Cổ đông chiến lược của bảo hiểm DBV chi 1,65 tỷ USD thâu tóm Fortegra

Bảo hiểm DB (DB Insurance) – doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn thứ hai Hàn Quốc và hiện đang sở hữu 75% cổ phần tại Tập đoàn Bảo hiểm DBV vừa thông báo sẽ chi 1,65 tỷ USD (khoảng 2,3 nghìn tỷ won) để mua lại toàn bộ cổ phần của The Fortegra Group, Inc., công ty bảo hiểm chuyên biệt có trụ sở tại Mỹ.

Đây được xem là thương vụ thâm nhập thị trường Mỹ lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2026, sau khi đáp ứng các thủ tục chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý.

Thương vụ giúp DB Insurance có thêm nền tảng vững chắc để tăng trưởng tại thị trường bảo hiểm tài sản và thiệt hại (P&C) lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, DB Insurance sẽ mở rộng sang các lĩnh vực bảo hiểm bảo lãnh và bảo hành, đồng thời gia tăng sự ổn định lợi nhuận thông qua đa dạng hóa địa lý và sản phẩm.

Fortegra, thành lập năm 1978, là một công ty bảo hiểm đa quốc gia, hoạt động tại Mỹ và 8 quốc gia châu Âu. Năm 2024, công ty đạt tổng phí bảo hiểm gốc 3,07 tỷ USD và lợi nhuận ròng 140 triệu USD, được xếp hạng tài chính A- bởi A.M. Best.

Ông Park Ki Hyun, Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu DB Insurance, khẳng định: “Thương vụ này đánh dấu lần đầu tiên một công ty bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc mua lại doanh nghiệp Mỹ, mở ra bước ngoặt trên hành trình toàn cầu hóa của DB Insurance".

Bên cạnh bước tiến tại Mỹ, DB Insurance cũng đã có sự hiện diện đáng kể tại Việt Nam với vai trò cổ đông chiến lược của 3 doanh nghiệp bảo hiểm lớn: Tập đoàn Bảo hiểm DBV, BSH và PTI.

Với lợi thế vượt trội về kinh nghiệm quốc tế, tiềm lực tài chính và công nghệ, DB Insurance sẽ tiếp tục là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cả về quy mô lẫn chất lượng dịch vụ.

Thương vụ Fortegra không chỉ giúp DB Insurance mở rộng địa bàn hoạt động toàn cầu mà còn khẳng định chiến lược xây dựng một “DB Insurance thứ hai” tại các thị trường quốc tế. Đồng thời, sự tham gia sâu hơn của DB tại Việt Nam cũng hứa hẹn mang đến những đổi mới trong quản trị, sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, tạo sức bật cho ngành bảo hiểm trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng khốc liệt.