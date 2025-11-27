Huế mở rộng đường bay quốc tế

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 27/11/2025
Nguyễn Thuấn
27/11/2025, 08:29
Thành phố Huế đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội khai thác các tuyến bay quốc tế nhằm mở rộng thị trường dịch vụ và tăng cường khả năng kết nối với các trung tâm giao thương lớn trong khu vực...
Ngày 26/11, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Bamboo Airways để thảo luận về định hướng hợp tác trong việc mở mới và tăng tần suất các đường bay đến Huế.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh vai trò của hệ thống kết nối hàng không trong việc đưa Huế trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với du khách quốc tế và trong nước. Ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng, việc mở rộng mạng lưới đường bay không chỉ tăng thêm lựa chọn di chuyển, mà còn trực tiếp tác động tới tăng trưởng lượng khách, nâng cao doanh thu du lịch và mở rộng giao lưu văn hóa – kinh tế với nhiều khu vực.
Một trong những định hướng quan trọng được Huế đề xuất là mở mới tuyến bay Huế – Busan. Theo lãnh đạo thành phố, thị trường Hàn Quốc đang là một trong những nguồn khách quốc tế lớn nhất, có mức tăng trưởng ổn định và nhu cầu trải nghiệm văn hóa – di sản rất cao. Tuyến bay này nếu sớm được triển khai sẽ tạo thêm trục kết nối trực tiếp, giúp Huế tiếp cận sâu hơn vào thị trường Đông Bắc Á.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định lợi thế sẵn có của Huế trong phát triển du lịch: “Huế là trung tâm văn hóa, lễ hội, ẩm thực, sở hữu không gian di sản độc đáo. Nếu hạ tầng hàng không được tăng cường, thành phố kỳ vọng thu hút mạnh mẽ hơn dòng khách quốc tế, tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm”.
Về phía Bamboo Airways, Tổng Giám đốc Trương Phương Thành ghi nhận tiềm năng và dư địa phát triển rất lớn tại thị trường Huế. Đại diện hãng cho biết sẽ phối hợp sâu hơn với thành phố trong việc nghiên cứu, xây dựng phương án khai thác các tuyến bay mới. Đồng thời đánh giá cao định hướng mở đường bay Huế – Busan khi phù hợp với xu hướng du lịch đang tăng mạnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về kế hoạch nâng cao chất lượng các đường bay nội địa, mở rộng dịch vụ tiện ích dành cho hành khách, kết hợp triển khai các chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện quốc tế và hoạt động quảng bá điểm đến.
Việc này không chỉ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của Huế trên bản đồ du lịch quốc tế mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Mở rộng các tuyến bay quốc tế là một bước đi chiến lược của Huế nhằm khai thác tối đa tiềm năng du lịch và kinh tế của địa phương. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền thành phố và các hãng hàng không, Huế không chỉ kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách quốc tế mà còn là một trung tâm giao thương quan trọng trong khu vực. Từ đó không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế của Huế trên bản đồ du lịch và giao thương quốc tế.
Khi những rào cản nhập cảnh chưa thực sự được tháo gỡ, ưu tiên lựa chọn "đi gần" trở thành chiến lược tự nhiên của nhiều du khách muốn tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian mà vẫn được trải nghiệm…
Đà Nẵng đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu và sở thích của du khách. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm, giữ vững vị thế là điểm đến hàng đầu tại khu vực miền Trung Việt Nam…
Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu với du khách Australia nhờ cảnh quan đa dạng, di sản phong phú, ẩm thực đặc sắc và khả năng kết nối hàng không ngày càng thuận tiện. Lượng khách Australia đến Việt Nam tăng mạnh thời gian qua, khẳng định sức hút của điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm, đồng thời mở ra tiềm năng hợp tác du lịch lớn giữa hai quốc gia...
Chiều ngày 24/11, phường Bình Tây (TP.HCM) thông báo sắp đưa phố đêm Chợ Lớn vào hoạt động, mở ra không gian sinh hoạt văn hóa – du lịch mới cho người dân và du khách…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: