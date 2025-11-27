“Branded Living”: Xu hướng bất động sản cao cấp tại Việt Nam

Bất động sản Việt Nam đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển vĩ mô, nơi không gian sống trở thành tuyên ngôn về phong cách và giá trị cá nhân. Tiên phong dẫn dắt xu hướng Branded Living đến Việt Nam, Masterise Homes khẳng định trải nghiệm và niềm tin thương hiệu đang trở thành thước đo mới, định hình cuộc đua về chất lượng và đẳng cấp trên thị trường.

HƯỚNG ĐI MỚI CHO BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP TRONG KỶ NGUYÊN TRẢI NGHIỆM

Giữa bối cảnh toàn cầu biến động, kinh tế Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát tốt và dòng vốn FDI dồi dào. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, sự giàu có tăng lên đã tạo ra một tầng lớp trung lưu và thượng lưu mới, kéo theo sự thay đổi sâu sắc trong thị trường tiêu dùng cao cấp.

Các diễn giả chia sẻ nhiều góc nhìn giá trị tại Branded Living Summit 2025.

Phân tích về động lực vĩ mô này, tại sự kiện Branded Living Summit 2025 - Hội nghị thường niên đầu tiên tại Việt Nam về không gian sống hàng hiệu do Masterise Homes khởi xướng và phối hợp cùng Savills Hotels tổ chức - bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, nhấn mạnh: “Tầng lớp trung - thượng lưu tại Việt Nam đang dịch chuyển mạnh từ tư duy “sở hữu một ngôi nhà” sang mong muốn “kiến tạo phong cách sống”. Họ là những người am hiểu toàn cầu, có yêu cầu cao về tiêu chuẩn sống và sẵn sàng đầu tư vào những giá trị mang tính bền vững.”

Theo bà Thi Anh Đào, tầng lớp trung - thượng lưu tại Việt Nam đang dịch chuyển mạnh từ tư duy “sở hữu một ngôi nhà” sang mong muốn “kiến tạo phong cách sống”.

Đối với thế hệ khách hàng này, thành công không còn được đo đếm đơn thuần bằng tài sản vật chất, mà còn được định nghĩa bằng phong cách, cảm xúc và chất lượng sống. Thị trường vì thế có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ tâm lý “thích sở hữu” sang “thích trải nghiệm”, kéo theo nhu cầu về những không gian sống đáp ứng những tiêu chuẩn đặc thù.

Để minh chứng cho “khẩu vị” mới của nhóm khách hàng này, ông Mauro Gasparotti, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Savills Hotels, phát biểu tại sự kiện: “Hiện tại, người mua ở các phân khúc khác nhau không chỉ tìm kiếm một ngôi nhà, họ tìm một không gian sống phản ánh chính xác phong cách và giá trị cá nhân, nơi mọi trải nghiệm đều hướng đến chuẩn mực toàn cầu.”

Ông Mauro Gasparotti khẳng định người mua ở các phân khúc khác nhau đang tìm kiếm một không gian sống nơi mọi trải nghiệm đều hướng đến chuẩn mực toàn cầu.

Tiêu chuẩn “hàng hiệu” cho từng dòng sản phẩm bất động sản để đáp ứng nhu cầu đặc thù của mỗi phân khúc khách hàng, hay khái niệm “Branded Living – Không gian sống hàng hiệu” vì thế trở thành lời giải cho nhu cầu này. Không còn giới hạn trong phân khúc hạng sang hay siêu sang, “Branded Living by Masterise Homes” được hiểu theo nghĩa mở rộng hơn: Là tiêu chuẩn, là sự cam kết chất lượng từ thiết kế, xây dựng, vận hành và trải nghiệm dành riêng cho từng phân khúc, được bảo chứng bởi thương hiệu phát triển. Tuy nhiên, khái niệm này cũng đặt ra một sân chơi cạnh tranh đòi hỏi các nhà phát triển phải thiết lập chuẩn mực xứng tầm quốc tế, với sự cam kết về chất lượng và sự nhất quán trong vận hành.

“BRANDED LIVING BY MASTERISE HOMES”: TƯƠNG LAI CỦA BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP TẠI VIỆT NAM

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn nâng tầm mạnh mẽ, Masterise Homes nổi bật với năng lực khác biệt, tiên phong khai mở khái niệm “Branded Living – Không gian sống hàng hiệu” tại Việt Nam. Theo đó, thay vì chỉ tập trung cho hình thức hợp tác với các thương hiệu vận hành hàng đầu thế giới, Masterise Homes mở rộng danh mục phát triển với chất lượng hàng hiệu xuyên suốt trong từng phân phúc – nơi mỗi khách hàng đều có thể tận hưởng những trải nghiệm xứng tầm trong phiên bản không gian sống phù hợp với họ.

