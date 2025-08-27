Bất chấp biến động thương mại quốc tế, đoàn doanh nghiệp lớn Hoa Kỳ, châu Mỹ sẽ sang Việt Nam tìm đối tác

Nhu cầu kết nối chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Hoa Kỳ và khu vực châu Mỹ với doanh nghiệp Việt Nam không hề hạ nhiệt, khi số lượng đông đảo doanh nghiệp đăng ký tham gia Viet Nam International Sourcing 2025 (VIS 2025) từ ngày 04–06/9 ngày càng tăng…

Với sự góp mặt của nhiều nhà bán lẻ, phân phối lớn Hoa Kỳ, Mỹ Latinh cùng doanh nghiệp từ khắp các châu lục, VIS 2025 hứa hẹn sẽ là nơi các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam được tìm thấy và đưa vào hệ thống phân phối toàn cầu, góp phần nâng tầm vị thế hàng Việt trên thị trường quốc tế.

DÙ THUẾ ĐỐI ỨNG 20%, DOANH NGHIỆP HOA KỲ VẪN SANG VIỆT NAM TÌM NGUỒN CUNG

Thông tin cập nhật từ Vụ phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương, dù môi trường thương mại quốc tế còn nhiều biến động và mức thuế đối ứng 20%, đông đảo doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn chọn TP.HCM làm điểm hẹn mua hàng tại VIS 2025.

Khu vực bờ Tây, bang Oregon xác nhận dẫn đoàn doanh nghiệp đông đảo do Hạ nghị sĩ Daniel Nguyễn đồng hành. Đoàn quy tụ các “ông lớn” hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, công nghệ, thời trang ngoài trời và dịch vụ logistics.

Lịch trình tại VIS 2025 tập trung vào làm việc B2B, thống nhất yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, mô hình cung ứng và khảo sát thực tế tại nhà máy, khu công nghiệp. Cùng với lịch làm việc dày đặc tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, đoàn Oregon hướng tới xây dựng các biên bản ghi nhớ và hợp tác cụ thể ngay sau sự kiện.

Từ bờ Nam, VIS 2025 dự kiến đón đoàn nhập khẩu, phân phối và logistics quy mô lớn nhất từ trước đến nay từ bang Texas, gồm L&V Food Supply, C&T Produce Wholesale, Ca Mau Supermarket, Port Houston, MIB – Morris International Beverage…

Vụ phát triển thị trường nước ngoài, cho biết nhóm doanh nghiệp này đặt mục tiêu tìm nguồn “Made in Vietnam” trải rộng nhiều lĩnh vực: cơ điện tử, chế tạo máy, dệt may, hóa chất – nhựa, da giày, thực phẩm – đồ uống, thủ công mỹ nghệ, nội thất. Sự hiện diện của Port Houston cho thấy kỳ vọng tối ưu hướng vận chuyển và cửa vào hệ thống phân phối tại miền Nam Hoa Kỳ”.

Cũng theo Bộ Công Thương, trọng tâm của đoàn Hoa Kỳ tại VIS 2025 là làm việc trực tiếp với nhà cung ứng Việt Nam ngay trên sàn: trao đổi danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, quy chuẩn ESG…, tiến độ giao hàng và phương án thu mua bền vững.

Với ưu thế về giá thành, chất lượng và sự linh hoạt, cùng năng lực cạnh tranh, tuân thủ ngày càng được nâng cao, doanh nghiệp Việt có cơ hội “vào kệ” nhanh hơn thông qua các chuỗi phân phối và mạng lưới logistics mà các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia VIS 2025 đang vận hành.

Với tiềm lực công nghệ, tài chính và kinh nghiệm quản trị của các bang Hoa Kỳ kết hợp cùng lợi thế thị trường và nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, VIS 2025 được kỳ vọng trở thành bệ phóng cho những dự án thương mại – đầu tư mang tầm chiến lược.

Từ các cuộc gặp gỡ tại triển lãm, Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ có nhiều thương vụ và hợp đồng được ký kết, mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam – Oregon – Texas nói riêng, Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung một cách sâu sắc hơn, toàn diện hơn.

DOANH NGHIỆP CHÂU MỸ TÌM KIẾM HỢP TÁC HAI CHIỀU

Tương tự, thông tin từ hệ thống Thương vụ Việt Nam tại khu vực châu Mỹ, số lượng nhà bán lẻ và phân phối lớn ở Mỹ Latinh đăng ký tham dự VIS 2025 tăng mạnh với mục tiêu mở rộng quy mô thu mua và đa dạng danh mục. Xung lực đến từ mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đang vô cùngtốt đẹp giữa Việt Nam và Brasil.

