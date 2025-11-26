Thứ Tư, 26/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Nam A Bank “hiến kế” 3 mũi nhọn tài chính xanh thu hút vốn ngoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Vinh Nguyễn

26/11/2025, 17:00

Với vai trò tiên phong trong việc "xanh hóa" dòng vốn và thu hút nguồn lực quốc tế, Nam A Bank đã và đang trở thành một trong những mắt xích quan trọng, đồng hành cùng TP.HCM trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, một mục tiêu gắn liền với phát triển bền vững…

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo chương trình.
Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo chương trình.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 diễn ra từ ngày 25-27/11 tại TP.HCM với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, Nam A Bank đã tham gia với vai trò là một trong những doanh nghiệp đồng hành tích cực, đưa ra nhiều đề xuất chiến lược về tài chính xanh nhằm khơi thông dòng vốn quốc tế.

Diễn đàn do Ủy ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo, giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành phố, tổ chức cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các Bộ, ngành Trung ương.

Nằm trong khuôn khổ sự kiện, chương trình CEO500 - TEA CONNECT với chủ đề “TP.HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số” đã có phiên thảo luận khá sôi nổi.

Đại diện Nam A Bank, ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc, đã có những đề xuất ấn tượng về các sản phẩm tài chính xanh nhằm thu hút vốn ngoại cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM. Đây được xem như một trong những yếu tố then chốt để hiện thực hóa tầm nhìn đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính của khu vực.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi xanh, đề xuất của đại diện Nam A Bank đã thu hút sự chú ý lớn khi phác thảo ba trụ cột sản phẩm tài chính chủ lực để khơi thông dòng vốn ngoại: Tài trợ chuỗi cung ứng xanh, Giao dịch tín chỉ Carbon và Giao dịch hàng hóa môi trường.

Ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc Nam A Bank phát biểu tại chương trình.
Ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc Nam A Bank phát biểu tại chương trình.

ĐỘT PHÁ VỚI TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG XANH (G-SCF)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Tài trợ Chuỗi Cung ứng Xanh (G-SCF), ông Võ Hoàng Hải cho rằng đây là giải pháp cung cấp vốn lưu động gắn liền với các tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), mang lại ưu đãi về lãi suất và hạn mức cho các nhà cung cấp đạt chuẩn bền vững.

Lý giải về sức hút của mô hình này đối với dòng vốn nước ngoài, lãnh đạo Nam A Bank cho rằng G-SCF có độ tương thích cao với các tiêu chuẩn ESG toàn cầu của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các định chế tài chính phát triển (DFIs) và ngân hàng quốc tế.

Cấu trúc này giúp giảm thiểu rủi ro dựa trên các doanh nghiệp đầu chuỗi và có khả năng mở rộng lớn trong các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Đáng chú ý, ông Võ Hoàng Hải còn đề xuất việc ứng dụng công nghệ Blockchain, IoT và AI vào truy xuất nguồn gốc và chấm điểm ESG, đồng thời kêu gọi thí điểm cơ chế "sandbox" cho nền tảng SCF xanh tại Việt Nam để bắt kịp các chuẩn mực quốc tế như mô hình của MAS-BNP Paribas, chương trình GSCF của IFC hay mô hình Factoring bền vững của EU.

“MỎ VÀNG” TỶ ĐÔ TỪ THỊ TRƯỜNG TÍN CHỈ CARBON

Trụ cột thứ hai được đề cập là Giao dịch Tín chỉ Carbon. Ông Võ Hoàng Hải nhận định đây là thị trường có quy mô tài sản hàng tỷ USD với nhu cầu rất lớn từ các tập đoàn đa quốc gia và các quỹ khí hậu.

"Việc phát triển sàn giao dịch carbon quốc gia cho tín chỉ chất lượng cao không chỉ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp FDI mà còn mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác như Singapore theo Điều 6 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, cho phép các quốc gia hợp tác tự nguyện, chuyển nhượng tín chỉ carbon để đạt mục tiêu giảm phát thải nhà kính," ông Hải đặc biệt lưu ý.

Để hiện thực hóa điều này, Phó Tổng giám đốc Nam A Bank đề xuất ứng dụng công nghệ vệ tinh và IoT cho hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV), nhằm điều hướng dòng vốn vào năng lượng tái tạo và nông nghiệp tái sinh, định vị Việt Nam trở thành trung tâm carbon của khu vực.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025.
Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025.

TIÊN PHONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA MÔI TRƯỜNG

Mũi nhọn thứ ba là Giao dịch Hàng hóa Môi trường, bao gồm các sản phẩm như kim loại xanh, chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC & PPA) và nông sản bền vững.

