Bảo hành iPhone tại Việt Nam: Không còn "1 đổi 1", chỉ thay thế linh kiện

Mặc dù Apple chưa thông báo chính thức sẽ thay đổi chính sách bảo hành, nhưng “thông báo ngầm” nói trên đã chuyển đến các trung tâm bảo hành và trung tâm bảo hành thông báo tới các đại lý.

Đại diện của FPT Shop khẳng định: Nếu có bất kỳ trục trặc, hư hỏng, người dùng mua hàng Apple chính hãng VN/A tại đại lý uỷ quyền như hệ thống FPT Shop thì luôn được đảm bảo quyền lợi, áp dụng chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn của Apple.

Đại diện của một chuỗi bán lẻ cho biết: Chính sách bảo hành mới đã được áp dụng tại thị trường Việt Nam và sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể. Các thiết bị của Apple sẽ được bảo hành thay thế linh kiện khi hư hỏng thay vì đổi máy mới như trước đây. Như vậy, chủ yếu là iPhone 12 và các máy còn thời hạn bảo hành sẽ nằm trong diện này.

“Chính sách này gần như 90% là sửa chữa, trừ khi thay thế nhiều linh kiện chi phí cao hoặc linh kiện đó đang hết hàng thì mới được thay thế”, vị này nói.

Như trước đây, các sản phẩm Apple chính hãng tại các hệ thống bán lẻ, phân phối ủy quyền của Apple sẽ được đổi mới trong thời gian 30 ngày tại cửa hàng. Sau đó là thời gian bảo hành chính thức tại hãng. Việc đổi máy hay thay thế linh kiện khi đó phụ thuộc vào các AASP.

Mặc dù được Apple công bố chính sách được bảo hành 1 đổi 1 với các lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất, trong thời gian 12 tháng kể từ ngày kích hoạt máy. Tuy nhiên, theo chị Huỳnh Thị Minh Văn, một tín đồ nhà Táo thì các “thượng đế” muốn được 1 đổi 1 không phải chuyện dễ dàng. Khi bên dưới Apple còn tung ra hàng loạt lưu ý nhỏ kèm theo. Nếu máy nào dính những lỗi này thì không được bảo hành máy mới. Chỉ được sửa chữa thay mới linh kiện chính hãng những chi tiết nào bị hư mà thôi.

Cụ thể, các lỗi sẽ không được Apple bảo hành 1 đổi 1, mà chỉ được thay linh kiện chính hãng gồm: pin, loa trong/ngoài, bộ rung, nút home, nút volume, camera trước lẫn sau, và các lỗi liên quan đến màn hình cảm ứng.

Một tín đồ iPhone khác, chị Nguyễn Thị Bích Thủy chia sẻ: Apple rất rạch ròi trong việc bảo hành các dòng sản phẩm của mình. Nếu người tiêu dùng dính vào những lỗi sau đây, Apple hoàn toàn có quyền từ chối bảo hành. Bao gồm: Bị khoá bởi tài khoản Apple ID; Số serial trên máy bị xoá bỏ hay thay đổi; Hao mòn trong quá trình sử dụng, hoặc do sự lão hoá của các sản phẩm theo thời gian; Sản phẩm bị thay đổi các chức năng, tính năng mà chưa có sự cho phép từ Apple; Thiệt hại do dùng chung cùng sản phẩm khác; Thiệt hại do can thiệp từ người khác mà không phải đại diện đến từ Apple…

Theo chính sách mới nhất, các Trung tâm bảo hành Uỷ quyền của Apple Apple Authorized Service Provider – AASP) tại Việt Nam sẽ chỉ bảo hành cho những thiết bị thuộc diện hàng chính hãng, tức mã VN/A. Còn đối với những sản phẩm xách tay thì phải có hoá đơn mua hàng của Apple Store mới được hỗ trợ.

Ngoài FPT Services chủ yếu hỗ trợ cho những máy mua trong hệ thống bán lẻ cùng hệ sinh thái, người dùng còn có thể đến các Trung tâm khác để được hỗ trợ như Vietcomindo, ANTZ, eDiGi, Thakral One, iService, KTC Service, Thuận Mỹ,…