Đơn cử, bộ sưu tập phong cách sống Masteri được phát triển như phiên bản “branded” phù hợp nhất cho phân khúc khách hàng nhóm Affluent và Mass Affluent: Hiện đại, tiện nghi, chú trọng trải nghiệm gắn kết, vận hành trải nghiệm sống theo chuẩn quốc tế, nhưng vẫn tối ưu cho nhu cầu thực tế của thế hệ thành đạt.

Tính nhất quán trong thiết kế, tiện ích và tiêu chuẩn dịch vụ giúp Masteri Collection trở thành lựa chọn tốt nhất trong phân khúc – nơi chất lượng hàng hiệu có thể được tiếp cận dễ dàng hơn mà vẫn phù hợp với tài chính, phong cách sống, đáp ứng trọn vẹn những những mối quan tâm của chủ nhân và gia đình họ.

Tương tự, dòng Lumière Series – lựa chọn phù hợp cho nhóm HENRYs và HNWIs - lại là một phiên bản khác của danh mục “Branded Living by Masterise Homes”, được phản chiếu qua triết lý thiết kế biophilic, vật liệu bền vững, cách tổ chức không gian lấy sự cân bằng thân-tâm-trí làm trọng tâm.

Có thể thấy rõ điều này qua Lumière Riverside với thiết kế độc đáo trên nền phong cách kiến trúc "leafscape", hài hòa giữa không gian thiên nhiên và sự tinh tế, sang trọng của hàng loạt tiện ích hiện đại như hồ bơi vô cực, phòng gym, yoga, BBQ và khu thương mại dịch vụ khối đế hơn 9.500 m2.

Toàn bộ căn hộ khi bàn giao đều gồm hệ tủ bếp hoàn thiện, trang thiết bị liền tường cao cấp nhất như Bosch, Kohler, Gessi, Ferroli... Dịch vụ tiền sảnh và hỗ trợ theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, cá nhân hóa mọi dịch vụ, tiện ích khi có nhu cầu, mang đến trải nghiệm sống tinh tế khác biệt.

Bộ sưu tập phong cách sống Masteri hay Lumiere series là cách Masterise Homes khẳng định “Branded Living” đang mở ra một tương lai mới đáng mong đợi cho thị trường bất động sản cao cấp, nơi giá trị của hàng hiệu trong bất động sản không chỉ nằm ở tên thương hiệu nổi tiếng, mà ở chất lượng của thương hiệu dòng sản phẩm được bảo chứng xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

Trong khi đó, những dự án hợp tác quốc tế như Grand Marina, Saigon hay The Ritz-Carlton Residences, Hanoi - dành cho tầng lớp siêu giàu - là bước đi quan trọng giúp Masterise Homes chứng minh năng lực triển khai các bộ tiêu chuẩn toàn cầu khắt khe, mở đường cho chiến lược đưa chất lượng hàng hiệu đến gần hơn mọi phân khúc khách hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của tầng lớp trung – thượng lưu đang tăng trưởng mạnh.

Tầm nhìn này được nhấn mạnh tại Branded Living Summit 2025, nơi nhiều chuyên gia quốc tế đồng thuận rằng Branded Living trong kỷ nguyên mới không còn là câu chuyện “tên gọi thương hiệu”, mà là sự cần thiết phải có một hệ tiêu chuẩn chất lượng xuyên suốt cho “hàng hiệu” từ thiết kế – xây dựng – vận hành, đảm bảo khách hàng ở mọi phân khúc đều nhận được trải nghiệm sống ổn định, an tâm và bền vững.

Chất lượng hàng hiệu vì thế không dành riêng cho nhóm siêu giàu, mà trở thành nền tảng cần thiết cho một thị trường đang trưởng thành, nơi người Việt sẵn sàng chi trả cho sự an toàn, tiện nghi, thẩm mỹ và dịch vụ nhất quán trong suốt vòng đời sản phẩm.

Đây cũng chính là hướng đi mà Masterise Homes theo đuổi: Kiến tạo những không gian sống nơi trải nghiệm, chất lượng và giá trị tài sản được bảo chứng qua thời gian, tạo nên chuẩn sống branded living mang hơi thở toàn cầu nhưng phù hợp với từng phân khúc khách hàng, góp phần kiến tạo tương lai của bất động sản cao cấp tại Việt Nam trong kỷ nguyên trải nghiệm.