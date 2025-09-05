Thứ Sáu, 05/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Báo động 29 bộ ngành và 12 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung

Phương Linh

05/09/2025, 20:58

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8/2025 là 409.174,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 338.498,8 tỷ đồng trong tháng 7. Dù vậy, vẫn còn 29 bộ ngành và 12 địa phương ghi nhận tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước...

29 bộ ngành và 12 địa phương giải ngân thấp hơn mức bình quân chung
29 bộ ngành và 12 địa phương giải ngân thấp hơn mức bình quân chung

Theo báo cáo cập nhật từ Bộ Tài chính, ước tính đến hết tháng 8 năm 2025, tổng vốn giải ngân ước đạt 409.174,5 tỷ đồng, tương đương 39,9% kế hoạch năm và 46,3% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu so với cùng kỳ năm 2024, tốc độ giải ngân thấp hơn, chỉ đạt 36,9% kế hoạch năm và 40,4% do Thủ tướng Chính phủ giao.

Xét về cơ cấu nguồn vốn, vốn ngân sách địa phương đạt tỷ lệ giải ngân 58,3% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn cùng kỳ năm trước là 40%. Trong khi đó, vốn ngân sách trung ương chỉ đạt 32,2%, thấp hơn nhiều so với mức 41% vào cùng kỳ 2024.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, tổng vốn giải ngân ước tính đạt 12.827,4 tỷ đồng, tương ứng 52,4% kế hoạch được giao.

So sánh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2024 và 2025. Nguồn: VnEconomy cập nhật từ Bộ Tài chính  
So sánh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2024 và 2025. Nguồn: VnEconomy cập nhật từ Bộ Tài chính  
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 bao gồm vốn theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, vốn cân đối ngân sách địa phương tăng, kế hoạch các năm trước chuyển sang là 1.090.850,4  tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Tài chính

Trong bối cảnh chuyển giao mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp, cả nước đã nỗ lực tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Ước tính trong tháng 8, số vốn giải ngân cả nước tăng 135.290,3 tỷ đồng so với số giải ngân đến hết tháng 7. Tỷ lệ giải ngân chung của cả nước đến hết tháng 8 đạt 46,3%, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2024; đặc biệt là vốn ngân sách địa phương với tỷ lệ giải ngân đạt 58,3%, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Bộ Tài chính nêu tính đến hết tháng 8 năm 2025, có 9 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước trở lên, bao gồm: Ngân hàng Phát triển; Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng; Đài Tiếng nói Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Hà Tĩnh; Thanh Hóa; Ninh Bình; Thái Nguyên; Lào Cai...

Tuy vậy, vẫn có tới 29 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, bao gồm: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Bộ Ngoại giao; Bộ Y tế; Văn phòng Chính phủ; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Công Thương; Hội Nông dân Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tư pháp; Lai Châu; Sơn La; Quảng Trị; Lâm Đồng...

Một số bộ ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao. Nguồn: Bộ Tài chính
Một số bộ ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao. Nguồn: Bộ Tài chính

Báo cáo nêu rõ năm nhóm khó khăn chính ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Thứ nhất, gặp vướng mắc liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Theo đó, một số quy định giữa các luật, nghị định và thông tư còn mâu thuẫn và chưa đảm bảo tính thống nhất. Cùng với đó, nhiều đơn vị cấp xã không có đủ lãnh đạo, cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực phụ trách.

Ngoài ra, sự thay đổi trong trách nhiệm, quyền hạn, quy trình quản lý dự án tại địa phương sau sắp xếp, sáp nhập cũng là nguyên nhân kéo dài thời gian thẩm định.

Thứ hai, tình trạng phân bổ vốn chưa hiệu quả ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Một số địa phương đang tập trung cho công tác kiện toàn và vận hành mô hình chính quyền mới nên chưa sát sao trong công tác phân bổ vốn.

Thứ ba, cơ chế chính sách liên quan đến tính giá đất, xử lý chồng lấn quy hoạch; thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc.

