Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 27/11/2025
Việt An
27/11/2025, 08:28
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 3 thúc đẩy hợp tác toàn diện, ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2030 và viện trợ hỗ trợ thiên tai...
Ngày 26/11, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - New Zealand lần thứ 3 (FMM-3).
Tại hội nghị, hai Bộ trưởng đã ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand đã trao công hàm thông báo khoản viện trợ trị giá 3 triệu NZD của Chính phủ New Zealand cho Việt Nam để khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn Chính phủ và nhân dân New Zealand đã hỗ trợ Việt Nam vượt qua khó khăn do thiên tai, cho đây là cử chỉ rất ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước.
Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam – New Zealand kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện (tháng 2/2025), đánh giá cao hợp tác được triển khai toàn diện, hiệu quả trên 5 trụ cột: chính trị; quốc phòng – an ninh, hợp tác biển; kinh tế, thương mại, đầu tư; khoa học công nghệ, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu; giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân.
Hai Bộ trưởng nhất trí cần tiếp tục giữ đà phát triển quan hệ, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hơn nữa trao đổi cấp cao và các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác song phương và phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình Hành động vừa ký kết.
Hai bên nhấn mạnh tính bổ trợ của hai nền kinh tế, khẳng định hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư còn nhiều tiềm năng, cần triển khai các biện pháp mạnh mẽ, đột phá hơn nữa, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỷ USD vào năm 2026, trong đó chú trọng tăng cường kết nối doanh nghiệp, phối hợp thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do hai bên cùng là thành viên. Bộ trưởng Lê Hoài Trung mong doanh nghiệp New Zealand đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.
Bộ trưởng Winston Peters cảm ơn Việt Nam đã mở cửa thị trường cho một số nông sản New Zealand, mong tiếp tục tạo điều kiện cho các sản phẩm khác.
Hai bên nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân, kết nối hàng không, du lịch, khoa học công nghệ, kinh tế xanh, kinh tế số, nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu.
Trao đổi về các vấn đề thế giới, khu vực, hai Bộ trưởng chia sẻ Việt Nam và New Zealand có tầm nhìn chung về việc xây dựng trật tự thế giới, khu vực dựa trên luật lệ, tôn trọng tiếng nói của các quốc gia vừa và nhỏ, thúc đẩy thương mại tự do, chủ nghĩa đa phương và đối thoại, hợp tác, kết nối.
Bộ trưởng Winston Peters khẳng định New Zealand coi Đông Nam Á là ưu tiên trong chính sách đối ngoại, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đề nghị Việt Nam, với tư cách là điều phối viên quan hệ ASEAN – New Zealand, tiếp tục phối hợp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - New Zealand vừa thiết lập. Bộ trưởng cũng chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP 2026 và cam kết ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó thúc đẩy thương mại tự do và kết nối khu vực.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao hợp tác và hỗ trợ của New Zealand với Việt Nam và ASEAN, mong New Zealand tiếp tục lập trường tích cực, ủng hộ Việt Nam và ASEAN trong các vấn đề chiến lược khu vực, trong đó có Biển Đông và xem xét mở rộng hợp tác với khu vực tiểu vùng Mekong, nhất là ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Hai Bộ trưởng cũng trao đổi sâu sắc, thẳng thắn về một số vấn đề quan tâm khác và đạt nhất trí cao, qua đó tăng cường tin cậy và hiểu biết chung, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – New Zealand giai đoạn mới.
10:44, 26/11/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 229/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các đợt thi đua cao điểm, khắc phục khó khăn, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo.
Chiều 26/11 tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 đã diễn ra phiên đối thoại chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới với chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”.
Phát biểu tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh cơ hội lịch sử để bứt phá và nêu rõ Việt Nam sẵn sàng trở thành “phòng thí nghiệm xanh – số” của khu vực…
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 231/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai ngay biện pháp phòng, tránh, ứng phó bão số 15 với phương châm chủ động “từ sớm, từ xa”, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân và giảm thiểu thiệt hại.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: