Bảo hiểm PVI tỏa sáng tại Châu Á: Khẳng định vị thế dẫn đầu của thương hiệu Việt

Vượt qua nhiều tên tuổi lớn của Châu lục, Bảo hiểm PVI đã xuất sắc được vinh danh trong Top 3 “Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ của Năm” tại Giải thưởng AIIA lần thứ 29. Đây không chỉ là niềm tự hào của PVI mà còn là “dấu ấn” đầy kiêu hãnh cho ngành bảo hiểm Việt Nam trên trường quốc tế.

Giải thưởng Ngành Bảo hiểm Châu Á (Asia Insurance Industry Awards – AIIA) là sự kiện thường niên có uy tín hàng đầu Châu lục, do Tạp chí Asia Insurance Review (AIR) – Tạp chí chuyên ngành bảo hiểm hàng đầu khu vực châu Á tổ chức. Giải thưởng nhằm tôn vinh những tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật, sáng tạo và hiệu quả vượt trội trong hoạt động bảo hiểm – tái bảo hiểm tại Châu lục, đặc biệt là những đóng góp nổi bật cho cộng đồng.

Việc Bảo hiểm PVI được vinh danh ở một trong ba hạng mục danh giá nhất, không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là một bước tiến mang tính biểu tượng, khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

“CÚ HÍCH” TỪ GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ NHẤT CHÂU LỤC

Hội đồng giải thưởng đánh giá cao Bảo hiểm PVI bởi năng lực tăng trưởng bứt phá, quản trị rủi ro minh bạch và tầm nhìn chuyển đổi số toàn diện. Đây là những yếu tố giúp doanh nghiệp vững vàng “vị thế” dẫn đầu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Năm 2024, bất chấp bối cảnh thị trường toàn cầu đầy biến động, PVI vẫn đạt được những con số ấn tượng, với tổng doanh thu đạt 20.405 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm trước, và chỉ trong 9 tháng năm 2025, PVI đã hoàn thành 108% kế hoạch năm, với 21.538 tỷ đồng doanh thu và 1.148 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Song hành với kết quả kinh doanh, Bảo hiểm PVI còn được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best duy trì ở mức A– (Xuất sắc) 3 năm liên tiếp. Cùng với vốn điều lệ tăng lên 4.320 tỷ đồng, Bảo hiểm PVI đã khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh và năng lực hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng.

Bảo hiểm PVI gặp gỡ khách hàng đối tác trong phòng họp riêng tại hội nghị. Ảnh: PVI.

Ở lĩnh vực tái bảo hiểm, doanh nghiệp ghi nhận tốc độ tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh và khẳng định năng lực khai thác thị trường toàn cầu. Đồng thời, Bảo hiểm PVI đi đầu trong ứng dụng công nghệ số, mở rộng mạnh mẽ các kênh bancassurance, thương mại điện tử, B2B2C (Business to Business to Consumer: Doanh nghiệp – Doanh nghiệp – Người tiêu dùng) giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện.

Một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của Bảo hiểm PVI, chính là mô hình “Risk Partner”. Thay vì chỉ đơn thuần là một nhà cung cấp sản phẩm, PVI đã trở thành người bạn đồng hành, một đối tác quản trị rủi ro chiến lược trong toàn bộ vòng đời của khách hàng. Cách tiếp cận độc đáo này đã tạo dấu ấn riêng và gây được ấn tượng mạnh mẽ tại giải thưởng AIIA năm nay.

TỪ VỊ THẾ DẪN ĐẦU VIỆT NAM ĐẾN KHÁT VỌNG VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

TOP 3 “Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ của năm” không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Bảo hiểm PVI, mà còn là dấu mốc quan trọng cho ngành bảo hiểm Việt Nam trên hành trình hội nhập. Từ một thương hiệu trong nước, Bảo hiểm PVI đã vươn mình ra Châu lục, tham gia các dự án và hợp đồng tái bảo hiểm tại Trung Quốc, Malaysia, Đức, Mỹ và nhiều quốc gia khác, từng bước xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp Việt mang tầm quốc tế.

Với quy mô và tốc độ tăng trưởng hiện nay, Bảo hiểm PVI đang tiến gần mục tiêu trở thành doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam đạt mức doanh thu 1 tỷ USD với hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2025.

Đoàn Lãnh đạo Bảo hiểm PVI tham dự Hội nghị Tái bảo hiểm Quốc tế Singapore 2025.

Đại diện Bảo hiểm PVI, ông Dương Thanh Francois – Chủ tịch HĐTV chia sẻ: “Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bứt phá của chúng tôi trong hành trình giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đồng thời khẳng định dấu ấn thương hiệu Việt trên bản đồ bảo hiểm khu vực châu Á, thể hiện năng lực – uy tín – khát vọng vươn tầm quốc tế”.

Việc Bảo hiểm PVI được vinh danh trong Top 3 tại một trong những giải thưởng danh giá nhất châu Á, không chỉ khẳng định vị thế của Bảo hiểm PVI với tư cách nhà bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội mở rộng hợp tác quốc tế, đưa thương hiệu Việt ngày càng vươn xa trong chuỗi giá trị bảo hiểm khu vực.

Hội nghị Tái bảo hiểm Quốc tế Singapore (SIRC) là sự kiện uy tín hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong lĩnh vực bảo hiểm và tái bảo hiểm, với sự tham gia của các tập đoàn, công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm và chuyên gia hàng đầu thế giới. Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam duy nhất góp mặt tại sự kiện, với 5 phòng họp lớn riêng biệt, tạo môi trường tốt nhất để các công ty tham gia trao đổi thông tin, mở rộng và phát triển cơ hội hợp tác.