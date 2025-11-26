VietinBank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuế khoán sang kê khai

Giá vàng trong nước và thế giới
Hưởng ứng Chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai do ngành Thuế triển khai trên toàn quốc, VietinBank đã phối hợp với Thuế tại nhiều địa phương triển khai chuỗi hoạt động ký kết cùng hàng loạt các chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này.
Nhận thấy rõ áp lực lớn mà hộ kinh doanh đang đối mặt khi yêu cầu chuyển đổi số và minh bạch hóa tài chính được đẩy mạnh, từ tháng 6/2025, VietinBank đã triển khai đồng bộ gói giải pháp tài chính “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh” mang đến hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh cả về tài chính, công nghệ và pháp lý – giúp người kinh doanh an tâm phát triển – vững vàng chuyển đổi tuân thủ theo đúng quy định:
Nhân 5 lần lãi suất, lên tới 0,5%/năm cho tài khoản thanh toán;
Vay vốn lưu động nhanh, phù hợp với mọi loại hình kinh doanh trên cả nước với lãi suất ưu đãi;
Ưu đãi miễn phí phần mềm bán hàng, tặng đến 60.000 hóa đơn điện tử từ hệ sinh thái đối tác của VietinBank như FPT, MISA, KiotViet,…;
Chuỗi hoạt động đồng hành hỗ trợ chuyển đổi, tư vấn pháp lý tại chỗ cùng hàng ngàn hộ kinh doanh trên khắp các tỉnh thành.
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chiến dịch, các chi nhánh VietinBank trên toàn quốc đã phối hợp ký kết thỏa thuận hợp tác với cơ quan Thuế địa phương, tiêu biểu gồm:
Chi nhánh Huế ký kết với Thuế thành phố Thừa Thiên Huế ngày 1/11/2025.
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ký kết với Thuế TP. Hồ Chí Minh ngày 14/11/2025.
Chi nhánh Cần Thơ ký kết với Thuế thành phố Cần Thơ ngày 11/11/2025.
Chi nhánh Sơn La ký kết với Thuế tỉnh Sơn La ngày 18/11/2025.
Các thỏa thuận hướng tới việc phối hợp tuyên truyền chính sách thuế, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện kê khai, phát hành hóa đơn điện tử theo quy định, đồng thời thiết lập kênh hỗ trợ trực tiếp giữa cơ quan Thuế và chi nhánh VietinBank để giải đáp kịp thời các vướng mắc trong quá trình chuyển đổi. Song song, VietinBank tiếp tục cung cấp bộ sản phẩm - giải pháp toàn diện “Tài khoản sinh lời - Vay vốn linh hoạt - Phần mềm bán hàng” dành riêng cho hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi này.
Đại diện VietinBank chia sẻ: “VietinBank cam kết đồng hành cùng ngành Thuế trong công tác hiện đại hóa quản lý và chuyển đổi số lĩnh vực thuế – tài chính, giúp hộ kinh doanh thực hiện kê khai minh bạch, an toàn, đồng thời tiếp cận hệ sinh thái ngân hàng số hiệu quả, bền vững.”
Thông qua chuỗi hoạt động hợp tác này, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan quản lý trong việc xây dựng nền kinh tế số minh bạch và chuyển đổi mô hình kinh doanh hiệu quả.
Với vai trò tiên phong trong việc "xanh hóa" dòng vốn và thu hút nguồn lực quốc tế, Nam A Bank đã và đang trở thành một trong những mắt xích quan trọng, đồng hành cùng TP.HCM trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, một mục tiêu gắn liền với phát triển bền vững…
Theo đại biểu Quốc hội, dự thảo quy định "trích lại một phần tiền thuế nhập khẩu để phục vụ công tác phòng vệ thương mại" là bước tiến phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện nay.
Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ vừa qua, tình trạng thiên tai, lũ lụt diễn ra ở rất nhiều địa phương, công tác dự trữ hàng hóa, phân bổ các kho dự trữ và công tác phân cấp, phân quyền trong việc cấp phát, nhất là những mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, được triển khai rất nhanh chóng.
Bộ Tài chính đề xuất bổ sung chức năng cho Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản có nguồn gốc từ Chính phủ như vốn vay ODA, vay ưu đãi, nợ được bảo lãnh nhưng không trả đúng hạn…
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 304/2025/NĐ-CP quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ, trong đó điểm đáng chú ý là tổ chức tín dụng bắt buộc phải trích một khoản tiền tương đương 12 tháng lương tối thiểu để hỗ trợ bên bảo đảm trong trường hợp tài sản bị thu giữ là chỗ ở duy nhất...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: