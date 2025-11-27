Thứ Năm, 27/11/2025

Trang chủ Du lịch

Huế mở rộng đường bay quốc tế

Nguyễn Thuấn

27/11/2025, 08:29

Thành phố Huế đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội khai thác các tuyến bay quốc tế nhằm mở rộng thị trường dịch vụ và tăng cường khả năng kết nối với các trung tâm giao thương lớn trong khu vực...

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, thành phố Huế.
Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, thành phố Huế.

Ngày 26/11, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Bamboo Airways để thảo luận về định hướng hợp tác trong việc mở mới và tăng tần suất các đường bay đến Huế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh vai trò của hệ thống kết nối hàng không trong việc đưa Huế trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với du khách quốc tế và trong nước. Ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng, việc mở rộng mạng lưới đường bay không chỉ tăng thêm lựa chọn di chuyển, mà còn trực tiếp tác động tới tăng trưởng lượng khách, nâng cao doanh thu du lịch và mở rộng giao lưu văn hóa – kinh tế với nhiều khu vực.

Một trong những định hướng quan trọng được Huế đề xuất là mở mới tuyến bay Huế – Busan. Theo lãnh đạo thành phố, thị trường Hàn Quốc đang là một trong những nguồn khách quốc tế lớn nhất, có mức tăng trưởng ổn định và nhu cầu trải nghiệm văn hóa – di sản rất cao. Tuyến bay này nếu sớm được triển khai sẽ tạo thêm trục kết nối trực tiếp, giúp Huế tiếp cận sâu hơn vào thị trường Đông Bắc Á.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định lợi thế sẵn có của Huế trong phát triển du lịch: “Huế là trung tâm văn hóa, lễ hội, ẩm thực, sở hữu không gian di sản độc đáo. Nếu hạ tầng hàng không được tăng cường, thành phố kỳ vọng thu hút mạnh mẽ hơn dòng khách quốc tế, tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm”.

Về phía Bamboo Airways, Tổng Giám đốc Trương Phương Thành ghi nhận tiềm năng và dư địa phát triển rất lớn tại thị trường Huế. Đại diện hãng cho biết sẽ phối hợp sâu hơn với thành phố trong việc nghiên cứu, xây dựng phương án khai thác các tuyến bay mới. Đồng thời đánh giá cao định hướng mở đường bay Huế – Busan khi phù hợp với xu hướng du lịch đang tăng mạnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về kế hoạch nâng cao chất lượng các đường bay nội địa, mở rộng dịch vụ tiện ích dành cho hành khách, kết hợp triển khai các chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện quốc tế và hoạt động quảng bá điểm đến.

Việc này không chỉ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của Huế trên bản đồ du lịch quốc tế mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mở rộng các tuyến bay quốc tế là một bước đi chiến lược của Huế nhằm khai thác tối đa tiềm năng du lịch và kinh tế của địa phương. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền thành phố và các hãng hàng không, Huế không chỉ kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách quốc tế mà còn là một trung tâm giao thương quan trọng trong khu vực. Từ đó không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế của Huế trên bản đồ du lịch và giao thương quốc tế.

du lịch Huế mở rộng đường bay tuyến bay Huế – Busan