Thứ tư, công tác tổ chức thực hiện cũng gặp nhiều hạn chế liên quan đến (i) bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm dòn chưa xác định được giá đất đền bù; (ii) nguồn cung nguyên vật liệu còn hạn chế; (iii) sự chậm trễ trong quá trình phê duyệt quy hoạch do thủ tục chồng chéo; (iv) giải ngân đối với các dự án ODA gặp khó khăn do chưa hoàn thành quy trình thủ tục đầu tư hoặc đang thực hiện các thủ tục cho công tác đấu thầu và xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; (v) điều kiện thời tiết bất lợi khiến tiến độ thi công công trình hạ tầng không đảm bảo.

Thứ năm, gặp khó khăn trong việc thu ngân sách địa phương từ sử dụng đất, dẫn đến chưa có nguồn vốn để phân bổ và giải ngân.

Bộ Tài chính chỉ ra 5 nhóm nguyên nhân khiến tốc độ giải ngân chậm trễ, gồm: (i) thiếu thống nhất giữa các luật, nghị định và thông tư sau khi sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp ; (ii) tình trạng phân bổ vốn chưa hiệu quả; (iii) cơ chế chính sách; (iv) công tác tổ chức thực hiện; (v) khó khăn thu tiền sử dụng đất để phân bổ và giải ngân.

Thanh Hoá: Nhiều đơn vị “cán đích” giải ngân vốn đầu tư công

07:26, 05/09/2025

Thanh Hoá: Nhiều đơn vị “cán đích” giải ngân vốn đầu tư công

Chuyên gia kiến nghị bốn giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công

06:00, 09/08/2025

Chuyên gia kiến nghị bốn giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công trong nửa đầu năm 2025 tăng 42,3% so cùng kỳ 2024

20:08, 01/07/2025

Giải ngân vốn đầu tư công trong nửa đầu năm 2025 tăng 42,3% so cùng kỳ 2024

Từ khóa:

Bộ Tài Chính chương trình mục tiêu quốc gia Giải ngân vốn đầu tư công khó khăn giải ngân ngân sách địa phương tài chính tỷ lệ giải ngân Vneconomy vốn đầu tư công

Đọc thêm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025

Chiều 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Trung ương phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025...

Số vụ lừa đảo giảm hơn 59% sau khi ngân hàng xác thực sinh trắc học

Số vụ lừa đảo giảm hơn 59% sau khi ngân hàng xác thực sinh trắc học

Ngân hàng Nhà nước cho biết đến 15/8, số vụ lừa đảo giảm hơn 59% và số tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52% so với trước thời điểm áp dụng nhận diện sinh trắc học cá nhân và tổ chức khi giao dịch ngân hàng điện tử…

TP.HCM khẩn trương khởi động Trung tâm tài chính quốc tế

TP.HCM khẩn trương khởi động Trung tâm tài chính quốc tế

Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn tất thủ tục, quy hoạch và báo cáo để kịp khởi động Trung tâm tài chính quốc tế từ tháng 9/2025…

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 17% cho cá nhân kinh doanh vượt ngưỡng 200 triệu đồng/năm

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 17% cho cá nhân kinh doanh vượt ngưỡng 200 triệu đồng/năm

Từ năm 2026, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Với những trường hợp vượt ngưỡng, phương pháp tính thuế chuyển sang tính thuế suất 17% trên thu nhập ròng. Quy định trên nhằm kích thích người có thu nhập cao tiếp tục cống hiến...

Giá bán vàng miếng SJC tăng gần 4 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần

Giá bán vàng miếng SJC tăng gần 4 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trong 3 phiên cuối tuần (3 - 5/9), giá bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng 3,8 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn cũng được điều chỉnh bám sát giá vàng miếng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Blog chứng khoán: “Quá tam ba bận”, kịch cũ lặp lại?

Chứng khoán

2

Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chấn chỉnh tình trạng cán bộ né tránh, sợ sai không dám làm

Tiêu điểm

3

Hà Nội sẽ di dời các bãi trông giữ xe tại các gầm cầu

Đầu tư

4

TP.HCM khẩn trương khởi động Trung tâm tài chính quốc tế

Đầu tư

5

Bắc Ninh mới: Siêu tỉnh công nghiệp và cơ hội "vàng" cho bất động sản

Bất động sản

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: