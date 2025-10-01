Bất chấp nâng hạng đến gần, các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam dẫn đầu đà rút ròng tại Đông Nam Á

Dòng tiền từ các quỹ ETF vào khu vực Đông Nam Á rút ròng trở lại, -5,6 triệu USD, sau khi bơm ròng hai tuần trước đó. Trong đó, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đà rút ròng, -24,2 triệu USD, theo sau là Thái Lan bị rút 3 triệu USD.

Sau hai tuần tăng điểm mạnh trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận nhịp điều chỉnh ở cả ba chỉ số trong tuần vừa qua với S&P 500 giảm 0,31% so với tuần trước, Nasdaq giảm 0,5% và Dow Jones giảm 0,15% do hiệu ứng chốt lời và các lo ngại về rủi ro đóng cửa chính phủ Mỹ, bất chấp các dữ liệu GDP quý 2 điều chỉnh và số đơn trợ cấp thất nghiệp tích cực hơn dự báo.

Sự điều chỉnh trên thị trường chứng khoán cũng khiến dòng tiền vào các quỹ ETF tại Mỹ sụt giảm 55% so với tuần trước đó, khi chỉ huy động thêm được 24,7 tỷ USD, theo thống kê từ Chứng khoán Yuanta.

Trong đó, đà sụt giảm ghi nhận chủ yếu bởi dòng tiền vào các quỹ ETF đầu tư cổ phiếu Mỹ giảm mạnh 88% so với tuần trước, với giá trị vào ròng ở mức 9,7 tỷ USD. Ngược lại, các quỹ ETF đầu tư trái phiếu Mỹ được bơm ròng hơn 9,7 tỷ USD, tăng gấp 3,4 lần so với tuần trước, trong bối cảnh lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trở lại trong hai tuần gần đây.

Dòng tiền vào các quỹ ETF đầu tư cổ phiếu ngoài Mỹ cũng hồi phục trở lại khi ghi nhận 2,7 tỷ USD vào ròng, tăng 76% so với tuần trước. Trong khi dòng tiền vào các quỹ ETF trái phiếu ngoài Mỹ tiếp tục giảm tuần thứ hai liên tiếp khi chỉ huy động được thêm 0,9 tỷ USD giảm 0,15% theo tuần.

Các quỹ ETF đầu tư vào thị trường hàng hóa tiếp tục ghi nhận dòng tiền vào ròng ở mức rất cao so với lịch sử hai năm gần đây khi hút ròng hơn 3 tỷ USD, dù có giảm 19%.

Trên thị trường hàng hóa, các loại kim loại qúy như vàng, bạc, đồng đều đang ghi nhận mức tăng mạnh mẽ đặc biệt trong thời gian gần đây. Riêng giá vàng thế giới đã tăng 2% trong tuần trước và 11,8% so với đầu tháng 9, hiện đang giao dịch quanh mốc đỉnh lịch sử mới 3,800 USD/Oz.

Tại châu Á, khối ngoại rút ròng ở hầu hết các thị trường kể cả tại Đài Loan - 1,2 tỷ USD và Hàn Quốc -0,1 tỷ USD sau ba tuần bơm ròng mạnh trước đó. Ngoài ra, Ấn Độ cũng bị rút ròng đáng kể, – 1,2 tỷ USD, sau những lo ngại về tác động của chính sách thị thực H-1B mới của Mỹ có thể gây ảnh hưởng lớn tới Ấn Độ.

Ngược lại, dòng tiền vào ròng tại Indonesia và Philippines với giá trị lần lượt đạt 306,7 triệu USD tăng 68% so với tuần trước và 111,1 triệu USD gấp 17,6 lần tuần trước.

Dòng tiền từ các quỹ ETF vào khu vực Đông Nam Á rút ròng trở lại, -5,6 triệu USD, sau khi bơm ròng hai tuần trước đó. Trong đó, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đà rút ròng, -24,2 triệu USD, theo sau là Thái Lan bị rút 3 triệu USD. Ngược lại, Singapore tiếp tục dẫn đầu xu hướng hút ròng dòng tiền ETF tại khu vực Đông Nam Á, khi hút ròng 13,7 trong tuần trước dù giá trị hút ròng đã giảm đáng kể, -59,6% so với tuần trước đó.

Tại Việt Nam, các quỹ ETF ngoại tiếp tục xu hướng rút ròng khi VanEck bị rút 16,8 triệu USD, Fubon FTSE bị rút 9,3 triệu USD trong tuần qua. Ngược lại, quỹ nội FUEVFVND hút ròng 1,5 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng 7,7 nghìn tỷ. Trong đó, FPT (-1,039 tỷ đồng), VHM (-959 tỷ đồng), SSI (-782 tỷ đồng) là 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất. Ngược lại, top 3 khối ngoại mua ròng mạnh là CII (+222 tỷ đồng), BID (+201 đồng), CEO (+143 tỷ đồng). Xu hướng rút ròng của khối ngoại có thể sẽ còn tiếp diễn trong tuần giao dịch 29/09-03/10/2025, đây cũng là thời điểm chốt NAV quý 3/2025.

Khối ngoại đã bán ròng kỷ lục 102 nghìn tỷ đồng từ đầu năm 2025 đến nay, vượt qua giá trị bán ròng của khối ngoại trong năm 2024 là gần 93 nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân chủ đạo của xu hướng bán ròng này thì vẫn đến từ 2 lý do chính đó là mức chênh lệch lợi suất USD-VND và cùng với đó là làn sóng đầu tư nhóm công nghệ tại Mỹ.

Tần suất bán ròng của khối ngoại gia tăng đột biến trong giai đoạn tháng 08-09/2025 và tập trung bán ròng ở phần lớn các cổ phiếu như VIC, HPG, FPT, SSI, VHM, VPB.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta vẫn đánh giá lạc quan về triển vọng kết quả nâng hạng của FTSE Russell, nhưng khối ngoại vẫn sẽ tiếp tục bán ròng cho dù thị trường chứng khoán Việt Nam có được nâng hạng. Vì mức chênh lệch lợi suất hiện nay và áp lực tỷ giá vẫn là các nguyên nhân khiến khối ngoại rút ròng chủ đạo.

Tuy nhiên, kỳ vọng đà bán ròng có thể giảm dần hoặc chững lại trong quý 4/2025 khi Fed tiếp tục giảm lãi suất làm thu hẹp chênh lệch lãi suất USD-VND, lượng cung cổ phiếu từ khối ngoại đã thu hẹp đáng kể.

Hiện nay, khối ngoại vẫn đang ôm nhiều nhất nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Bán lẻ, Công nghệ. Trong đó, khối ngoại nắm chủ đạp phần lớn vẫn là nhóm Ngân hàng.

"Nâng hạng được xem là mở ra cơ hội cho các dòng tiền mới và quỹ ngoại mới tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026. Tuy nhiên, giá trị dòng vốn cũng sẽ chưa được kỳ vọng nhiều từ nhóm mới nổi hạng hai của FTSE Russell", ông Minh nhấn mạnh.