ chức và mở rộng diễn đàn.

“Đối với cộng đồng người khuyết tật, báo chí không đơn thuần phản ánh thông tin, mà còn là người bạn đồng hành, kết nối, truyền cảm hứng tiếp thêm sức mạnh để họ tự tin khi thực hiện quyền bầu cử, cũng như tự ứng cử”, ông Đặng Khắc Lợi nói.

Bà Madeleine Blocki, Bí thư Thứ hai, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội cho biết với tư cách là Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam, Australia cam kết đồng hành cùng các đối tác Việt Nam để xóa bỏ rào cản, cộng hưởng tiếng nói và tạo cơ hội, bảo đảm rằng không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là phụ nữ và người khuyết tật.

Theo bà, người khuyết tật cần được lắng nghe, tham gia tích cực và đóng góp một cách ý nghĩa trong mọi giai đoạn xây dựng chính sách và chương trình trên tất cả các lĩnh vực.

"Khi người khuyết tật tham gia vào đối thoại, họ góp phần định hình các chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Chúng tôi tin rằng sự tham gia thực chất của người khuyết tật là nền tảng của một xã hội hòa nhập”, bà Madeleine Blocki nói.

Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 3.300 giáo viên và 7.400 viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

15:26, 26/02/2025

Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 3.300 giáo viên và 7.400 viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Trang bị kỹ năng giúp người khuyết tật đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng

15:31, 21/11/2024

Trang bị kỹ năng giúp người khuyết tật đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng

Tuyển dụng hơn 1.000 việc làm cho lao động, người khuyết tật

13:17, 15/04/2022

Tuyển dụng hơn 1.000 việc làm cho lao động, người khuyết tật

Từ khóa:

báo chí bình đẳng dân sinh người khuyết tật quyền bầu cử quyền tham chính Vneconomy

Đọc thêm

Bộ Y tế cảnh báo thuốc Lexomil ® 6mg có dấu hiệu giả mạo

Bộ Y tế cảnh báo thuốc Lexomil ® 6mg có dấu hiệu giả mạo

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khẳng định chưa có thuốc nào có tên Lexomil ® 6mg được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam…

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức diễn ra sáng 16/9. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 281/NQ-CP, khởi động Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Mục tiêu của chương trình không chỉ là nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở rộng tiếp cận công bằng cho tất cả mọi người, từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học.

Đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh

Đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh

Chính phủ vừa có Nghị quyết số 281/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo...

Hà Nội khảo sát tình hình lao động, tiền lương tại 700 doanh nghiệp

Hà Nội khảo sát tình hình lao động, tiền lương tại 700 doanh nghiệp

TP. Hà Nội sẽ tổ chức điều tra tình hình sản xuất kinh doanh, lao động – tiền lương trong doanh nghiệp và đời sống người lao động trên địa bàn thành phố trong năm 2025...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hưng Yên tăng cường phòng ngừa rủi ro trong giao dịch bất động sản

Bất động sản

2

Doanh nghiệp Nga tìm cách trao đổi hàng hóa hiện vật để lách trừng phạt

Thế giới

3

FPT ký kết hợp tác AI mở ra cơ hội lên đến 30 triệu USD với tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á

Kinh tế số

4

Cam sạch Cẩm Thạch và hành trình làm giàu từ đổi mới cách nghĩ, phát triển nông nghiệp hữu cơ

Kinh tế xanh

5

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: