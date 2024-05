Bảo hiểm nhân thọ: Cân bằng "tam giác lợi ích"

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký VCCI.

"bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng có vai trò quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội và là nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.

Ngành bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng thường được ví như chiếc lan can. Nghĩa là, dù cầu thang không có lan can thì chúng ta vẫn bước lên cao nhưng nếu có lan can thì rõ ràng sẽ an toàn và an tâm hơn".