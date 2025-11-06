Bão Kalmaegi cận kề, hơn 10.500 ngôi nhà ở Huế vẫn chưa thoát ngập

Dù nước trên các sông đã rút dần, nhưng đến tối 5/11, thành phố Huế vẫn còn hơn 10.500 ngôi nhà bị ngập sâu. Trong khi đó, bão số 13 (tên quốc tế là Kalmaegi) đang tiến nhanh vào đất liền, có thể gây thêm một đợt mưa lũ mới, đe dọa nhiều khu dân cư vốn đã kiệt quệ sau gần hai tuần lũ lớn...

Tối 5/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã chỉ đạo các đồn biên phòng ven biển bắn pháo hiệu cảnh báo bão số 13, đồng thời kêu gọi các tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.

Video: Bộ đội biên phòng thành phố Huế bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn

Thành phố Huế hiện có 1.049 phương tiện với 7.247 lao động hoạt động trong lĩnh vực đánh bắt thủy sản. Ngay khi nhận được thông tin về cơn bão Kalmaegi, lực lượng biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn neo đậu và sắp xếp phương tiện tại các âu thuyền, cửa biển.

Tính đến 20 giờ cùng ngày, toàn bộ tàu thuyền đã được đưa vào nơi tránh trú an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng thành phố Huế đang triển khai song song hai nhiệm vụ: khắc phục hậu quả sau lũ và ứng phó bão mới theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng cứu kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chiều ngày 5/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân xã A Lưới 4 kịp thời gia cố mố cầu.

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Huế, tính đến tối ngày 5/11, toàn thành phố vẫn còn hơn 10.500 ngôi nhà thuộc 15 trong tổng số 40 phường, xã bị ngập từ 30 - 50 cm, có nơi sâu hơn tại Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thủy và Phú Hồ.

Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân các khu vực vẫn còn ngập lụt

Tình trạng ngập sâu kéo dài khiến nhiều tuyến đường giao thông và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, tuyến đường nhựa vào thôn Tân An Hải (xã Phú Lộc, cách cầu Tư Hiền khoảng 450 mét) bị sóng biển xâm thực, gây sạt lở nền đường từ 0,5 m - 2m trên chiều dài gần 500 m.

Tuyến đường qua xã Khe Tre, thành phố Huế bị sạt lở

Toàn địa bàn thành phố ghi nhận 38 điểm sạt lở đất, trong đó nhiều vị trí nghiêm trọng ở xã Khe Tre và 17 điểm dọc đèo Ka Tư. Hàng loạt tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn và khu vực ven suối bị hư hỏng nặng.

Riêng tại xã Bình Điền, xuất hiện hai điểm sạt lở trên Quốc lộ 49 và sáu điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Tại Km23+800 Quốc lộ 49 (đoạn Chầm – cầu Tuần), taluy âm bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định kiểm tra tình hình thực tế tại xã Khe Tre

Cùng thời điểm, Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 ghi nhận mực nước tràn vào khu vực sàn nhà máy khoảng 10 cm. Đơn vị đã chủ động dừng vận hành, mở toàn bộ ba cửa van điều tiết nước về hạ du và di chuyển công nhân đến khu nhà điều hành an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, mực nước sông Hương hiện đang ở mức trên báo động cấp hai, sông Bồ dao động dưới báo động cấp ba khoảng 0,7 m. Trong khi đó, nước trên sông Ô Lâu và Truồi giảm chậm.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương sẽ tiếp tục xuống chậm và duy trì quanh mức báo động hai; sông Bồ dao động dưới báo động ba; còn sông Ô Lâu và Truồi có xu hướng hạ dần. Tuy nhiên, nếu hoàn lưu bão Kalmaegi gây mưa lớn trở lại, nguy cơ ngập sâu ở vùng trũng thấp và sạt lở tại khu vực miền núi là rất lớn.

Các lực lượng chức năng của thành phố Huế đang tiếp tục túc trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, lương thực, nước sạch, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xấu xảy ra.