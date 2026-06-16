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Bảo chứng đầu tư từ quy hoạch cứng hạ tầng giao thông quốc gia

Khánh Huyền

16/06/2026, 18:00

Trong bối cảnh thị trường bất động sản hướng đến các giá trị an toàn và bền vững, những dự án sở hữu vị trí được bảo chứng bởi quyết định phê duyệt quy hoạch hạ tầng cấp cao nhất luôn giữ vị thế áp đảo. Dự án Destino Centro (tháp Eleva) của Seaholdings tại Mỹ Yên đang ở đúng vị trí đó.

Một trong những rủi ro lớn nhất của đầu tư bất động sản tại Việt Nam trong giai đoạn trước là tình trạng "quy hoạch treo" – nơi thông tin hạ tầng được đồn thổi hoặc xuất hiện dưới dạng đề xuất, nghiên cứu, mà không có quyết định pháp lý cụ thể. Hậu quả: Nhiều nhà đầu tư mua tài sản dựa trên "kỳ vọng hạ tầng" nhưng cuối cùng hạ tầng không bao giờ đến – và tài sản mắc kẹt trong nhiều năm.

GIÁ TRỊ VỮNG CHẮC TỪ QUY HOẠCH HẠ TẦNG MINH BẠCH VÀ CHÍNH THỨC

Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021–2030, trong đó quy hoạch tuyến Metro Hưng Nhơn – Tân An và các hạ tầng kết nối, là văn bản pháp lý ở cấp cao nhất – không phải nghiên cứu, không phải đề xuất, không phải định hướng chưa được duyệt. Đây là quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ, có tính bắt buộc thực thi và được đưa vào Quy hoạch tỉnh tích hợp theo Luật Quy hoạch 2017.

VnEconomy

Tính pháp lý này là điểm khác biệt căn bản giữa "hạ tầng giấy" và "hạ tầng được cam kết" – và đó là lý do tại sao bất động sản tại khu vực Mỹ Yên – Bến Lức đang nhận được sự quan tâm nghiêm túc từ giới đầu tư, chứ không phải chỉ từ những người theo đuổi tin đồn.

BA LỚP BẢO CHỨNG ĐẦU TƯ TẠI ELEVA – DESTINO CENTRO

Khi đánh giá một bất động sản từ góc độ đầu tư, giới chuyên gia thường xem xét "số lớp bảo chứng" – tức là có bao nhiêu yếu tố độc lập cùng hỗ trợ cho tiềm năng tăng giá của tài sản. Càng nhiều lớp bảo chứng độc lập, rủi ro của quyết định đầu tư càng thấp.

Tháp Eleva (Destino Centro) tại Mỹ Yên hiện có ít nhất ba lớp bảo chứng độc lập nhau:

Lớp 1 – Hạ tầng metro: Tuyến Metro Hưng Nhơn – Tân An với ga tại Mỹ Yên, được quy hoạch theo Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023. Đây là bảo chứng cứng nhất mà một vị trí bất động sản có thể có – quyết định Chính phủ cấp Thủ tướng.

Lớp 2 – Hạ tầng đường bộ: QL1A đoạn TP.HCM – Mỹ Yên đang được mở rộng và nâng cấp, kết hợp với đường Vành đai 3 (đang thi công) giải phóng toàn bộ năng lực giao thông khu Tây. Đây là bảo chứng thứ hai, độc lập với metro, và đang triển khai trực tiếp.

Lớp 3 – Định hướng phát triển vùng: Long An được phê duyệt quy hoạch với định hướng trở thành trung tâm kinh tế năng động của khu vực phía Nam; định hướng phát triển Tây Ninh là đòn bẩy bổ trợ dài hạn. Đây là bảo chứng chính sách, tạo ra dòng vốn đầu tư và di cư dài hạn vào khu vực.

ELEVA – TÀI SẢN THỰC, GIÁ TRỊ THỰC, CƠ HỘI THỰC

Trên nền tảng ba lớp bảo chứng vừa phân tích, tháp Eleva (Destino Centro) của Seaholdings không phải một bất động sản đầu cơ – đây là tài sản có nền tảng giá trị thực. Không phụ thuộc vào tâm lý đám đông hay sóng ngắn, tài sản này được đỡ bởi quy hoạch Nhà nước, nền tảng kinh tế công nghiệp vùng, và chất lượng dự án từ chủ đầu tư có uy tín.

Ảnh phối cảnh dự án.
Ảnh phối cảnh dự án.

Với mức giá từ 36,8 triệu đồng/m2, người mua hôm nay đang tiếp cận tài sản ở mức giá chưa phản ánh đầy đủ cả ba lớp bảo chứng. Khi các lớp bảo chứng đó dần hiện thực hóa qua tiến độ triển khai hạ tầng, mặt bằng giá mới sẽ được thiết lập – và khoảng cách giữa giá hôm nay và giá tương lai chính là phần thưởng cho những ai hành động đúng thời điểm.

Ảnh phối cảnh dự án.
Ảnh phối cảnh dự án.

Từ khóa:

tháp Eleva

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