Năm nay, nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ và đứng thứ 9 thế giới về GDP sẽ mang tới VIS 2025 đoàn doanh nghiệp quy mô lớn chưa từng có, điển hình như Cecil Group, Veel Trade, Timbro Trading, Slot International Ltd…

Điểm đáng chú ý, các doanh nghiệp Brazil tìm kiếm hợp tác hai chiều: nhập khẩu từ Việt Nam gạo, thủy sản, trái cây đông lạnh, cà phê, gia vị, sản phẩm nhựa, cao su, nguyên liệu PET, bột giấy, dệt may thể thao, xe máy điện, đèn LED, thiết bị điện tử… và chào bán da thuộc, thịt bò, thịt heo, quả acai, bánh phô mai Brazil… Nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn gặp gỡ trực tiếp qua B2B, thăm quan nhà máy, vùng nguyên liệu và làm việc với các hiệp hội, tập đoàn lớn tại Việt Nam.

Tập đoàn bán lẻ danh tiếng Coppel của Mexico tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt tới hàng Việt, tập trung nguồn lực vào tìm kiếm nhà cung ứng các sản phẩm chiến lược như quần áo thời trang, giày dép và đồ nội thất gia dụng nhằm đa dạng nguồn cung cho hơn 1.700 chi nhánh tại Mexico và 27 cửa hàng tại Argentina.

Số lượng doanh nghiệp Venezuela đăng ký tham dự VIS 2025 tăng gấp đôi so với năm trước. Trong đó, Chepelca – thương hiệu nông sản, thực phẩm uy tín với hơn 20 năm hoạt động, sở hữu 4 nhà máy cùng mạng lưới phân phối phủ khắp cả nước, mong muốn tìm kiếm nguồn cung nông sản chất lượng cao từ Việt Nam. Các doanh nghiệp khác của Venezuela cũng cử nhân sự cấp cao tìm đối tác trong lĩnh vực dệt may, da giày, hóa chất nông nghiệp và máy móc công nghiệp.

Các doanh nghiệp Cuba đến VIS 2025 tìm kiếm nguồn hàng và đối tác trong các lĩnh vực thực phẩm, đồ chơi, máy móc, dụng cụ và thiết bị xây dựng. Đây là cơ hội chiến lược cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sự kiện, khi thị trường tiêu dùng tại Cuba không đòi hỏi quá nhiều yêu cầu khắt khe, trong khi thương hiệu hàng Việt Nam nói chung đã tạo lập được chỗ đứng nhất định tại thị trường.

Từ Chile, nhiều doanh nghiệp như Onloop – doanh nghiệp thương mại điện tử với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp hàng hóa cho thị trường nội địa – tìm kiếm đối tác Việt Nam cho các sản phẩm nội thất kim loại, đồ gia dụng, văn phòng phẩm, sản phẩm giấy, đồ dùng vệ sinh và đồ dã ngoại.

Khu vực Mỹ Latinh, với 33 quốc gia, diện tích hơn 20 triệu km2, dân số hơn 670 triệu người, GDP khoảng 6.500 tỷ USD và nhu cầu nhập khẩu gần 1.500 tỷ USD, là thị trường đầy tiềm năng cho hàng hóa Việt Nam. Những năm gần đây, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và khu vực này liên tục mở rộng, đặc biệt khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối MERCOSUR (khối thị trường chung Nam Mỹ) dự kiến ký kết trong thời gian tới, hứa hẹn mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu.

Việt Nam và Mỹ Latinh có cơ cấu nhóm hàng xuất nhập khẩu mang tính bổ trợ cho nhau. Mỹ Latinh không chỉ là thị trường xuất khẩu tiềm năng cho các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như hàng dệt may, da giày, nông thủy sản…, mà còn là khu vực cung ứng nguyên phụ liệu quan trọng cho ngành sản xuất của Việt Nam với các sản phẩm thế mạnh như ngô, đậu tương, thức ăn chăn nuôi… Đặc biệt, tiêu chuẩn nhập khẩu tại nhiều nước trong khu vực không quá khắt khe, tạo điều kiện thuận lợi cho đa dạng chủng loại hàng Việt.