Thị trường lao động 2026: Lương cao chưa chắc giữ được nhân tài
Thu Hằng
02/03/2026, 16:31
Trong năm 2026, doanh nghiệp xác định các yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh trong thu hút và giữ chân nhân tài bao gồm cam kết phát triển con người; minh bạch, tuân thủ và trách nhiệm xã hội rõ ràng, lộ trình thăng tiến và phúc lợi toàn diện..
Theo Báo cáo lương và thị trường lao động năm 2026, kết quả khảo
sát về các chính sách và hoạt động doanh nghiệp dự kiến triển khai để giữ chân
nhân sự trong năm 2026 cho thấy, yếu tố được chú trọng nhất là gắn kết nội bộ
và xây dựng văn hóa doanh nghiệp (49,6%).
THẾ HỆ GENZ "ĐÒI HỎI" CAO HƠN Ở DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG
Điều này phản ánh nhận thức ngày càng rõ rệt về vai trò trung tâm
của văn hóa doanh nghiệp trong việc tạo môi trường làm việc tích cực, tăng sự gắn
bó và xây dựng bản sắc chung.
Bối cảnh lực lượng lao động trẻ (đặc biệt Gen Z) ngày càng chiếm tỷ
trọng lớn, cùng nhu cầu ổn định sau giai đoạn biến động, khiến văn hóa doanh
nghiệp trở thành yếu tố then chốt.
Yếu tố thứ 2 mà các doanh nghiệp chú trọng thực hiện là quy trình đào tạo, phát triển cá nhân
và tăng lương/thưởng. Sự cân bằng giữa hai nhóm chính sách này cho thấy doanh
nghiệp đang hướng đến chiến lược phát triển nhân lực toàn diện, đó là vừa đầu
tư nâng cao năng lực đội ngũ để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, vừa duy trì sự cạnh
tranh về đãi ngộ nhằm thu hút và giữ chân nhân tài.
Bên cạnh đó, 34% doanh nghiệp xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng
và 31,2% mở rộng phúc lợi ngoài lương như bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình
chăm sóc nhân viên, cho thấy doanh nghiệp đang đa dạng hóa các giải pháp nhằm
đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của lực lượng lao động.
Dữ liệu trên phản ánh doanh nghiệp đang chuyển dịch mạnh sang chiến
lược quản trị nhân sự lấy trải nghiệm nhân viên và văn hóa tổ chức làm trọng
tâm, kết hợp với đầu tư vào năng lực và phúc lợi dài hạn. Đây sẽ là nền tảng
quan trọng giúp doanh nghiệp củng cố mức độ gắn bó, giảm tỷ lệ nghỉ việc và
nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững trong năm 2026.
CAM KẾT PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI
Dưới góc nhìn của ManpowerGroup (công ty cung ứng giải pháp nhân sự),
bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc thương hiệu Manpower, Manpower Việt Nam, nhấn mạnh
các yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh trong thu hút và giữ chân nhân tài có thể
được khái quát thành ba trụ cột chính.
Trước hết, đó là phù hợp giá trị và con đường phát triển rõ ràng. “Người
lao động không chỉ hỏi “được trả bao nhiêu” mà ngày càng quan tâm “mình có thuộc
về nơi này không” và “mình sẽ đi được bao xa tại đây”. Đặc biệt, với thế hệ lao
động trẻ, sẽ ưu tiên làm việc tại những tổ chức có hệ giá trị tương đồng, có lập
trường rõ ràng về môi trường, xã hội và cách đối xử với con người”, bà Nguyễn
Thu Trang chia sẻ.
Trong bối cảnh đó, chuyên gia cho rằng doanh nghiệp sẽ tạo khác biệt
khi truyền thông rõ ràng về văn hóa, giá trị cốt lõi và mục tiêu dài hạn. Cung
cấp lộ trình nghề nghiệp minh bạch, linh hoạt, không chỉ giới hạn trong thăng
chức mà bao gồm cả phát triển kỹ năng, luân chuyển, trải nghiệm dự án.
Đặc biệt,
tích hợp tư duy “bền vững để tạo giá trị” vào cách doanh nghiệp vận hành, để
người lao động thấy rằng công việc của mình có ý nghĩa và đóng góp cho mục tiêu
dài hạn của tổ chức và xã hội.
Thứ hai, cam kết phát triển con người. Trong kỷ nguyên AI và tự động
hóa, người lao động ngày càng lo ngại về khả năng duy trì giá trị nghề nghiệp
trong tương lai. Phần lớn nhân viên hiện không có một kế hoạch nghề nghiệp rõ
ràng và nhiều người đang phải “tự bơi” trong việc phát triển kỹ năng nếu thiếu
sự đồng hành từ tổ chức.
Doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh khi thể hiện cam kết dài hạn với
sự phát triển của người lao động thông qua các chương trình nâng cao và đào tạo
lại kỹ năng có định hướng, gắn với nhu cầu tương lai của tổ chức. Cơ hội học tập
gắn với trải nghiệm thực tế, dự án nội bộ và luân chuyển vai trò, thay vì chỉ dừng
ở đào tạo lý thuyết. Việc học được xem là một phần của công việc, không phải hoạt
động “ngoài giờ”.
Thứ ba, doanh nghiệp có sự minh bạch, tuân thủ và trách nhiệm xã hội
rõ ràng. Theo bà Trang, trong bối cảnh khung pháp lý về lao động, ESG và quản
trị doanh nghiệp tại Việt Nam đang dần được hoàn thiện và siết chặt, minh bạch
và tuân thủ trở thành một yếu tố quan trọng trong trải nghiệm người lao động.
Theo Báo
cáo chuyển đổi xanh lấy con người làm trung tâm, 35% người lao động toàn cầu
bị ảnh hưởng bởi danh tiếng môi trường của doanh nghiệp khi lựa chọn nơi làm việc,
62% lao động tri thức ưu tiên các tổ chức có hành động bền vững rõ ràng, đáng
tin cậy.
Do vậy, người lao động ngày nay cần các doanh nghiệp phải thể hiện
rõ ràng và nhất quán các nỗ lực ESG, thay vì chỉ truyền thông mang tính hình thức.
Minh bạch trong chính sách, quyền lợi, đánh giá hiệu suất và phát triển nghề
nghiệp. Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực quản trị, tạo cảm giác an toàn và công
bằng trong môi trường làm việc.
Các chuyên gia cũng cho rằng, trong một thị trường lao động cạnh
tranh cao, giữ chân và phát triển nhân sự cần được xem là một phần không thể
tách rời của chiến lược nhân sự tổng thể.
Doanh nghiệp cần chuyển dịch tư duy từ “thu hút nhân tài” sang “tạo
môi trường để nhân tài phát triển”, thông qua trao quyền, minh bạch cơ hội nghề
nghiệp, khuyến khích học tập liên tục và ứng dụng công nghệ vào quản trị hiệu
suất.
Đầu tư cho con người theo hướng bền vững, kết hợp giữa tuyển dụng, đào tạo
và phát triển năng lực dài hạn, sẽ là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp duy
trì sự ổn định và tạo nền tảng tăng trưởng trong những năm tới.