Tận dụng thế mạnh của Việt Nam về nông nghiệp và năng lượng tái tạo, đại diện Nam A Bank đề xuất thí điểm các sàn giao dịch cho cà phê xanh, gạo phát thải thấp (low-carbon) và kim loại xanh. Đây là những lĩnh vực đang có nhu cầu lớn từ các doanh nghiệp thuộc nhóm RE100 và các quỹ đầu tư tác động toàn cầu.

Để đón đầu xu hướng, Việt Nam cần nhanh chóng áp dụng chuẩn mực quốc tế, từ kim loại carbon thấp của LME, Tín chỉ REC trên nền tảng blockchain của SP Group, đến mô hình truy xuất nguồn gốc như GrowForMe.

Ông Võ Hoàng Hải khẳng định các đề xuất này không chỉ dừng lại ở mức độ sản phẩm mà còn mang ý nghĩa chiến lược tổng thể. Việc triển khai thành công 3 trụ cột trên sẽ giúp huy động vốn xuyên biên giới hiệu quả, đồng thời hỗ trợ phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Tp.HCM theo định hướng trở thành trung tâm tài chính xanh.

Đây là bước đi cần thiết để nâng cao uy tín của Việt Nam trên thị trường ESG quốc tế, xây dựng một hệ sinh thái số hóa minh bạch và hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ.

Với vai trò tiên phong trong việc "xanh hóa" dòng vốn và thu hút nguồn lực quốc tế, Nam A Bank đã và đang trở thành một trong những mắt xích quan trọng, đồng hành cùng TP.HCM trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, một mục tiêu gắn liền với phát triển bền vững.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Nam A Bank đồng hành chương trình với nhiều hoạt động thiết thực qua đó góp phần cùng TP.HCM hướng đến phát triển bền vững. Các hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ của diễn đàn năm nay mà Ngân hàng đồng hành thu hút sự quan tâm như: Chương trình đối thoại: “CEO 500 - TEA CONNECT”; Phiên thảo luận song song với chủ đề “Logistics và cảng biển thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép” và Tham gia triển lãm tại Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 3 - GRECO 2025…

Từ khóa:

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 Nam A Bank

Đọc thêm

VietinBank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuế khoán sang kê khai

VietinBank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuế khoán sang kê khai

Hưởng ứng Chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai do ngành Thuế triển khai trên toàn quốc, VietinBank đã phối hợp với Thuế tại nhiều địa phương triển khai chuỗi hoạt động ký kết cùng hàng loạt các chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị về việc trích lại tiền thuế nhập khẩu để phòng vệ thương mại

Đại biểu Quốc hội kiến nghị về việc trích lại tiền thuế nhập khẩu để phòng vệ thương mại

Theo đại biểu Quốc hội, dự thảo quy định "trích lại một phần tiền thuế nhập khẩu để phục vụ công tác phòng vệ thương mại" là bước tiến phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện nay.

Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi): Tăng tính chủ động trong hình huống thiên tai, lũ lụt

Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi): Tăng tính chủ động trong hình huống thiên tai, lũ lụt

Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ vừa qua, tình trạng thiên tai, lũ lụt diễn ra ở rất nhiều địa phương, công tác dự trữ hàng hóa, phân bổ các kho dự trữ và công tác phân cấp, phân quyền trong việc cấp phát, nhất là những mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, được triển khai rất nhanh chóng.

Mở rộng vai trò của DATC trong xử lý nợ công

Mở rộng vai trò của DATC trong xử lý nợ công

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung chức năng cho Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản có nguồn gốc từ Chính phủ như vốn vay ODA, vay ưu đãi, nợ được bảo lãnh nhưng không trả đúng hạn…

Ngân hàng phải hỗ trợ 12 tháng lương khi thu giữ tài sản là chỗ ở duy nhất

Ngân hàng phải hỗ trợ 12 tháng lương khi thu giữ tài sản là chỗ ở duy nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 304/2025/NĐ-CP quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ, trong đó điểm đáng chú ý là tổ chức tín dụng bắt buộc phải trích một khoản tiền tương đương 12 tháng lương tối thiểu để hỗ trợ bên bảo đảm trong trường hợp tài sản bị thu giữ là chỗ ở duy nhất...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: “Phát triển công nghệ chiến lược: Đã qua giai đoạn bàn nguyên lý để đi vào hành động thực chiến”

Đầu tư

2

Lĩnh vực “bên lề” của xa xỉ nay trở thành trụ cột chiến lược

Đẹp +

3

Giá trị mua lại trái phiếu trước hạn giảm mạnh trong tháng 10

Chứng khoán

4

Blog chứng khoán: Lực cầu cover mạnh

Chứng khoán

5

Hà Nội tái cấu trúc, liên thông quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính với thủ tục đất đai

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy