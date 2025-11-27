Giá vàng lên cao nhất gần 2 tuần, SPDR Gold Trust mua gần 5 tấn

Giá vàng đang tiếp tục nâng đỡ bởi khả năng cao Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 9-10/12...

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (26/11), đạt mức cao nhất trong gần 2 tuần trở lại đây, nhờ kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp sắp tới giữ ở mức cao. Quỹ vàng SPDR Gold Trust mua ròng mạnh trong phiên này, sau mấy phiên dè dặt gần đây.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 32,8 USD/oz, tương đương tăng 0,79%, đạt 4.164,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt 4.174 USD/oz, cao nhất kể từ hôm 14/11.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX tăng 0,6%, đóng cửa ở mức 4.165,2 USD/oz.

Theo giới chuyên gia, giá vàng đang tiếp tục nâng đỡ bởi khả năng cao Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 9-10/12. Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược hơn 83% vào khả năng này.

Đồng USD giảm giá cũng hỗ trợ thêm cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index giảm nhẹ, đóng cửa dưới mức 99,6 điểm. Đầu tuần này, chỉ số còn ở mức trên 100 điểm. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số đã giảm 0,65% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận định mối quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường vàng đang tập trung vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng lạc quan khi có tin chính quyền Tổng thống Donald Trump sắp đề cử ứng viên cho ghế chủ tịch Fed, và người được đề cử có thể là ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng.

Ông Hassett là một người thân cận với Tổng thống Donald Trump và có cùng chủ trương muốn lãi suất thấp như ông Trump. Nhiệm kỳ chủ tịch Fed 8 năm của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026.

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ ngày thứ Tư cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 22/11 là 216.000, giảm 6.000 so với tuần trước đó và ít hơn so với con số dự báo 225.000 mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Dữ liệu này cho thấy tốc độ sa thải của các công ty Mỹ còn ở mức thấp. Tuy nhiên, các báo cáo khác gần đây cho thấy tốc độ tạo việc làm mới trong nền kinh tế cũng đang thấp, dẫn tới một thị trường lao động suy yếu - căn cứ để Fed có thể hạ lãi suất.

Kỳ vọng giảm lãi suất được củng cố thêm khi các số liệu kinh tế Mỹ khác công bố trong những ngày gần đây ảm đạm hơn dự báo, bao gồm niềm tin người tiêu dùng sụt giảm mạnh trong tháng 11. Cùng với đó, có thêm một số quan chức Fed phát tín hiệu muốn giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Triển vọng của giá vàng đang được cải thiện trong cả ngắn hạn và dài hạn. Nếu như trong ngắn hạn, kỳ vọng Fed hạ lãi suất đang là yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất của giá vàng, thì trong dài hạn, giá kim loại quý này tiếp tục được thúc đẩy bởi nhu cầu đa dạng hóa tài sản dự trữ của các ngân hàng trung ương, cũng như nhu cầu phòng ngừa rủi ro kinh tế và địa chính trị của nhà đầu tư.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng Đức Deutsche Bank nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên mức 4.450 USD/oz từ mức 4.000 USD/oz trước đó.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 4,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.045,4 tấn vàng.

Lúc 6h20 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 4,3 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,1%, giao dịch ở mức 4.169,1 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 132,6 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.153 đồng (mua vào) và 26.403 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.