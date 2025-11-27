Giá vàng lên cao nhất gần 2 tuần, SPDR Gold Trust mua gần 5 tấn

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 27/11/2025
Điệp Vũ
27/11/2025, 07:27
Giá vàng đang tiếp tục nâng đỡ bởi khả năng cao Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 9-10/12...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (26/11), đạt mức cao nhất trong gần 2 tuần trở lại đây, nhờ kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp sắp tới giữ ở mức cao. Quỹ vàng SPDR Gold Trust mua ròng mạnh trong phiên này, sau mấy phiên dè dặt gần đây.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 32,8 USD/oz, tương đương tăng 0,79%, đạt 4.164,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt 4.174 USD/oz, cao nhất kể từ hôm 14/11.
Giá vàng giao sau trên sàn COMEX tăng 0,6%, đóng cửa ở mức 4.165,2 USD/oz.
Theo giới chuyên gia, giá vàng đang tiếp tục nâng đỡ bởi khả năng cao Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 9-10/12. Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược hơn 83% vào khả năng này.
Đồng USD giảm giá cũng hỗ trợ thêm cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index giảm nhẹ, đóng cửa dưới mức 99,6 điểm. Đầu tuần này, chỉ số còn ở mức trên 100 điểm. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số đã giảm 0,65% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.
Nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận định mối quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường vàng đang tập trung vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng lạc quan khi có tin chính quyền Tổng thống Donald Trump sắp đề cử ứng viên cho ghế chủ tịch Fed, và người được đề cử có thể là ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng.
Ông Hassett là một người thân cận với Tổng thống Donald Trump và có cùng chủ trương muốn lãi suất thấp như ông Trump. Nhiệm kỳ chủ tịch Fed 8 năm của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026.
Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ ngày thứ Tư cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 22/11 là 216.000, giảm 6.000 so với tuần trước đó và ít hơn so với con số dự báo 225.000 mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.
Dữ liệu này cho thấy tốc độ sa thải của các công ty Mỹ còn ở mức thấp. Tuy nhiên, các báo cáo khác gần đây cho thấy tốc độ tạo việc làm mới trong nền kinh tế cũng đang thấp, dẫn tới một thị trường lao động suy yếu - căn cứ để Fed có thể hạ lãi suất.
Kỳ vọng giảm lãi suất được củng cố thêm khi các số liệu kinh tế Mỹ khác công bố trong những ngày gần đây ảm đạm hơn dự báo, bao gồm niềm tin người tiêu dùng sụt giảm mạnh trong tháng 11. Cùng với đó, có thêm một số quan chức Fed phát tín hiệu muốn giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.
Triển vọng của giá vàng đang được cải thiện trong cả ngắn hạn và dài hạn. Nếu như trong ngắn hạn, kỳ vọng Fed hạ lãi suất đang là yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất của giá vàng, thì trong dài hạn, giá kim loại quý này tiếp tục được thúc đẩy bởi nhu cầu đa dạng hóa tài sản dự trữ của các ngân hàng trung ương, cũng như nhu cầu phòng ngừa rủi ro kinh tế và địa chính trị của nhà đầu tư.
Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng Đức Deutsche Bank nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên mức 4.450 USD/oz từ mức 4.000 USD/oz trước đó.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 4,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.045,4 tấn vàng.
Lúc 6h20 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 4,3 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,1%, giao dịch ở mức 4.169,1 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 132,6 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.153 đồng (mua vào) và 26.403 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.
Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi sau hơn nửa thập kỷ trì trệ...
Tổng cộng có 22 nhà máy bị ảnh hưởng trong vụ nhiễm phóng xạ này bao gồm cả các cơ sở chế biến tôm và sản xuất giày cho các hãng Nike và Adidas.
Các chính phủ được khuyến cáo cần hành động ngay bây giờ, trước khi các xu hướng nhân khẩu học bất lợi khiến họ không còn lựa chọn...
Trung Quốc, nước đi đầu thế giới về sản xuất đất hiếm, kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế nhằm phát triển các khoáng sản quan trọng...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: